Мы отправимся гулять по центру, но будем обращать внимание только на то, что незаметно невооружённым глазом: таинственные головы людей и животных, непонятные портреты на стенах и тротуаре, секретные двери, странные ниши. Именно они станут нашими проводниками в сказки, реальные истории, анекдоты и забавные случаи, связанные с Микеланджело, да Винчи, Филиппо Брунеллески и Медичи. Приготовьтесь увидеть Флоренцию с новой стороны!

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Описание

Что вас ожидает

Исторический центр — под другим углом

Рассмотрим северные ворота Баптистерия. Вы узнаете, что символизируют изображённые на них насекомые, улитки, жабы и змейки. Найдём автопортрет скульптора и его подпись. Я расскажу, что, по преданию, означает голова бычка на стене собора и лев под колонной. Почему на дверях храма есть голова мужчины с обвитой вокруг шеи змеёй. Рассмотрим интересные панели на колокольне Джотто и расшифруем некоторые сцены.

Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи. Покажу храмовую фреску, с которой связана флорентийская легенда. А дети попытаются подсчитать пчёлок на пьедестале под конной статуей и узнают, что они означают.

Также мы заглянем в маленькие скромные церкви со своими секретами и античными башнями. Зайдём в церковь Святой Троицы, где я покажу особенное распятие и фрески Гирландайо, на которых вы увидите панорамы Флоренции 15 века и портреты Медичи. А в церкви Святых апостолов вас ждёт рассказ о трёх священных камнях.

Флоренция в деталях

Вы узнаете, почему флорентийский символ — красный ирис на белом щите, почему на памятниках, обелисках и фресках можно часто увидеть козерогов, черепашек, головы львов с бриллиантовым кольцом в зубах или изображения колец с тремя павлиньими перьями. Обсудим, почему вообще во Флоренции много львов и почему их называют «марцокко».

Как разбогатели две флорентийские семьи и какие у них фамильные символы? Почему местная футбольная команда называется Виола и какая этому предшествует легенда? Какая особая традиция здесь соблюдается на Пасху? Когда и почему началась гражданская война во Флоренции и что стало поводом? Об этом и не только — на нашей необычной прогулке.

Организационные детали