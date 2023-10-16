Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Именно они станут нашими проводниками в сказки, реальные истории, анекдоты и забавные случаи, связанные с Микеланджело, да Винчи, Филиппо Брунеллески и Медичи. Приготовьтесь увидеть Флоренцию с новой стороны!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Исторический центр — под другим углом
Рассмотрим северные ворота Баптистерия. Вы узнаете, что символизируют изображённые на них насекомые, улитки, жабы и змейки. Найдём автопортрет скульптора и его подпись. Я расскажу, что, по преданию, означает голова бычка на стене собора и лев под колонной. Почему на дверях храма есть голова мужчины с обвитой вокруг шеи змеёй. Рассмотрим интересные панели на колокольне Джотто и расшифруем некоторые сцены.
Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи. Покажу храмовую фреску, с которой связана флорентийская легенда. А дети попытаются подсчитать пчёлок на пьедестале под конной статуей и узнают, что они означают.
Также мы заглянем в маленькие скромные церкви со своими секретами и античными башнями. Зайдём в церковь Святой Троицы, где я покажу особенное распятие и фрески Гирландайо, на которых вы увидите панорамы Флоренции 15 века и портреты Медичи. А в церкви Святых апостолов вас ждёт рассказ о трёх священных камнях.
Флоренция в деталях
Вы узнаете, почему флорентийский символ — красный ирис на белом щите, почему на памятниках, обелисках и фресках можно часто увидеть козерогов, черепашек, головы львов с бриллиантовым кольцом в зубах или изображения колец с тремя павлиньими перьями. Обсудим, почему вообще во Флоренции много львов и почему их называют «марцокко».
Как разбогатели две флорентийские семьи и какие у них фамильные символы? Почему местная футбольная команда называется Виола и какая этому предшествует легенда? Какая особая традиция здесь соблюдается на Пасху? Когда и почему началась гражданская война во Флоренции и что стало поводом? Об этом и не только — на нашей необычной прогулке.
Организационные детали
- Лучшее время для экскурсии — утром до 13 или вечером после 14, когда открыты церкви
- Вход в храмы бесплатный
- При входе в церкви плечи и колени должны быть прикрыты
- Эту прогулку можно совместить с обзорной, но тогда её продолжительность значительно увеличивается
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.