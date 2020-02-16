20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для самых любопытных путешественников я приготовила маршрут, который откроет для вас Флоренцию с совершенной новой, таинственной стороны. Вам откроются самые интересные средневековые легенды и предания, связанные с достопримечательностями города: от символов на колокольне Дуомо до кабанчика на городском рынке. Приготовьтесь узнать неожиданные истории Флоренции и подметить архитектурные элементы, на которые почти невозможно обратить внимание, гуляя по городу самостоятельно.

Что вас ожидает

Самые интересные места города в деталях

Наш прогулка начнется от церкви Санта Мария Новелла: мы поговорим об истории семьи, связанной с этим местом, и заглянем в старейшую аптеку Флоренции. По узким улочкам, хранящим свои секреты, вы выйдете к церкви Санта Мария Маджоре, а после встретитесь с величественным кафедральным собором Дуомо и баптистерием (как без этого). Вы побываете у самой древней городской башни, услышите историю «золотого» моста, остановитесь у городского рынка Меркато Нуово и на знаменитой площади Республики. В каждом уголке города с моей помощью вы будете подмечать необычные детали, о которых не догадываются обычные туристы, что сделает ваше знакомство с Флоренцией увлекательным и глубоким.

История Флоренции в средневековых легендах

На экскурсии мы обойдемся без заурядных дат и информации из Википедии. Я расскажу вам любопытные истории о каждом архитектурном шедевре на нашем пути, а также городские байки и легенды, которые помогут вам составить полное впечатление о том, чем жила Флоренция от эпохи сурового Средневековья и до прекрасного Возрождения. Вы попробуете разгадать символы на фасадах флорентийский церквей и соборов, узнаете о том, откуда взялась статуя кабанчика на городском рынке и как получили свои названия улицы города. В результате вы познакомитесь с историей Флоренции, её традициями и архитектурой с помощью богатого городского фольклора.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет интересна путешественникам любого возраста и отлично подойдет семьям с детьми.