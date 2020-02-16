20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самые интересные места города в деталях Наш прогулка начнется от церкви Санта Мария Новелла: мы поговорим об истории семьи, связанной с этим местом, и заглянем в старейшую аптеку Флоренции. По узким улочкам, хранящим свои секреты, вы выйдете к церкви Санта Мария Маджоре, а после встретитесь с величественным кафедральным собором Дуомо и баптистерием (как без этого). Вы побываете у самой древней городской башни, услышите историю «золотого» моста, остановитесь у городского рынка Меркато Нуово и на знаменитой площади Республики. В каждом уголке города с моей помощью вы будете подмечать необычные детали, о которых не догадываются обычные туристы, что сделает ваше знакомство с Флоренцией увлекательным и глубоким.
История Флоренции в средневековых легендах На экскурсии мы обойдемся без заурядных дат и информации из Википедии. Я расскажу вам любопытные истории о каждом архитектурном шедевре на нашем пути, а также городские байки и легенды, которые помогут вам составить полное впечатление о том, чем жила Флоренция от эпохи сурового Средневековья и до прекрасного Возрождения. Вы попробуете разгадать символы на фасадах флорентийский церквей и соборов, узнаете о том, откуда взялась статуя кабанчика на городском рынке и как получили свои названия улицы города. В результате вы познакомитесь с историей Флоренции, её традициями и архитектурой с помощью богатого городского фольклора.
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Прогулка будет интересна путешественникам любого возраста и отлично подойдет семьям с детьми.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура площадь Санта Мария Новелла.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я буду рада сопровождать вас по Флоренции, городе — где искусство встречается на каждом шагу, где всё дышит историей. Но кроме этого здесь живут легенды и мифы, связанные с Флоренцией, через которые можно увидеть этот город совсем с иной стороны. Я люблю узнавать необычные и любопытные факты из жизни известных людей, которыми с удовольствием делюсь со своими туристами.
Я живу в Италии более 12 лет и являюсь лицензированным гидом по Флоренции и провинции. Вы можете рассказать мне, что вас интересует, и я с радостью подберу для вас индивидуальный маршрут.
Три с половиной часа пролетели незаметно . Мы часто путешествуем и всегда пользуемся услугами гидов. Елена прекрасно знает Флоренцию и была готова ответить на все наши вопросы. Во Флоренции мы уже второй раз и благодаря Елене этот прекрасный город раскрылся нам с новой стороны . Действительно , мы узнали много того , что лежит за пределами стандартных обзорных экскурсий благодаря Елене. Человек своё дело знает. Всем рекомендую.
Светлана
14 января 2020
Замечательная экскурсия! С удовольствием рекомендуем! Большое спасибо Елене
Дмитрий
19 ноября 2019
Отличный гид, чудесная прогулка
Никита
11 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с неповторимой Еленой! Спасибо!
Юля
5 ноября 2019
Елена прекрасно провела экскурсию, открыли для себя много нового, Флоренция стала более понятной, узнали о традициях города, истоках Тосканской кухни, все было очень увлекательно и уверена, при наличии большего количества времени Елена могла бы рассказать ещё много интересного!
Андрей
4 ноября 2019
С семьей (ребенок 8 лет) совершили интереснейшую 4 часовую прогулку по Флоренции вместе с Еленой. Это было необычно - действительно никаких дат и сухих фактов. Только истории и легенды про людей и места в городе! Понравилось и нам и ребенку. Спасибо большое!
ALLA
1 ноября 2019
С Еленой 3 часа просто пролетели! Кроме стандартных , обязательных для ознакомления мест, Елена удивила нас, показав достопримечательности, о которых мы ничего ранее не слышали. Очень наглядная подача информации (планшет в помощь), намного лучше представляешь, как все выглядело, например, во время наводнения... Ни одной минуты за всю экскурсию не было потрачено впустую, на сторонние разговоры или молчаливые переходы. Спасибо!
Екатерина
3 октября 2019
Спасибо Елене за всё!! Прекрасная экскурсия! Это была моя первая поездка во Флоренцию и Елена заставила просто влюбиться в этот город ;)₽
Сергей
27 августа 2019
Все было превосходно. Нашей дочери было очень интересно, несмотря на достаточно длинную программу. Елена прекрасный рассказчик и смогла увлечь нашу семью легендами Флоренции. Большое спасибо.
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы. Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!
Прогуляться по нетуристическим частям города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища
Эта экскурсия для тех, кому недостаточно обычной обзорной экскурсии, кто хочет увидеть город с другой стороны. Я открою вам тайные сокровища Флоренции, расскажу забавные легенды и таинственные истории, укажу на те детали, которые часто остаются незамеченными торопливыми туристами, как и впрочем, большинством флорентийцев.
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
О музах, интриганках, властительницах и таинственных особах «Цветущего» города
Флоренция славится не только мировыми именами представителей сильного пола, женщины также внесли немаленький вклад в биографию города. Вы узнаете о вдохновительнице Сандро Боттичелли, коварной любовнице Франческо Медичи и многих других. По пути я расскажу о привычках женщин прошлых веков и любопытных деталях моды Средневековья и эпохи Возрождения.
Открыть уютные и красивые места, где живет дух нетронутой флорентийской старины и традиций
Флоренция — динамичный город, но я хочу показать то, что не изменилось за последнюю четверть века в самых любимых кварталах флорентийцев: Санто Спирито и Сан Фредиано. Вы посетите старые мастерские, гастрономические лавки и исторические кондитерские, познакомитесь с интересными людьми и узнаете, какие традиции чтут местные жители.
Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа — сокровища и техники традиционных ремесленников города
Посетите аутентичные мастерские старинной Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение! Откройте сокровища флорентийского ремесла, часто остающиеся скрытыми для многих туристов. Увезите домой частичку многовековой истории, приобретая эксклюзивную продукцию во флорентийских мастерских! А в некоторых из них вы станете настоящим участником процесса, смастерив персональные предметы.