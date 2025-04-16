Экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность увидеть город с другой стороны.
Вы посетите старинную парфюмерию, узнаете о знаменитых ароматах и ликёрах, прогуляетесь по кварталу Ольтрарно и увидите чудотворную фреску. Вас ждёт
Вы посетите старинную парфюмерию, узнаете о знаменитых ароматах и ликёрах, прогуляетесь по кварталу Ольтрарно и увидите чудотворную фреску. Вас ждёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные ароматы и истории парфюмерии
- 🏰 Средневековые башни и дворцы
- 🎨 Чудотворные фрески и тайные знаки
- 🌉 Исторический Старый мост
- 🍃 Секретные сады и их легенды
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Старинная парфюмерия
- Квартал Ольтрарно
- Чудотворная фреска
- Средневековый Манхэттен
- Старый мост
- Секретный сад
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Побываете в старинной парфюмерии, где познакомитесь с самыми знаменитыми ароматами Флоренции. А также узнаете, какой ликёр здесь производили, за что его любили Медичи и какими способами пытались успокоить нервы флорентийцы.
Погуляете по самобытному кварталу Ольтрарно на левом берегу реки Арно. Пройдёте вдоль древних стен и увидите фреску, которая на протяжении нескольких веков почитается флорентийцами как чудотворящее изображение.
Окажетесь в «средневековом Манхэттене» с тайными башнями и дворцом, с которым связана одна из самых драматичных любовных историй Флоренции. Увидите Старый мост, площадь с «некусающими пчёлами» и секретный сад с целебными растениями.
По желанию попробуете один из главных недорогих гастрономических специалитетов Флоренции. Я покажу, где его вкусно готовят.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 15€/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Grand Hotel Minerva
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 48 туристов
Привет! Я Надя, русскоговорящий лицензированный гид в Италии, в прошлом — телевизионный журналист. Я бы хотела, чтобы вы почувствовали атмосферу настоящей, а не только туристической Италии, поэтому предлагаю экскурсии поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
16 апр 2025
Экскурсия была очень познавательной. Наш гид, Надежда, показала нам интересные места, познакомила с историческими фактами, посоветовала, куда ещё можно сходить самостоятельно. Маршрут нам понравился. Рекомендую Надежду всем туристам, которые хотят увидеть нетуристическую Флоренцию, т. к она отличный гид, знающий своё дело, и лёгкий в общении человек.
J
Jekaterina
14 апр 2025
Экскурсия фантастическая! Лучшего экскурсовода мы действительно не встречали-настолько лёгкого в общении,открытого,легко подстраивающегося под любые наши желания… Как будто не экскурсия с незнакомым человеком,а неспешная прогулка с близким тебе человеком по
М
Мария
13 фев 2025
Интересная прогулка по Флоренции, спасибо, Надежде за отличный день и настроение ❤️
Н
Наталья
3 фев 2025
Я почти всегда беру экскурсии по узкой теме или по не туристическим местам, ведь про все основное итак полно информации. Но не всегда я получаю то, что ожидаю.
Надежда подтвердила все
Надежда подтвердила все
Вадим
2 янв 2025
Были во Флоренции с семьей впервые. Пол дня провели с Надеждой и получили большое удовольствие от экскурсии. Мы почти не ходили по "знаковым" местам, потому что посмотрели их накануне, но получили много интересной информации. Было ощущение,что для Надежды это не столько работа, сколько удовольствие гулять с гостями и открывать город. . Благодарны за ее время, проведенное с нашей семьей.
Похожие экскурсии из Флоренции
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:30
€152
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 09:00
3 мая в 17:00
€160 за всё до 10 чел.