Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Побываете в старинной парфюмерии, где познакомитесь с самыми знаменитыми ароматами Флоренции. А также узнаете, какой ликёр здесь производили, за что его любили Медичи и какими способами пытались успокоить нервы флорентийцы.

Погуляете по самобытному кварталу Ольтрарно на левом берегу реки Арно. Пройдёте вдоль древних стен и увидите фреску, которая на протяжении нескольких веков почитается флорентийцами как чудотворящее изображение.

Окажетесь в «средневековом Манхэттене» с тайными башнями и дворцом, с которым связана одна из самых драматичных любовных историй Флоренции. Увидите Старый мост, площадь с «некусающими пчёлами» и секретный сад с целебными растениями.

По желанию попробуете один из главных недорогих гастрономических специалитетов Флоренции. Я покажу, где его вкусно готовят.

Организационные детали