Что вас ожидает

С площади Санта-Тринита мы перейдём на левый берег реки Арно.

Рассмотрим ренессансные фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине.

Погуляем по самой аутентичной и нешумной части Флоренции, где когда-то жили плотники и кузнецы, ремесленники и ювелиры — простой люд. Даже сейчас это очень колоритное место.

Побываем на площади Санто-Спирито и зайдём в одноимённую церковь, спроектированную Брунеллески.

Осмотрим снаружи дворец Питти — бывшую резиденцию Медичи, Лотарингских герцогов и королей Италии. Сейчас тут расположены музеи, включая Палатинскую галерею. Я расскажу, как изменился облик и образ жизни всей левобережной Флоренции с появлением здесь этого дворца.

Поднимемся на холм к площади Микеланджело и полюбуемся лучшим видом на правый берег: Дуомо с куполом Брунеллески, Палаццо Веккьо, Уффици — дух захватывает!

Заглянем в романскую церковь Сан-Миньято с мозаиками, древними фресками и атмосферой старины.

Дойдём до кладбища, где похоронены известные флорентийцы разных эпох.

Полюбуемся аристократическими особняками, в одном из которых почти полвека назад жил Андрей Тарковский.

Выйдем к Понте-Веккьо, где и завершим экскурсию.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в церкви — €13 с чел.

При желании в жаркую погоду мы можем подняться на холм Микеланджело на такси. Стоимость поездки — приблизительно €13 (не входит в стоимость).