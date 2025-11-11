Мои заказы

Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно

Исследовать шедевры города-музея вне исторического центра и насладиться парками и панорамами
Левый берег Арно — менее известная, но не менее богатая шедеврами и сюжетами часть Флоренции.

Здесь сохранился дух старого города: ремесленные кварталы, площади и дворцы, ренессансные фрески и церкви. На неспешной прогулке мы побываем в аутентичных районах и парках.

Полюбуемся дворцом Питти, поднимемся на холм Микеланджело и окинем взглядом все шедевры правого берега.
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно© Жанна
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно© Жанна
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно© Жанна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

С площади Санта-Тринита мы перейдём на левый берег реки Арно.
Рассмотрим ренессансные фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине.
Погуляем по самой аутентичной и нешумной части Флоренции, где когда-то жили плотники и кузнецы, ремесленники и ювелиры — простой люд. Даже сейчас это очень колоритное место.
Побываем на площади Санто-Спирито и зайдём в одноимённую церковь, спроектированную Брунеллески.
Осмотрим снаружи дворец Питти — бывшую резиденцию Медичи, Лотарингских герцогов и королей Италии. Сейчас тут расположены музеи, включая Палатинскую галерею. Я расскажу, как изменился облик и образ жизни всей левобережной Флоренции с появлением здесь этого дворца.
Поднимемся на холм к площади Микеланджело и полюбуемся лучшим видом на правый берег: Дуомо с куполом Брунеллески, Палаццо Веккьо, Уффици — дух захватывает!
Заглянем в романскую церковь Сан-Миньято с мозаиками, древними фресками и атмосферой старины.
Дойдём до кладбища, где похоронены известные флорентийцы разных эпох.
Полюбуемся аристократическими особняками, в одном из которых почти полвека назад жил Андрей Тарковский.
Выйдем к Понте-Веккьо, где и завершим экскурсию.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в церкви — €13 с чел.
При желании в жаркую погоду мы можем подняться на холм Микеланджело на такси. Стоимость поездки — приблизительно €13 (не входит в стоимость).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 34 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! С удовольствием буду вашим гидом по красивейшим городкам, деревенькам и долинам. Я живу в Тоскане уже 20 лет, знаю её вдоль и поперёк. Имею две лицензии
читать дальше

гида-экскурсовода: одну получила во Флоренции, другую в Сиене. В Пизе и Лукке окончила курсы повышения квалификации. У меня историческое университетское образование. Обожаю Италию, её язык, музыку, культуру — влюблена в эту страну навсегда! Никогда не думала всерьёз, что буду здесь когда-нибудь жить — но, наверное, судьба. Хочу передать вам частичку моего восхищения этой землёй: её загородными пейзажами, колоритом, традициями.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Первый день во Флоренции
Пешая
2.5 часа
143 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Пешая
2 часа
-
20%
216 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Завтра в 11:00
11 ноя в 08:00
€144€180 за всё до 10 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4 часа
Пешая
4.5 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4 часа
Увлекательное путешествие в мир искусства и истории: от Древнего Рима до эпохи маньеризма
Начало: У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала) для...
Расписание: во вторник в 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:00
11 ноя в 14:00
12 ноя в 10:00
€88 за человека
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции