Левый берег Арно — менее известная, но не менее богатая шедеврами и сюжетами часть Флоренции.
Здесь сохранился дух старого города: ремесленные кварталы, площади и дворцы, ренессансные фрески и церкви. На неспешной прогулке мы побываем в аутентичных районах и парках.
Полюбуемся дворцом Питти, поднимемся на холм Микеланджело и окинем взглядом все шедевры правого берега.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
С площади Санта-Тринита мы перейдём на левый берег реки Арно.
Рассмотрим ренессансные фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине.
Погуляем по самой аутентичной и нешумной части Флоренции, где когда-то жили плотники и кузнецы, ремесленники и ювелиры — простой люд. Даже сейчас это очень колоритное место.
Побываем на площади Санто-Спирито и зайдём в одноимённую церковь, спроектированную Брунеллески.
Осмотрим снаружи дворец Питти — бывшую резиденцию Медичи, Лотарингских герцогов и королей Италии. Сейчас тут расположены музеи, включая Палатинскую галерею. Я расскажу, как изменился облик и образ жизни всей левобережной Флоренции с появлением здесь этого дворца.
Поднимемся на холм к площади Микеланджело и полюбуемся лучшим видом на правый берег: Дуомо с куполом Брунеллески, Палаццо Веккьо, Уффици — дух захватывает!
Заглянем в романскую церковь Сан-Миньято с мозаиками, древними фресками и атмосферой старины.
Дойдём до кладбища, где похоронены известные флорентийцы разных эпох.
Полюбуемся аристократическими особняками, в одном из которых почти полвека назад жил Андрей Тарковский.
Выйдем к Понте-Веккьо, где и завершим экскурсию.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в церкви — €13 с чел.
При желании в жаркую погоду мы можем подняться на холм Микеланджело на такси. Стоимость поездки — приблизительно €13 (не входит в стоимость).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 34 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! С удовольствием буду вашим гидом по красивейшим городкам, деревенькам и долинам. Я живу в Тоскане уже 20 лет, знаю её вдоль и поперёк. Имею две лицензииЗадать вопрос
