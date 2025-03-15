Экскурсии по набережной Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» во Флоренции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тайны и легенды района Ольтрарно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны и легенды района Ольтрарно
Погулять по старейшему кварталу Флоренции на левом берегу реки Арно
Начало: У Старого моста
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
23 мар в 13:00
€45 за человека
Галерея Уффици + набережная реки Арно
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Галерея Уффици + набережная реки Арно
Гарантировано попасть во всемирно известную галерею и постичь путь развития живописи
Начало: У галереи Уффици
«Прогулка по набережной реки Арно, откуда мы посмотрим на древнейшую церковь (ей более тысячи лет), дворец, в котором жили Демидовы, и Старый мост»
Расписание: в среду и пятницу в 14:00
28 мар в 14:00
4 апр в 14:00
€50 за человека
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно
Исследовать шедевры города-музея вне исторического центра и насладиться парками и панорамами
«С площади Санта-Тринита мы перейдём на левый берег реки Арно»
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 марта 2025
    Галерея Уффици + набережная реки Арно
    Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение! Светлана отличный рассказчик, помогает понять и прочитать картины, разгадать скрытые
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    символы и увидеть их с правильной точки. К нам даже другие посетители галереи хотели присоединиться:-) Я настолько замотивировалось после галереи Уффици, что даже книгу купила и теперь читаю, продолжаю узнавать для себя историю искусств. Огромное спасибо Светлане за такой прекрасный день проведённый вместе! 🌸Ура!

    Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение!
  • С
    Светлана
    21 февраля 2025
    Галерея Уффици + набережная реки Арно
    Отличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мы остановились только на самых важных. Наконец-то увидела оригиналы Леонардо да Винчи и Рафаэля 😍
    Отличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мыОтличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мыОтличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мыОтличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мыОтличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мы
  • D
    Daria
    10 февраля 2025
    Тайны и легенды района Ольтрарно
    Наталья прекрасный гид. Видно что горит историей искусств и архитектурой. Ей удалось влюбить нас в Флоренцию. Обязательно вернемся. Однозначно рекомендую
  • А
    Антонина
    9 января 2025
    Тайны и легенды района Ольтрарно
    Экскурсия "Тайны и легенды района Ольтрарно" стала для меня прекрасным продолжением знакомства с Флоренцией. Наталья великолепный рассказчик готовый делиться своими
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    глубокими знаниями истории и архитектуры Флоренции и просто прекрасный, очень воодушевленный человек готовый идти навстречу вашим интересам и пожеланиям. Огромное спасибо за чудесно проведенную экскурсию!

  • М
    Медея
    4 декабря 2024
    Тайны и легенды района Ольтрарно
    Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была! До этого никто не
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    водил в этот район, а тут столько красоты и истории! Огромное спасибо Наташе и Алине за такой подарок❤️ p.s. ходила сразу после обзорной экскурсии в 10:00, это полное погружение!!!!!! Рекомендую от всего сердца!

    Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и легенды района Ольтрарно
  2. Галерея Уффици + набережная реки Арно
  3. Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Колокольня Джотто
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в марте 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 170. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной во Флоренции, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Флоренции. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025