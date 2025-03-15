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символы и увидеть их с правильной точки. К нам даже другие посетители галереи хотели присоединиться:-) Я настолько замотивировалось после галереи Уффици, что даже книгу купила и теперь читаю, продолжаю узнавать для себя историю искусств. Огромное спасибо Светлане за такой прекрасный день проведённый вместе! 🌸Ура!