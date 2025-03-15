Мини-группа
до 10 чел.
Тайны и легенды района Ольтрарно
Погулять по старейшему кварталу Флоренции на левом берегу реки Арно
Начало: У Старого моста
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
23 мар в 13:00
€45 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Галерея Уффици + набережная реки Арно
Гарантировано попасть во всемирно известную галерею и постичь путь развития живописи
Начало: У галереи Уффици
«Прогулка по набережной реки Арно, откуда мы посмотрим на древнейшую церковь (ей более тысячи лет), дворец, в котором жили Демидовы, и Старый мост»
Расписание: в среду и пятницу в 14:00
28 мар в 14:00
4 апр в 14:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоизвестные сокровища Флоренции - на левом берегу реки Арно
Исследовать шедевры города-музея вне исторического центра и насладиться парками и панорамами
«С площади Санта-Тринита мы перейдём на левый берег реки Арно»
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 марта 2025Прогуливаться в компании Светланы одно удовольствие- получаешь знания и улучшаешь настроение! Светлана отличный рассказчик, помогает понять и прочитать картины, разгадать скрытые
- ССветлана21 февраля 2025Отличная экскурсия. Гид Светлана знает тему и классно её преподносит. Картин в галерее очень много, мы остановились только на самых важных. Наконец-то увидела оригиналы Леонардо да Винчи и Рафаэля 😍
- DDaria10 февраля 2025Наталья прекрасный гид. Видно что горит историей искусств и архитектурой. Ей удалось влюбить нас в Флоренцию. Обязательно вернемся. Однозначно рекомендую
- ААнтонина9 января 2025Экскурсия "Тайны и легенды района Ольтрарно" стала для меня прекрасным продолжением знакомства с Флоренцией. Наталья великолепный рассказчик готовый делиться своими
- ММедея4 декабря 2024Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была! До этого никто не
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в марте 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 170. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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