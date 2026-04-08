34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Настоящая Флоренция «для своих»

Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы.

Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!
5
69 отзывов
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»

Описание экскурсии

Увидеть город изнутри

Исторический центр Флоренции несложно обойти за 2 часа, поэтому на прогулке вы увидите ключевые достопримечательности города, но главной целью станут улочки, которыми ходят обыкновенные флорентийцы. Открывая для себя Флоренцию, вы:

  • Посетите место, которое в городе называют «Смерть мужьям», и разберётесь, что и как там правильно делать
  • Увидите многочисленные надомные алтари с изображением пресвятой Богородицы и узнаете, кто и зачем несет туда подношения
  • Оцените флорентийский стрит-арт, выполненный пастелью прямо на тротуаре — он исчезает и появляется под умелыми руками уличных художников каждый день
  • Откроете для себя пару магазинов не только с прекрасным коллекциями одежды, но и с сохранившимися в них фресками и иконами 15 века
  • Рассмотрите парадную лестницу в одном из жилых домов и поймете, в чем особенность местных квартир, почему всем приехавшим во Флоренцию лучше снимать именно квартиру, а не отель, и на что обратить внимание, заселяясь в апартаменты в Цветущем городе и в Италии в целом

А по пути узнаете разные городские хитрости, удивительные для средневековой Флоренции, и посмотрите, где прячутся линии флорентийского трамвая.

Попробовать Флоренцию на вкус

Мы заглянем на центральный рынок: здесь отовариваются местные и лакомятся в непринужденной атмосфере тосканскими вкусностями посетители. Посетим красивейшее и дорогущее кафе с видом на Дуомо, где можно выпить кофе, заплатив всего лишь 1 евро. Я расскажу, где находятся магазины с настоящей недорогой итальянской едой и вином, в которых покупают флорентийцы. Вы найдёте в городе питьевые фонтаны с газированной водой, раскроете любимую джелатерию горожан и закусочную со знаменитыми флорентийскими бутербродами, очередь в которую больше, чем в галерею Уффици. Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и ещё пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера.

Повседневная жизнь флорентийцев

Мы поговорим о настоящей повседневной Флоренции, жизнь которой не ограничивается одними лишь музеями. Я расскажу вам, во сколько встают итальянцы и почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино. Во сколько обходится жизнь во Флоренции, как в средневековом городе решается проблема с парковкой и какие тонкости нужно учесть при походе в местные рестораны. После нашей прогулки вы будете точно знать, где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд, куда идти за самыми свежими и вкусными продуктами и в чем заключается специфика местного образа жизни.

На нашей прогулке из основных достопримечательностей мы посмотрим главный собор города (Санту Марию дель Фьоре), шумную и пёструю площадь Республики (Пьяццу делла Република), а также самую главную площадь города (Пьяццу делла Синьория), изобилующую многочисленными скульптурами, самой известной из которых является «Давид» работы Микеланджело и «Персей» работы Бенвенуто Челлини. Однако большая часть маршрута пройдёт по улочкам-закоулочкам и местам силы.

Организационные детали

  • Юные открыватели Флоренции (дети и подростки) считаются частью группы
  • Если вы приезжаете во Флоренцию на поезде и хотите сразу же начать экскурсию, я могу встретить вас прямо у вокзала
  • В стоимость экскурсии не включены: покупки, сувениры, кутеж до утра, разграбление города и прочее, прочее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1418 туристов
Три года я знакомила путешественников с родной Москвой, пять лет — с блестящим Петербургом, а теперь — с цветущей Флоренцией. Хотите, покажу вам город так, как его показывают друзьям? Легко, позитивно и при этом с большим количеством интересной информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей — простыми словами и на позитиве: всё как мы любим

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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3
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1
Е
Мы во Флоренции побывали во 2й раз и нам очень хотелось,в этот приезд узнать побольше не исторических фактов,а реальных историй из жизни обычных флорентийцев, их обычаях, традициях, культуре. На экскурсии
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с Женей, мы все это не только услышали, но и увидели, и ощутили. Женя очень позитивный и энергичный человек. Мы прошлись по городу, побывали в доме жителей Флоренции, продегустировали на рынке всякие вкусности, услышали много фактов, интересных наблюдений и веселых рассказов о флорентийцах. Спасибо Женя, удачи в работе и побольше любознательных туристов

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Игорь
Женя очень позитивная, замечательный рассказчик. Рекомендую!
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Е
Если вы хотите погрузиться в жизнь обычного жителя Флоренции, эта экскурсия для вас. Хотя у Евгении есть и другие форматы, но нам нужно было именно это. Подъезды и крыши (как
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в Питере), продуктовый рынок, местная вкуснейшая еда, которую турист не увидит, конечно же обзорка по основным улицам и достопримечательностям. Но мы историю оставили на следующее посещение. Во Флоренции не в первый раз, но теперь то мы уже намного лучше понимаем этот город, и влюбляемся еще больше. Женя- необыкновенный позитив, любит Италию, город, свою работу, и туристов, с которыми работает! Обязательно порекомендуем ее всем своим друзьям, да и сама надеюсь встретится с ней еще раз (возврат туристов 50+ и 18, интересно было обеим)

Если вы хотите погрузиться в жизнь обычного жителя Флоренции, эта экскурсия для вас. Хотя у Евгении
Если вы хотите погрузиться в жизнь обычного жителя Флоренции, эта экскурсия для вас. Хотя у Евгении
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Валерия
Ну какова энергетика! Я аж проснулась:)
Зато теперь мы знаем столько секретных секретов флорентийцев!:) и где пасту с трюфелем есть, и какой суп заказать на неудавшемся свидании, и еще столько всего!
🤍
Ну какова энергетика! Я аж проснулась:)
Ну какова энергетика! Я аж проснулась:)
Ну какова энергетика! Я аж проснулась:)
Ну какова энергетика! Я аж проснулась:)
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Наталья
Экскурсии с Евгенией очень понравились. Всё прошло легко, в непринужденной обстановке, Евгения расскажет вам не только про экскурсию, но и много другое, о чем вы спросите. Рекомендую)👍
Экскурсии с Евгенией очень понравились. Всё прошло легко, в непринужденной обстановке, Евгения расскажет вам не только
Экскурсии с Евгенией очень понравились. Всё прошло легко, в непринужденной обстановке, Евгения расскажет вам не только
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С
Первый день во Флоренции, захотелось просто гулять по городу не загружая голову историческими фактами и датами. Поэтому выбрали именно эту экскурсию "Настоящая Флоренция для своих". Прекрасно провели время с гидом
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Евгенией, блуждая по улочкам и переулочкам города-музея. Женя познакомила нас с бытом и жизнью простых горожан, показала и рассказала где можно выпить кофе, перекусить или отужинать, даже когда все ресторанчики закрыты. Объяснила как ориентироваться в городе. Обращала наше внимание на разные необычные детали на дверях и фасадах домов, а также на разные удивительные вещи, которые мы самостоятельно не заметили бы. Экскурсия прошла легко и непринуждённо. Именно этого мы и хотели после длительного перелёта. Спасибо, Евгения.

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