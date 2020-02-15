34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни

Евгения
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Евгения – ваш гид
На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями».

Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы.

Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города.

А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!
€110
99 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флоренции
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У этой экскурсии34 отзыва
4.82
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»

Что вас ожидает

Увидеть город изнутри
Исторический центр Флоренции несложно обойти за 2 часа, поэтому на прогулке вы увидите ключевые достопримечательности города, но  главной целью станут улочки, которыми ходят обыкновенные флорентийцы. Открывая для себя Флоренцию, вы:

  • Посетите место, которое в городе называют «Смерть мужьям», и разберетесь, что и как там правильно делать.
  • Увидите многочисленные надомные алтари с изображением пресвятой Богородицы и узнаете, кто и зачем несет туда подношения.
  • Оцените флорентийский стрит-арт, выполненный пастелью прямо на тротуаре — он исчезает и появляется под умелыми руками уличных художников каждый день.
  • Откроете для себя пару магазинов не только с прекрасным коллекциями одежды, но и с сохранившимися в них фресками и иконами 15 века.
  • Рассмотрите парадную лестницу в одном из жилых домов и поймете, в чем особенность местных квартир, почему всем приехавшим во Флоренцию лучше снимать именно квартиру, а не отель, и на что обратить внимание, заселяясь в апартаменты в Цветущем городе и в Италии в целом.
    А по пути узнаете разные городские хитрости, удивительные для средневековой Флоренции, и посмотрите, где прячутся линии флорентийского трамвая.

Попробовать Флоренцию на вкус
Мы заглянем на центральный рынок: здесь отовариваются местные и лакомятся в непринужденной атмосфере тосканскими вкусностями посетители. Посетим красивейшее и дорогущее кафе с видом на Дуомо, где можно выпить кофе, заплатив всего лишь 1 евро. Я расскажу, где находятся магазины с настоящей недорогой итальянской едой и вином, в которых покупают флорентийцы. Вы найдете в городе питьевые фонтаны с газированной водой, раскроете любимую джелатерию горожан и закусочную со знаменитыми флорентийскими бутербродами, очередь в которую больше, чем в галерею Уффици. Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и еще пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера.

Повседневная жизнь флорентийцев
Мы поговорим о настоящей повседневной Флоренции, жизнь которой не ограничивается одними лишь музеями. Я расскажу вам, во сколько встают итальянцы и почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино. Во сколько обходится жизнь во Флоренции, как в средневековом городе решается проблема с парковкой и какие тонкости нужно учесть при походе в местные рестораны. После нашей прогулки вы будете точно знать, где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд, куда идти за самыми свежими и вкусными продуктами и в чем заключается специфика местного образа жизни.

На нашей прогулке из основных достопримечательностей мы посмотрим главный собор города (Санту Марию дель Фьоре), шумную и пёструю площадь Республики (Пьяццу делла Република), а также самую главную площадь города (Пьяццу делла Синьория), изобилующую многочисленными скульптурами, самой известной из которых является «Давид» работы Микеланджело и «Персей» работы Бенвенуто Челлини. Однако бОльшая часть тура пройдет по улочкам-закоулочкам и местам силы.

Организационные детали

  • Юные открыватели Флоренции (дети и подростки) считаются частью группы
  • Если вы единственный участник, стоимость экскурсии составляет 65 евро. Напишите об этом гиду ДО момента оплаты бронирования, и вам будет предоставлена скидка!
  • В стоимость экскурсии не включены: покупки, сувениры, кутеж до утра, разграбление города и прочее, прочее
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»
Настоящая Флоренция «для своих»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флоренции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Салют! Меня зовут Евгения, мне 32 года. В этой замечательной профессии (помогать людям открывать города) я уже 6 лет: Москва, Петербург, и вот теперь — Флоренция. Хотите, покажу вам город так, как его показывают своим друзьям? Легко, позитивно и при этом с тонной инсайдерской и исторической информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей простыми словами и на позитиве: все, как мы любим!
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Спасибо Жене за потрясающую экскурсию! Все очень ново и необычно. Интересно и со вкусом, без толп других туристов
10 февраля 2020
Расслабьтесь и получайте удовольствие! С этой прогулки началось мое знакомство с городом: не нужно сверяться с картой или телефоном, придумывать себе маршруты, из которых реальны только 30% (невозможно увидеть, попробовать, пережить все в один день).
Маршрут спланирован удачно: интересные локации, отличный темп, шикарный визуальный ряд, незабываемая атмосфера, энергичная Евгения.
Очень рада знакомству! Был супер день!
28 января 2020
Наверное, эта экскурсия стала одним из моих самых любимых воспоминаний о Флоренции!
Женя — просто потрясающая девушка, безумно позитивная и оптимистичная; именно она показала мне картину не музейной Флоренции, а живой, настоящей. Было очень легко договариваться об экскурсии, мы смогли немного подредактировать программу. В конце Женя отметит для вас ключевые места на карте — могу сказать, что та джелатерия, в которую она вас отведёт, просто великолепна. Обязательно попробуйте мороженое.
Прогулка, хоть и длится недолго, определённо помогает взглянуть на Флоренцию с нескольких сторон. Как экскурсовод, Женя расскажет множество интересных маленьких деталек и фактов, о которых вы раньше и подумать не могли.

Всем крайне рекомендую посетить эту — или любую другую — экскурсию с Женей. Фантастический день обеспечен!
9 ноября 2019
Дорогая Женечка! Благодаря Вам Флоренция теперь воспринимается, как добрая подружка со своими секретами и красотами.Главное, своя. Теперь и у меня есть свои любимые местечки, улочки, кафе. И я могу ориентироваться в городе! Я все-таки подняламь на смотровую площадку. Это фантастическое зрелище. И теперь я стараюсь смотреть в открытые двери. Любопытство-не порок! Во Флоренции так много за ними скрыто! Благодаря Вам я уезжаю отсюда, полная восторга и огромного желания вернуться. Рекомендую всем провести вечер с двумя задорными девчонками- Женей и Флоренцией. Я уехала сегодня, но утром не удержалась и попила латте макиято с видом на утренний Дуомо. Спасибо Вам, Женечка!
5 ноября 2019
Осталось позитивное впечатление, что нас встретил давний друг и сориентировал по основным локациям города. Неоднократно пользовались информацией в последующие дни пребывания, спасибо Евгении, для нас это было то, что нужно. Очень душевно, удалось передать атмосферу и дух Флоренции насколько это возможно за небольшое время экскурсии. Были с детьми, 7 и 11 лет, они слушали с интересом. Супер!
Хазова
23 октября 2019
Остались очень довольны, большое спасибо Евгении!
22 октября 2019
Спасибо за экскурсию!
Мы с дочерью остались очень довольны! Евгения очень хорошо обо всем рассказывает!
Общается легко . Красивая и добродушная девушка!
11 октября 2019
Спасибо Жене за отлично
проведённую экскурсию. Это
была скорее прогулка, непринужденная
и очень душевная. Узнали много
интересного, расспросили обо
всём, что хотели - просто волшебно
провели время.
Женя, успехов во всём!
Елена
8 октября 2019
Огромное спасибо Женечке, которая нам плмогла понять и полюбить Флоренцию!!!
16 сентября 2019
Евгения сразу расположила нас к себе. Очень милая девушка. С ней легко, на одном дыхании прошла наша экскурсия, узнали Флоренцию по-новому, несмотря на то, что третий раз в этом чудесном городе. Прониклись духом и полюбили Флоренцию. Спасибо Евгения!
Ещё 24 отзыва

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