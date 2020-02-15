34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть город изнутри
Исторический центр Флоренции несложно обойти за 2 часа, поэтому на прогулке вы увидите ключевые достопримечательности города, но главной целью станут улочки, которыми ходят обыкновенные флорентийцы. Открывая для себя Флоренцию, вы:
Попробовать Флоренцию на вкус
Мы заглянем на центральный рынок: здесь отовариваются местные и лакомятся в непринужденной атмосфере тосканскими вкусностями посетители. Посетим красивейшее и дорогущее кафе с видом на Дуомо, где можно выпить кофе, заплатив всего лишь 1 евро. Я расскажу, где находятся магазины с настоящей недорогой итальянской едой и вином, в которых покупают флорентийцы. Вы найдете в городе питьевые фонтаны с газированной водой, раскроете любимую джелатерию горожан и закусочную со знаменитыми флорентийскими бутербродами, очередь в которую больше, чем в галерею Уффици. Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и еще пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера.
Повседневная жизнь флорентийцев
Мы поговорим о настоящей повседневной Флоренции, жизнь которой не ограничивается одними лишь музеями. Я расскажу вам, во сколько встают итальянцы и почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино. Во сколько обходится жизнь во Флоренции, как в средневековом городе решается проблема с парковкой и какие тонкости нужно учесть при походе в местные рестораны. После нашей прогулки вы будете точно знать, где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд, куда идти за самыми свежими и вкусными продуктами и в чем заключается специфика местного образа жизни.
На нашей прогулке из основных достопримечательностей мы посмотрим главный собор города (Санту Марию дель Фьоре), шумную и пёструю площадь Республики (Пьяццу делла Република), а также самую главную площадь города (Пьяццу делла Синьория), изобилующую многочисленными скульптурами, самой известной из которых является «Давид» работы Микеланджело и «Персей» работы Бенвенуто Челлини. Однако бОльшая часть тура пройдет по улочкам-закоулочкам и местам силы.