34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой прогулке Флоренция предстанет перед вами как живой город, а не просто «музей с музеями». Вы побываете на городском рынке, узнаете, как и чем живут обычные флорентийцы. Попробуете местный фаст-фуд, познакомитесь с флорентийским стрит-артом и разведаете лучшие джелатерии и кофейни, осматривая по пути ключевые достопримечательности города. А главное — почувствуете себя «своим» на улицах Флоренции!

Описание экскурсии

Увидеть город изнутри

Исторический центр Флоренции несложно обойти за 2 часа, поэтому на прогулке вы увидите ключевые достопримечательности города, но главной целью станут улочки, которыми ходят обыкновенные флорентийцы. Открывая для себя Флоренцию, вы:

Посетите место, которое в городе называют «Смерть мужьям», и разберётесь, что и как там правильно делать

Увидите многочисленные надомные алтари с изображением пресвятой Богородицы и узнаете, кто и зачем несет туда подношения

Оцените флорентийский стрит-арт, выполненный пастелью прямо на тротуаре — он исчезает и появляется под умелыми руками уличных художников каждый день

Откроете для себя пару магазинов не только с прекрасным коллекциями одежды, но и с сохранившимися в них фресками и иконами 15 века

Рассмотрите парадную лестницу в одном из жилых домов и поймете, в чем особенность местных квартир, почему всем приехавшим во Флоренцию лучше снимать именно квартиру, а не отель, и на что обратить внимание, заселяясь в апартаменты в Цветущем городе и в Италии в целом

А по пути узнаете разные городские хитрости, удивительные для средневековой Флоренции, и посмотрите, где прячутся линии флорентийского трамвая.

Попробовать Флоренцию на вкус

Мы заглянем на центральный рынок: здесь отовариваются местные и лакомятся в непринужденной атмосфере тосканскими вкусностями посетители. Посетим красивейшее и дорогущее кафе с видом на Дуомо, где можно выпить кофе, заплатив всего лишь 1 евро. Я расскажу, где находятся магазины с настоящей недорогой итальянской едой и вином, в которых покупают флорентийцы. Вы найдёте в городе питьевые фонтаны с газированной водой, раскроете любимую джелатерию горожан и закусочную со знаменитыми флорентийскими бутербродами, очередь в которую больше, чем в галерею Уффици. Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и ещё пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера.

Повседневная жизнь флорентийцев

Мы поговорим о настоящей повседневной Флоренции, жизнь которой не ограничивается одними лишь музеями. Я расскажу вам, во сколько встают итальянцы и почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино. Во сколько обходится жизнь во Флоренции, как в средневековом городе решается проблема с парковкой и какие тонкости нужно учесть при походе в местные рестораны. После нашей прогулки вы будете точно знать, где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд, куда идти за самыми свежими и вкусными продуктами и в чем заключается специфика местного образа жизни.

На нашей прогулке из основных достопримечательностей мы посмотрим главный собор города (Санту Марию дель Фьоре), шумную и пёструю площадь Республики (Пьяццу делла Република), а также самую главную площадь города (Пьяццу делла Синьория), изобилующую многочисленными скульптурами, самой известной из которых является «Давид» работы Микеланджело и «Персей» работы Бенвенуто Челлини. Однако большая часть маршрута пройдёт по улочкам-закоулочкам и местам силы.

Организационные детали