Для многих путешественников нетуристическая Флоренция на другом берегу Арно остается незаслуженно обделенной вниманием. Чтобы не допустить такого промаха, мы прогуляемся по улочкам Ольтрарно, где до сих пор царит дух Ренессанса! Вы услышите легенды площади Санта-Тринита и истории 📖 религиозных орденов, поймете, почему фрески капеллы Бранкаччи признаны шедевром искусства, рассмотрите резиденции великих флорентийских династий и откроете их секреты.

Что вас ожидает

Истории площади Санта-Тринита

Прогулка начнется на площади Санта-Тринита: вы узнаете, почему именно здесь возвышается «Колонна правосудия», услышите о нелегкой судьбе Джованни Гуальберто, религиозном ордене валломброзийцев и их церкви Санта-Тринита, в честь которой названа площадь. Затем рассмотрим элегантный одноименный мост, украшенный статуями 4 сезонов, и поговорим об истории его постройки, к которой причастен сам Микеланджело.

Архитектурные шедевры района Сан-Фредиано

В великолепном районе Сан-Фредиано вы увидите одни из старейших деревянных ворот города, и пройдете по площади Честелло. Здесь я познакомлю вас с историей церкви Сан-Фредьяно-ин-Честелло, которая в прошлом была женским монастырем, а также расскажу о религиозных орденах – кармелитанах и цистерцианцах, прежних и нынешних владельцах церкви. О кармелитах мы поговорим и у церкви Санта-Мария-дель-Кармине, которая знаменита росписями капеллы Бранкаччи. Вы узнаете, почему фрески капеллы были немедленно признаны шедевром и как Флоренция однажды чуть не лишилась этого достояния.

Великие династии Флоренции

Рассматривая дворец Фрескобальди, вы услышите историю династии, знаменитой на весь мир превосходными винами 🍷 и причастной к постройке чудесной церкви Санто-Спирито. И, конечно, мы не обойдем вниманием легендарных Медичи! Вы увидите последнюю их городскую резиденцию – дворец Питти, созданный герцогом Козимо I для любимой жены. Я расскажу об этапах строительства дворца, его необычном названии и о том, что здесь располагается сегодня. А изюминкой нашей прогулки станет дворец Бьянки Капелло – одной из самых печально известных и окруженных легендами женщин эпохи Ренессанса, заслужившей прозвище «Колдунья».