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Ольтрарно — другая сторона Флоренции

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Скорее всего вы уже прошли по всем туристическим достопримечательностям — посетили площадь Синьории, насладились красотой собора Дуомо и величием палаццо Медичи.

Все это находится в «туристической» части Флоренции.

Многие туристы обходят стороной другой берег Арно.

Но и там много интересных мест! Со мной вы пройдетесь по улочкам Ольтрарно, узнаете секреты религиозных орденов и рассмотрите резиденции самых известных семей прошлого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Ольтрарно — другая сторона Флоренции
Ольтрарно — другая сторона Флоренции

Что вы увидите

  • плащадь Санта Тринита
  • дворец Спини-Ферони
  • дворец Бартолини Салимбени
  • базилику Санта Тринита
  • мост Санта Тринита
  • Золотой мост
  • мост алла Каррайя
  • дворец Корсини
  • квартал Оньсанти
  • базилика Оньсанти
  • мост Америго Веспуччи
  • средневековые городские ворота Сан Фредьяно
  • церковь Честелло
  • черковь Санта Мария дель Кармине
  • площадь Кармине
  • площадь Санто Спирито
  • базилика Санта Спирито
  • дворец Бьянки Капелло
  • дворец Питти
Для многих путешественников нетуристическая Флоренция на другом берегу Арно остается незаслуженно обделенной вниманием. Чтобы не допустить такого промаха, мы прогуляемся по улочкам Ольтрарно, где до сих пор царит дух Ренессанса! Вы услышите легенды площади Санта-Тринита и истории 📖 религиозных орденов, поймете, почему фрески капеллы Бранкаччи признаны шедевром искусства, рассмотрите резиденции великих флорентийских династий и откроете их секреты.
Что вас ожидает
Истории площади Санта-Тринита
Прогулка начнется на площади Санта-Тринита: вы узнаете, почему именно здесь возвышается «Колонна правосудия», услышите о нелегкой судьбе Джованни Гуальберто, религиозном ордене валломброзийцев и их церкви Санта-Тринита, в честь которой названа площадь. Затем рассмотрим элегантный одноименный мост, украшенный статуями 4 сезонов, и поговорим об истории его постройки, к которой причастен сам Микеланджело.
Архитектурные шедевры района Сан-Фредиано
В великолепном районе Сан-Фредиано вы увидите одни из старейших деревянных ворот города, и пройдете по площади Честелло. Здесь я познакомлю вас с историей церкви Сан-Фредьяно-ин-Честелло, которая в прошлом была женским монастырем, а также расскажу о религиозных орденах – кармелитанах и цистерцианцах, прежних и нынешних владельцах церкви. О кармелитах мы поговорим и у церкви Санта-Мария-дель-Кармине, которая знаменита росписями капеллы Бранкаччи. Вы узнаете, почему фрески капеллы были немедленно признаны шедевром и как Флоренция однажды чуть не лишилась этого достояния.
Великие династии Флоренции
Рассматривая дворец Фрескобальди, вы услышите историю династии, знаменитой на весь мир превосходными винами 🍷 и причастной к постройке чудесной церкви Санто-Спирито. И, конечно, мы не обойдем вниманием легендарных Медичи! Вы увидите последнюю их городскую резиденцию – дворец Питти, созданный герцогом Козимо I для любимой жены. Я расскажу об этапах строительства дворца, его необычном названии и о том, что здесь располагается сегодня. А изюминкой нашей прогулки станет дворец Бьянки Капелло – одной из самых печально известных и окруженных легендами женщин эпохи Ренессанса, заслужившей прозвище «Колдунья».
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 площадь Санта-Тринита
Место завершения
🏁 дворец Питти
Ольтрарно — другая сторона Флоренции
Ольтрарно — другая сторона Флоренции
Ольтрарно — другая сторона Флоренции
Ольтрарно — другая сторона Флоренции
Ольтрарно — другая сторона Флоренции

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina Z.
Irina Z.
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