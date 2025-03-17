Ольтрарно — старейший район на другом берегу Арно, который хранит неподдельный дух Флоренции. Здесь нет толп туристов, а каждый камень помнит великие фамилии, искусство, историю и тайны, которые мы откроем для вас на прогулке в мини-группе. Вы познакомитесь с удивительными историями, легендами и памятниками, которые находятся здесь.

Описание экскурсии

Ольтрарно: Сердце Флоренции

Ольтрарно — это старейший район на другом берегу реки Арно, который хранит неподдельный дух Флоренции. Здесь нет многолюдных туристических толп, а каждый камень помнит великие фамилии, искусство и тайны, которые мы откроем для вас во время прогулки в мини-группе.

Начало нашего путешествия

Мы начнем с самого древнего моста Флоренции — Понте-Веккьо, который пережил множество наводнений и войн. Старинные лавки ювелиров и коридор Вазари, соединяющий Палаццо Веккьо и дворец Питти, до сих пор сохраняют атмосферу Средневековья. Здесь вы сможете насладиться завораживающим видом на реку Арно, холмы и городские крыши.

История Николая Демидова

На площади Демидова вы узнаете о русском графе и меценате Николае Демидове, который внес значительный вклад в развитие Флоренции. Благодаря его поддержке фасад собора Дуомо получил свои прекрасные черты, а местные школы смогли принимать детей из бедных семей. Вы увидите изящный памятник, установленный сыновьями Демидова, и узнаете, почему этот район ценил русского графа как родного.

Следы великих умов

Продолжая наше путешествие по узким улочкам, мы увидим дом Галилео Галилея, где великий ученый жил и преподавал детям семьи Медичи. Неподалеку находится храм Санто-Спирито, где, по преданию, юный Микеланджело изучал анатомию, готовя себя к скульптурному мастерству и создавая знаменитое деревянное распятие.

Романтика и история

В переулках Ольтрарно мы пройдем мимо Палаццо Бьянка Каппелло — особняка, построенного по приказу великого герцога Франческо I Медичи для его возлюбленной. Этот романтический дворец хранит историю одной из самых обсуждаемых любовных историй эпохи Возрождения. Бьянка, венецианская красавица, ради которой Франческо готов был на всё, получила дворец в непосредственной близости от его официальной резиденции, Палаццо Питти. Их любовь стала легендой, и дворец до сих пор помнит свои романтические тайны.

Дворцы и сады

Мы также пройдем мимо грандиозного Палаццо Питти и великолепных садов Боболи. Узнаем, как дворец, некогда построенный для соперников Медичи, в конце концов стал их королевской резиденцией. Здесь можно будет почувствовать атмосферу жизни тосканских герцогов, где за дворцовыми стенами кипели страсти и политические интриги.

Культурные знаки

В качестве бонуса мы покажем, где жил Тарковский, а Достоевский дописывал "Идиота". Присоединяйтесь к нам, чтобы прикоснуться к истории Ольтрарно, открыть его тайны и почувствовать уникальный дух настоящей Флоренции!