Дворец Питти – это гораздо больше, чем картинная галерея.



Мы идем в настоящий королевский дворец, в котором проживало несколько королевских династий, начиная с Медичи, и каждая из них украшала дворец в соответствии со вкусами периода.



Шикарная коллекция картин поразит любителей Рафаэля, Караваджо, Тициана, Андреа дель Сарто и Мурильо.