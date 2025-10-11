Мои заказы

Палатинская галерея дворца Питти и Понте Веккьо

Дворец Питти – это гораздо больше, чем картинная галерея.

Мы идем в настоящий королевский дворец, в котором проживало несколько королевских династий, начиная с Медичи, и каждая из них украшала дворец в соответствии со вкусами периода.

Шикарная коллекция картин поразит любителей Рафаэля, Караваджо, Тициана, Андреа дель Сарто и Мурильо.
5
1 отзыв
Палатинская галерея дворца Питти и Понте Веккьо
Палатинская галерея дворца Питти и Понте Веккьо
Палатинская галерея дворца Питти и Понте Веккьо
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Дворец Питти – это не просто классический музей. В нем очень хорошо сохранилась обстановка и все картины по стенам развешивали не современные историки искусств, а сами жители дворца. Таким образом, вы гораздо лучше прочувствуете представителей династии Медичи, Савойя и Габсбург-Лотарингского дома, а также узнаете интимный секрет Наполеона, чья сестра Элиза, в бытность великой герцогини Тосканской, также проживала во дворце и всегда была готова к приезду младшего брата. Мы будем говорить о художниках и их связи с городом и великими людьми того периода. Вы поймете почему были выполнены работы и как к ним относились современники и заказчики. Наш маршрут:
  • Площадь Синьории, на которой мы вспомним где жили Медичи, прежде чем переехать во дворец Питти;
  • Знаменитый кабанчик Il porcellino, у которого все загадывают желания;
  • Старый мост Ponte Vecchio – визитная карточка города, он весь застроен ювелирными лавками;
  • Квартал, в котором когда-то жил великий философ и политический деятель Никколо Макиавелли. Пожалуй, самая известная цитата из его произведения «Государь» – «цель оправдывает средства»;
  • Дворец Питти снаружи и внутренний дворик;
  • Палатинская галерея дворца Питти с огромнейшей коллекцией картин эпохи Возрождения и маньеризма. Здесь мы поговорим о работах Рафаэля, Тициана, Рубенса, Караваджо, Хосе де Рибера, Филиппо Липпи, Боттичелли, Перуджино, Фра Бартоломео (билет оплачивается на месте и не входит в стоимость экскурсии);
  • После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по садам Боболи или (за дополнительную плату и по предварительной договоренности) посетить сады со мной.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Синьории
  • Знаменитый кабанчик Il porcellino
  • Старый мост Ponte Vecchio
  • Квартал, в котором когда-то жил великий философ Никколо Макиавелли
  • Дворец Питти снаружи и внутренний дворик
  • Палатинская галерея дворца Питти
  • Сады Боболи
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет в Палатинскую галерею дворца Питти (16 евро билет + 3 евро бронь).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza della Signoria, Firenze
Завершение: Piazza Pitti
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
11 окт 2025
Великолепная экскурсия. Все очень продумано. Посмотрели дворец и королевские покои. Потом можно прогуляться по саду.

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
2 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 ноя в 12:00
13 ноя в 12:00
€40 за человека
Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе
Погрузитесь в мир искусства Флоренции, посетив шедевры Уффици и роскошные залы палаццо Питти в мини-группе
Начало: У галереи Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€70 за человека
Интерьеры и шедевры палаццо Питти (Палатинская галерея)
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции