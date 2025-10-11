Дворец Питти – это гораздо больше, чем картинная галерея.
Мы идем в настоящий королевский дворец, в котором проживало несколько королевских династий, начиная с Медичи, и каждая из них украшала дворец в соответствии со вкусами периода.
Шикарная коллекция картин поразит любителей Рафаэля, Караваджо, Тициана, Андреа дель Сарто и Мурильо.
Описание экскурсииДворец Питти – это не просто классический музей. В нем очень хорошо сохранилась обстановка и все картины по стенам развешивали не современные историки искусств, а сами жители дворца. Таким образом, вы гораздо лучше прочувствуете представителей династии Медичи, Савойя и Габсбург-Лотарингского дома, а также узнаете интимный секрет Наполеона, чья сестра Элиза, в бытность великой герцогини Тосканской, также проживала во дворце и всегда была готова к приезду младшего брата. Мы будем говорить о художниках и их связи с городом и великими людьми того периода. Вы поймете почему были выполнены работы и как к ним относились современники и заказчики. Наш маршрут:
- Площадь Синьории, на которой мы вспомним где жили Медичи, прежде чем переехать во дворец Питти;
- Знаменитый кабанчик Il porcellino, у которого все загадывают желания;
- Старый мост Ponte Vecchio – визитная карточка города, он весь застроен ювелирными лавками;
- Квартал, в котором когда-то жил великий философ и политический деятель Никколо Макиавелли. Пожалуй, самая известная цитата из его произведения «Государь» – «цель оправдывает средства»;
- Дворец Питти снаружи и внутренний дворик;
- Палатинская галерея дворца Питти с огромнейшей коллекцией картин эпохи Возрождения и маньеризма. Здесь мы поговорим о работах Рафаэля, Тициана, Рубенса, Караваджо, Хосе де Рибера, Филиппо Липпи, Боттичелли, Перуджино, Фра Бартоломео (билет оплачивается на месте и не входит в стоимость экскурсии);
- После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по садам Боболи или (за дополнительную плату и по предварительной договоренности) посетить сады со мной.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в Палатинскую галерею дворца Питти (16 евро билет + 3 евро бронь).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza della Signoria, Firenze
Завершение: Piazza Pitti
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 окт 2025
Великолепная экскурсия. Все очень продумано. Посмотрели дворец и королевские покои. Потом можно прогуляться по саду.
Входит в следующие категории Флоренции
