Пешеходная экскурсия ⛳ по Флоренции с пикантными флорентийскими историями.

Тайная и запретная Флоренция с интригующими и любопытными событиями женщин и мужчин, Мадонн и Джентльменов, художников и представителей власти.

Неизбитые маршруты, личная жизнь семьи Медичи. Темное средневековье и его быт.

Убийства и интриги. Анекдоты и скандалы флорентийских любовников. Борьба за власть и расплата за алчность. И все это через призму истории 📖, культуры и искусства.

Обещаю, будет жарко !