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Пикантная Флоренция

Оксана В.
Оксана В. – Гид из Флоренции
У каждого города есть страницы истории 📖, которые большинство предпочитает обходить стороной.

Я же проведу вас по необычному маршруту, на котором вы познакомитесь с потаенными и пикантными историями, происходившими на флорентийских улочках и за закрытыми дверями.

Средневековье, кипящее страстями, анекдоты о раскрытых любовных похождениях, интригующие факты из личной жизни Медичи и других известных семейств через призму истории, культуры и искусства – все это ждет вас на нашей экскурсии 🧭.

Обещаю, будет жарко.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €99 за экскурсию

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Пикантная Флоренция
Пикантная Флоренция

Что вы увидите

  • Площадь Сан-Лоренцо
  • Площадь Дуомо
  • Площадь Синьории
  • Площадь Республики
  • Площадь Питти
  • Дворец Медичи-Риккарди
  • Дворец Питти
  • Церковь Орсанмикеле
  • Собор Санта Мария Дель Фьоре
  • Дворец Бьянки Капелло
  • Базилика Святого Духа
  • Коридор Вазари
  • Старый мост
  • Новый рынок
  • Площадь делла Пассера
Пешеходная экскурсия ⛳ по Флоренции с пикантными флорентийскими историями.
Тайная и запретная Флоренция с интригующими и любопытными событиями женщин и мужчин, Мадонн и Джентльменов, художников и представителей власти.
Неизбитые маршруты, личная жизнь семьи Медичи. Темное средневековье и его быт.
Убийства и интриги. Анекдоты и скандалы флорентийских любовников. Борьба за власть и расплата за алчность. И все это через призму истории 📖, культуры и искусства.
Обещаю, будет жарко !
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Piazza della Signoria
Место завершения
🏁 по договоренности
Пикантная Флоренция
Пикантная Флоренция
Пикантная Флоренция
Пикантная Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана В.
Оксана В.
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