Что вы увидите
- Площадь Сан-Лоренцо
- Площадь Дуомо
- Площадь Синьории
- Площадь Республики
- Площадь Питти
- Дворец Медичи-Риккарди
- Дворец Питти
- Церковь Орсанмикеле
- Собор Санта Мария Дель Фьоре
- Дворец Бьянки Капелло
- Базилика Святого Духа
- Коридор Вазари
- Старый мост
- Новый рынок
- Площадь делла Пассера
Пешеходная экскурсия ⛳ по Флоренции с пикантными флорентийскими историями.
Тайная и запретная Флоренция с интригующими и любопытными событиями женщин и мужчин, Мадонн и Джентльменов, художников и представителей власти.
Неизбитые маршруты, личная жизнь семьи Медичи. Темное средневековье и его быт.
Убийства и интриги. Анекдоты и скандалы флорентийских любовников. Борьба за власть и расплата за алчность. И все это через призму истории 📖, культуры и искусства.
Обещаю, будет жарко !
Начало
🚩 Piazza della Signoria
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана В.
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