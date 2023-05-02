5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят.Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него

останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!

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Описание экскурсии

В волшебном чемоданчике Великого путешественника я собрала всё необходимое для того, чтобы Флоренция надолго и по-доброму запомнилась вам и вашим детям.

Наш маршрут пройдёт по центру города — от Дуомо до Старого Моста. Или при желании начнем с обратного конца;) Мы познакомимся с символикой Флоренции и ее правителей, вместе будем искать дворцы, мосты и церкви. Вы узнаете, как строился знаменитый купол флорентийского Дуомо и каким был в жизни его славный строитель — Филиппо Брунеллески. Затем мы представим себе, как жилось флорентийцам в средневековых башнях.

Многое нам расскажут о городе названия его улиц: мы попробуем угадать, что же происходило на улицах Уток, Сапожников, Столиков… По пути заглянем в удивительную церковь Орсанмикеле и поговорим о ремеслах.

Наконец, на главной площади города мы зайдем в Старый дворец, где ребят ждет встреча со сказкой!

Организационные детали

Входные билеты для взрослых в Старый Дворец оплачиваются дополнительно (10 евро/человека). Детям вход бесплатный!