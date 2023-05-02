5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

По Флоренции с волшебным чемоданчиком

Занимательно-познавательная экскурсия для детей (4-9 лет) и их родителей
Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят.

Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него
читать дальшеуменьшить

останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!

По Флоренции с волшебным чемоданчиком
По Флоренции с волшебным чемоданчиком
По Флоренции с волшебным чемоданчиком

Описание экскурсии

В волшебном чемоданчике Великого путешественника я собрала всё необходимое для того, чтобы Флоренция надолго и по-доброму запомнилась вам и вашим детям.

Наш маршрут пройдёт по центру города — от Дуомо до Старого Моста. Или при желании начнем с обратного конца;) Мы познакомимся с символикой Флоренции и ее правителей, вместе будем искать дворцы, мосты и церкви. Вы узнаете, как строился знаменитый купол флорентийского Дуомо и каким был в жизни его славный строитель — Филиппо Брунеллески. Затем мы представим себе, как жилось флорентийцам в средневековых башнях.

Многое нам расскажут о городе названия его улиц: мы попробуем угадать, что же происходило на улицах Уток, Сапожников, Столиков… По пути заглянем в удивительную церковь Орсанмикеле и поговорим о ремеслах.

Наконец, на главной площади города мы зайдем в Старый дворец, где ребят ждет встреча со сказкой!

Организационные детали

Входные билеты для взрослых в Старый Дворец оплачиваются дополнительно (10 евро/человека). Детям вход бесплатный!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье
читать дальшеуменьшить

и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
К
Ольга провела совершенно замечательную экскурсию. Сын (6.5 лет) был в восторге, с удовольствием слушал, разгадывал загадки, предложенные Ольгой, запомнил (и потом с гордостью рассказывал друзьям в классе) много исторических фактов
читать дальшеуменьшить

о городе и художниках. Ольга смогла с первых же секунд завладеть вниманием не только сына, но и нас, троих взрослых, много раз посещавших Флоренцию. Также хотелось бы отметить, что Ольга не только отличный гид, но и невероятно приятный человек. Обязательно вернемся к Ольге за новыми знаниями. Однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Недавно посетили Флоренцию. Цель-познакомить внуков с этим Прекрасным городом исскуств и мастеров. Ольга,наш гид,провела совершенно ошеломительную,занимательную и познавательную экскурсию,где было все-история,образ жизни флорентийцев,их стремления и мечты. Медичи, Рафаэль и Леонардо… Какой город! И именно Ольга за несколько часов сумела влюбить нас в него! Дети в восторге. Мы тоже. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ольге огромное спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Дети в восторге, обсуждали долго. Материал очень понятно и интересно подан.
Мы не заметили, как пролетело время. Ольге большое спасибо за мастер-класс по изготовлению "флорентийской бумаги".
Огромное спасибо Ольге также за удовлетворение нашей личной просьбы по заказу ресторана и торта для именинника.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия нам очень понравилась.
Ольга-замечательный экскурсовод.
Что очень важно, она не жалеет времени для своих гостей., чтобы в свою очередь, у них было хорошее впечатление от увиденного и услышанного.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Благодарю Ольгу за очень интересное знакомство с Флоренцией, мы и наш сын 5 лет были увлечены всю экскурсию загадками города. Очень рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
E
Прекрасный гид, знающий и любящей свою профессию!!! Дети были в восторге.
Большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «По Флоренции с волшебным чемоданчиком»

Утро во Флоренции
Пешая
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Утро во Флоренции
Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Пешая
2 часа
47 отзывов
Квест
до 10 чел.
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Квест с интересными знаками, загадками, статуями и лучшим мороженым
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Трудно представить, какой была бы Флоренция без Медичи. Узнайте, как эта династия удерживала власть и даровала миру уникальное культурное наследие
11 окт в 08:30
12 окт в 08:30
от €280 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €300 за экскурсию