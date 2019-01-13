5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В волшебном чемоданчике Великого путешественника я собрала всё необходимое для того, чтобы Флоренция надолго и по-доброму запомнилась вам и вашим детям.
Наш маршрут пройдёт по центру города — от Дуомо до Старого Моста. Или при желании начнем с обратного конца ;) Мы познакомимся с символикой Флоренции и ее правителей, вместе будем искать дворцы, мосты и церкви. Вы узнаете, как строился знаменитый купол флорентийского Дуомо и каким был в жизни его славный строитель — Филиппо Брунеллески. Затем мы представим себе, как жилось флорентийцам в средневековых башнях.
Многое нам расскажут о городе названия его улиц: мы попробуем угадать, что же происходило на улицах Уток, Сапожников, Столиков... По пути заглянем в удивительную церковь Орсанмикеле и поговорим о ремеслах.
Наконец, на главной площади города мы зайдем в Старый дворец, где ребят ждет встреча со сказкой!
Входные билеты для взрослых в Старый Дворец оплачиваются дополнительно (10 евро/человек). Детям вход бесплатный!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи.
По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Все очень понравилось :) и детям и взрослым было очень интересно!
Anna
6 мая 2018
Ольга прекрасный гид. Если будем еще во Флоренции, обязательно послушаем ее снова.
Ирина
5 января 2018
Отличная экскурсия, понравилась нам, взрослым и, самое главное, детям
Наталья
17 июля 2017
Ольге огромное спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Дети в восторге, обсуждали долго. Материал очень понятно и интересно подан.
Мы не заметили, как пролетело время. Ольге большое спасибо за мастер-класс по изготовлению "флорентийской бумаги".
Огромное спасибо Ольге также за удовлетворение нашей личной просьбы по заказу ресторана и торта для именинника.
Elik
5 июля 2016
Прекрасный гид , знающий и любящей свою профессию !!! Дети были в восторге .
Большое спасибо
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.