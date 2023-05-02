5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Занимательно-познавательная экскурсия для детей (4-9 лет) и их родителей
Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят.
Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него читать дальшеуменьшить
останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!
Описание экскурсии
В волшебном чемоданчике Великого путешественника я собрала всё необходимое для того, чтобы Флоренция надолго и по-доброму запомнилась вам и вашим детям.
Наш маршрут пройдёт по центру города — от Дуомо до Старого Моста. Или при желании начнем с обратного конца;) Мы познакомимся с символикой Флоренции и ее правителей, вместе будем искать дворцы, мосты и церкви. Вы узнаете, как строился знаменитый купол флорентийского Дуомо и каким был в жизни его славный строитель — Филиппо Брунеллески. Затем мы представим себе, как жилось флорентийцам в средневековых башнях.
Многое нам расскажут о городе названия его улиц: мы попробуем угадать, что же происходило на улицах Уток, Сапожников, Столиков… По пути заглянем в удивительную церковь Орсанмикеле и поговорим о ремеслах.
Наконец, на главной площади города мы зайдем в Старый дворец, где ребят ждет встреча со сказкой!
Организационные детали
Входные билеты для взрослых в Старый Дворец оплачиваются дополнительно (10 евро/человека). Детям вход бесплатный!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Ольга провела совершенно замечательную экскурсию. Сын (6.5 лет) был в восторге, с удовольствием слушал, разгадывал загадки, предложенные Ольгой, запомнил (и потом с гордостью рассказывал друзьям в классе) много исторических фактов читать дальшеуменьшить
о городе и художниках. Ольга смогла с первых же секунд завладеть вниманием не только сына, но и нас, троих взрослых, много раз посещавших Флоренцию. Также хотелось бы отметить, что Ольга не только отличный гид, но и невероятно приятный человек. Обязательно вернемся к Ольге за новыми знаниями. Однозначно рекомендую.
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Ю
Юлия
Недавно посетили Флоренцию. Цель-познакомить внуков с этим Прекрасным городом исскуств и мастеров. Ольга,наш гид,провела совершенно ошеломительную,занимательную и познавательную экскурсию,где было все-история,образ жизни флорентийцев,их стремления и мечты. Медичи, Рафаэль и Леонардо… Какой город! И именно Ольга за несколько часов сумела влюбить нас в него! Дети в восторге. Мы тоже. Спасибо!
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Н
Наталья
Ольге огромное спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Дети в восторге, обсуждали долго. Материал очень понятно и интересно подан. Мы не заметили, как пролетело время. Ольге большое спасибо за мастер-класс по изготовлению "флорентийской бумаги". Огромное спасибо Ольге также за удовлетворение нашей личной просьбы по заказу ресторана и торта для именинника.
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И
Игорь
Экскурсия нам очень понравилась. Ольга-замечательный экскурсовод. Что очень важно, она не жалеет времени для своих гостей., чтобы в свою очередь, у них было хорошее впечатление от увиденного и услышанного.
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Елена
Благодарю Ольгу за очень интересное знакомство с Флоренцией, мы и наш сын 5 лет были увлечены всю экскурсию загадками города. Очень рекомендуем
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E
Elik
Прекрасный гид, знающий и любящей свою профессию!!! Дети были в восторге. Большое спасибо
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