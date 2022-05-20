Что вас ожидает:

«Познание начинается с удивления… » — Аристотель

Флоренция — концентрат художественных ценностей, расположенных в пешеходной зоне исторического центра. Сам по себе этот факт превращает Флоренцию в идеальный город для путешествия с детьми! Маленький и… необъятный, как мир ребенка! Всего один день в распоряжении — это очень мало, чтобы сполна насладиться Флоренцией. Вот небольшой план того, что осуществимо:

Начните с удивительной Соборной площади, всегда шумной, пёстрой и многоликой, кони, люди, кареты, уличные музыканты, художники, голуби и дети. Здесь вы найдёте сердце и символ Флоренции — Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре (с цветком), который поражает воображение своей формой и размерами. С детьми сможете подняться на Колокольню Дуомо (413 ступенек и в награду — вид на красоты Флоренции, которому нет равных). Прямо напротив — купол Брунеллески, «чудо света». Самый большой в мире. Парит над землей как мираж. Диво-дивное!

Навстречу приключениям

Теперь отправляемся в сторону площади Синьория. Здесь ищем скульптуру самую-самую красивую — ту, что привлечёт больше других ваше внимание и делаем всевозможные фото (скульптур здесь много и каждая чувствует себя звездой Голливуда на красной дорожке!). Здесь посетим Старый дворец — символ политического могущества. Мэрия города и по сей день, но самые интересные места отданы во власть туристов. Незабываемый опыт, который позволит вашим детям приблизиться к искусству в виде увлекательной и познавательной игры. Секретные ходы, загадочные фрески, занимательные истории (смешные и пугающие) оживают в этих старинных стенах…

Можно подняться на башню (94 метра в высоту и страшно интересные истории о том, как жилось в средневековом замке: войны, междоусобицы, осады, кипящее масло, дёготь, бойницы и караульная служба… ) После такого количества искусства и культуры — самое время, чтобы отвлечься и отдохнуть — на свежем воздухе. Идём в Сады Боболи! Сады Боболи находятся в 800 м. от Старого Дворца, по ту сторону реки Арно, перейдя знаменитый Старый мост. Вход платный, но стоит того. Музей под открытым небом и прародитель всех других садов в итальянском стиле в мире.

Важная информация: