Флоренция для детей (всех возрастов)

Понравится ли Флоренция детям, смогут ли они оценить по достоинству красоты и чудеса этого города

Понравится ли Флоренция детям, смогут ли они оценить по достоинству красоты и чудеса этого города? Ответ однозначно положительный! В детях — интуитивная тяга к прекрасному, да и хороший вкус нужно начинать развивать как можно раньше.

Как показать детям Флоренцию так, чтобы знакомство с городом стало событием в их жизни (а не долгим и нудным испытанием), принесло удовольствие и помогло в приобретении новых знаний? Родители, не бойтесь, что ваши дети устанут или заскучают.

Смело отправляйтесь в путешествие с детьми (начиная с 5-ти летнего возраста).

Флоренция покорит вашу душу и заполнит ваше сердце, столько в ней красоты.
Флоренция для детей (всех возрастов)
Флоренция для детей (всех возрастов)
Флоренция для детей (всех возрастов)
Флоренция для детей (всех возрастов)
Флоренция для детей (всех возрастов)
Флоренция для детей (всех возрастов)

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
  • Площадь Синьории
  • Старый дворец
  • Сады Боболи

Что вас ожидает:

«Познание начинается с удивления… » — Аристотель

Флоренция — концентрат художественных ценностей, расположенных в пешеходной зоне исторического центра. Сам по себе этот факт превращает Флоренцию в идеальный город для путешествия с детьми! Маленький и… необъятный, как мир ребенка! Всего один день в распоряжении — это очень мало, чтобы сполна насладиться Флоренцией. Вот небольшой план того, что осуществимо:

Начните с удивительной Соборной площади, всегда шумной, пёстрой и многоликой, кони, люди, кареты, уличные музыканты, художники, голуби и дети. Здесь вы найдёте сердце и символ Флоренции — Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре (с цветком), который поражает воображение своей формой и размерами. С детьми сможете подняться на Колокольню Дуомо (413 ступенек и в награду — вид на красоты Флоренции, которому нет равных). Прямо напротив — купол Брунеллески, «чудо света». Самый большой в мире. Парит над землей как мираж. Диво-дивное!

Навстречу приключениям

Теперь отправляемся в сторону площади Синьория. Здесь ищем скульптуру самую-самую красивую — ту, что привлечёт больше других ваше внимание и делаем всевозможные фото (скульптур здесь много и каждая чувствует себя звездой Голливуда на красной дорожке!). Здесь посетим Старый дворец — символ политического могущества. Мэрия города и по сей день, но самые интересные места отданы во власть туристов. Незабываемый опыт, который позволит вашим детям приблизиться к искусству в виде увлекательной и познавательной игры. Секретные ходы, загадочные фрески, занимательные истории (смешные и пугающие) оживают в этих старинных стенах…
Можно подняться на башню (94 метра в высоту и страшно интересные истории о том, как жилось в средневековом замке: войны, междоусобицы, осады, кипящее масло, дёготь, бойницы и караульная служба… ) После такого количества искусства и культуры — самое время, чтобы отвлечься и отдохнуть — на свежем воздухе. Идём в Сады Боболи! Сады Боболи находятся в 800 м. от Старого Дворца, по ту сторону реки Арно, перейдя знаменитый Старый мост. Вход платный, но стоит того. Музей под открытым небом и прародитель всех других садов в итальянском стиле в мире.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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