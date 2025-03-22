По следам Микеланджело

Эта экскурсия длится 2,5 часа и предлагает гостям увидеть множество мест во Флоренции, связанных с именем Микеланджело, а также познакомиться с работами, которые отражают три главных принципа его стиля.
По следам Микеланджело
По следам Микеланджело
По следам Микеланджело
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Начало экскурсии в саду Сан-Марко

Экскурсия начнется в живописном саду Сан-Марко, где юный Микеланджело в возрасте двенадцати лет начал создавать свои первые скульптуры под чутким руководством Бертольдо ди Джованни. Именно здесь Лоренцо Великолепный заметил выдающийся талант юного мастера, который впоследствии стал одним из величайших художников всех времен.

Скульптура Давид

Мы увидим знаменитую скульптуру Давид, которая стала символом красоты и совершенства. Это произведение искусства не только отражает мастерство Микеланджело, но и олицетворяет дух эпохи Ренессанса, вдохновляя поколения художников и зрителей.

Произведение Рабы в галерее Академии

Также мы посетим галерею Академии, где можно увидеть величественные Рабы, которые демонстрируют уникальный стиль и философию мастера. Эти работы заставляют задуматься о человеческой природе и стремлении к свободе.

Палаццо Медичи

Затем мы остановимся перед Палаццо Медичи, где Лоренцо Великолепный приветствовал юного Микеланджело. Это здание стало важным местом для формирования его художественного видения, где он усвоил постулаты неоплатонической философии, оказавшие значительное влияние на его творчество.

Завершение экскурсии в Новой ризнице и Лаурецианской библиотеке

В завершение нашего осмотра мы посетим Новую ризницу и Лаурецианскую библиотеку, где представлены зрелые работы Микеланджело. Эти произведения показывают, как его мастерство и философские идеи развивались с течением времени, оставляя неизгладимый след в истории искусства.

По субботам в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Академия изящных искусств
  • Капелла Медичи
  • Новая ризница
  • Библиотека Лаурециана
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza San Marco
Завершение: Piazza San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 9:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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