Библиотека Лауренциана – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Библиотека Лауренциана» во Флоренции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Медичи - 300 лет на царстве
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
По следам Микеланджело
Пешая
На автобусе
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Микеланджело
Начало: Piazza San Marco
Расписание: По субботам в 9:00
5 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 ноября 2019
    Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
    хорошая экскурсия, все очень понравилось.
  • n
    n-shmatk
    6 июля 2019
    Медичи - 300 лет на царстве
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, красивая и познавательная. Гид Диана знает много интересных историй и отлично их рассказывает. А ещё параллельно даёт массу полезных советов, которые так нужны новичку во Флоренции. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Библиотека Лауренциана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Медичи - 300 лет на царстве
  2. Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
  3. По следам Микеланджело
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Колокольня Джотто
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Библиотека Лауренциана" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Библиотека Лауренциана», 6 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь