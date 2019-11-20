Индивидуальная
до 1 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Микеланджело
Начало: Piazza San Marco
Расписание: По субботам в 9:00
5 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 ноября 2019хорошая экскурсия, все очень понравилось.
- nn-shmatk6 июля 2019Великолепная экскурсия, очень насыщенная, красивая и познавательная. Гид Диана знает много интересных историй и отлично их рассказывает. А ещё параллельно даёт массу полезных советов, которые так нужны новичку во Флоренции. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Библиотека Лауренциана»
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Сейчас во Флоренции в категории "Библиотека Лауренциана" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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