Вы прогуляетесь от площади Микеланджело к одной из красивейших базилик Флоренции — Сан-Миниато-аль-Монте, откуда открывается захватывающий вид на город. Зайдёте на кладбище Порте-Санте, где покоятся множество знаменитых флорентийских семей.
Я расскажу, какой смысл несёт копия «Давида», как армянский принц стал мучеником и почему на церкви вместо креста — орёл.
Я расскажу, какой смысл несёт копия «Давида», как армянский принц стал мучеником и почему на церкви вместо креста — орёл.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как создавалась самая фотографируемая площадь Флоренции и что символизирует стоящая на ней копия статуи «Давид» Микеланджело
- По тенистой дорожке подниметесь к базилике Сан-Миниато-аль-Монте. Услышите легенду об армянском принце Минасе, который прибыл во Флоренцию в 3 веке и стал одним их первых флорентийских мучеников
- Зайдёте на кладбище с мраморными статуями и погуляете по музею под открытым небом. Я поделюсь печальной историей застывшей в камне танцующей пары и покажу капеллы знаменитых флорентийцев.
- Расскажу о Карло Коллоди и самой читаемой в мире после Библии книге — «Пиноккио». Мы поговорим о масонской версии этой сказки и о том, откуда взялся деревянный мальчик.
Организационные детали
Маршрут не подходит семьям с детьми на колясках и людям с ограниченными физическими возможностями, так как мы будем подниматься на горку и спускаться с неё.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Микеланджело
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид во Флоренции
Buongiorno! В 2017 году я переехала во Флоренцию к мужу-итальянцу. И оказалась в одном из самых красивых и богатых историей городе мира. Во Флоренцию и Италию невозможно не влюбиться, особенноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
31 мая 2024
Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик, пыталась нас максимально погрузить в тему экскурсии и рассказ был содержательный и впечатляющий.
Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
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