Олеся — ваш гид во Флоренции

читать дальше если вам её показывает местный житель, который обожает свой город. Кроме самой истории Флоренции, я обожаю принимать гостей. Поэтому добро пожаловать ко мне в гости! Буду с душой делиться с вами тем, что меня однажды влюбило в эти потрясающие места. А ещё я дипломированный эксперт по винному туризму.

Buongiorno! В 2017 году я переехала во Флоренцию к мужу-итальянцу. И оказалась в одном из самых красивых и богатых историей городе мира. Во Флоренцию и Италию невозможно не влюбиться, особенно