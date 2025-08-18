Мои заказы

Медичи - повелители Флоренции
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 10 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици за 4 часа
Пешая
4 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици
Прогуляйтесь по историческому центру Флоренции и насладитесь шедеврами в галерее Уффици за 4 часа. Погрузитесь в эпоху Возрождения
Начало: У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала)
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
€88 за человека
Легенды и предания Флоренции
Пешая
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Медичи и Микеланджело
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Медичи и Микеланджело
Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров
Начало: У усыпальниц Медичи
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
15 сен в 08:00
17 сен в 14:00
€70 за человека
Обзорная по Флоренции и кофе в историческом месте
Пешая
2 часа
-
9%
50 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Искусство, история и культура во Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 18:00
14 сен в 08:00
€52€57 за человека
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€110 за всё до 5 чел.
Интерактивный обзорный тур по Флоренции
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по знаковым местам Флоренции
Участвуйте в интерактивном туре по Флоренции, где ваш выбор предметов определяет маршрут. Откройте знаковые места города и получите приз за лучшие догадки
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Пешая
2 часа
243 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Ориентируемся во Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Сегодня в 10:00
14 сен в 10:00
€45 за человека
Флоренция за 2 часа: прогулка по сердцу эпохи Возрождения
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция за 2 часа: прогулка по сердцу эпохи Возрождения
Погрузитесь в историю Флоренции, пройдя мимо её главных символов. Узнайте о людях, изменивших культуру, и почувствуйте пульс города
Начало: Около базилики Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за человека
Необычная Флоренция
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Необычная Флоренция
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Индивидуально по договоренности.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 августа 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Мы были во Флоренции впервые, поэтому хотелось узнать об основных достопримечательностях города. Экскурсия с Натальей была очень живой и интересной.
    читать дальше

    Мне очень понравилась подача материала, манера общения экскурсовода. По тому, как Наталья рассказывала нам о соборе Duomo, капелле Медичи… чувствовались искренний интерес и любовь к этим места. Знание истории Италии, Рима, Флоренции очень органично вплеталось в рассказ о достопримечательностях и произведениях искусства. Огромное спасибо за чудесный и содержательный вечер во Флоренции!

  • А
    Анастасия
    30 июля 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Как же прекрасно, когда экскурсию. по городу проводит человек, влюбленный в город и искусство. Гид провела нас по всем важным
    читать дальше

    местам, показала удивительные детали города, которые при первом взгляде можно пропустить. Огромное спасибо гиду! Ещё гид дала прекрасные рекомендации по поводу ресторанов

  • M
    Mikhail
    9 июля 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Наталья провела потрясающую, живую и увлекательную экскурсию по Флоренции. Сразу чувствуется, когда человек увлечен и горит своим делом. Было очень
    читать дальше

    интересно и комфортно.
    Успели послушать обо всем! От Ренессанса, Медичи и до архитектурных особенностей соборов с интересными деталями оформления, постройки и о многих других деталях.
    Очень рекомендуем этого гида и экскурсию. Мы в восторге.

  • А
    Алина
    24 июня 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    хороший гид, было интересно
  • Г
    Грибова
    4 июня 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Добрый день. Очень понравился экскурсов Наталья, прекрасна провела экскурсию. Я осталась довольна!!! Советую воспользоваться этой обзорной экскурсией
  • С
    Светлана
    5 мая 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Огромное спасибо Наталии за экскурсию. Рассказывала очень интересно и увлекательно. Хотя я старалась заранее познакомиться с историей но рассказ нашего
    читать дальше

    гида ничего не имел общего с информацией из путеводителей, много научных фактов но переданы простым и доступным языком . Очень рекомендую этого гида

  • Д
    Диана
    23 апреля 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Наталья. Чудесная. Образованная. О вечает на любые вопросы
  • И
    Ирина
    22 апреля 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Наталья-просто лучший гид! У нас было очень много экскурсий в разных городах и странах. Наталья точно входит в топ 3
    читать дальше

    экскурсоводов! Багаж знаний просто бесконечный! Интересная экскурсия, отличный маршрут, много мест и мелочей, которых без гида не узнаешь и не заметишь. Спасибо 🙏🏼

  • Я
    Яна
    29 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия! Интересно была подана информация об истории города, вкладе Медичей в развитие Флоренции. Нам рассказали об известных архитекторах, художниках и скульптурах, которые творили во Флоренции в эпоху Возрождения
  • С
    Светлана
    24 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Экскурсия была очень насыщенная, чувствуется что гид-Наташа очень свободно владеет информацией, предложила интересный зрительный ряд. Большое ей спасибо!
    Рекомендую посетить эту экскурсию
  • Л
    Людвика
    24 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Очень содержательная и интересная экскурсия по Флоренции с Натальей! Экскурсия динамичная и очень обширная продолжалась 3 часа вместо заявленных 2
    читать дальше

    часов. Наталье хотелось донести как можно больше ей известного о прекрасной Флоренции. Нас было 9 человек. Очень рады, что заказали экскурсию. Увидеть и услышать все самое важное самостоятельно сложно. С благодарностью и самыми добрыми пожеланиями)))

  • А
    Артем
    22 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Был с супругой на экскурсии с гидом Натальей. Экскурсия была отличной, посетили все основные места города, так как Наталья искусствовед,
    читать дальше

    ее рассказ был очень качественный. Повезло с компанией, было всего 4 человека в группе. Очень быстро перемещались между точками, это тоже понравилось.

  • М
    Мария
    22 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Гид Наталья очень много всего рассказала с мельчайшими деталями об истории города и жителей, архитектуре в разные временные периоды. Охватывает
    читать дальше

    много точек в центре города. Много интересной информации в сжатые сроки. Вдохновилась на повторное посещение города, чтобы посетить места о которых было рассказано.

  • A
    Alexander
    17 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Очень хорошая, интересная экскурсия. Экскурсовод рассказала очень много интересного о Флоренции. Экскурсия продолжалась 3 часа - хотя в описании было 2 часа. Я с детства интересуюсь Италией,, и мне было очень интересно. Рекомендую.
  • A
    Andrej
    8 марта 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Очень информативно и интересно.
    Наталья отличный Гид. .
  • V
    Veronika
    27 февраля 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Восхитительная экскурсия познакомившая нас с историей и традициями Флоренции. Замечательный гид Наташа провела нас по знаковым достопримечательностям, рассказывая о истории города, а так же показала нам интересные маленькие «секретные» местечки. После экскурсии мы взглянули на Флоренцию новым взглядом. Спасибо большое!
  • В
    Владлена
    13 января 2025
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Интересная экскурсия, приятный гид, ответила на все интересующие нас походу прогулки вопросы 👍🏻

