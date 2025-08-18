Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
По центру Флоренции и галерее Уффици
Прогуляйтесь по историческому центру Флоренции и насладитесь шедеврами в галерее Уффици за 4 часа. Погрузитесь в эпоху Возрождения
Начало: У церкви Санта Мария (3 мин пешком от вокзала)
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
€88 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Медичи и Микеланджело
Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров
Начало: У усыпальниц Медичи
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
15 сен в 08:00
17 сен в 14:00
€70 за человека
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Искусство, история и культура во Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 18:00
14 сен в 08:00
€52
€57 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по знаковым местам Флоренции
Участвуйте в интерактивном туре по Флоренции, где ваш выбор предметов определяет маршрут. Откройте знаковые места города и получите приз за лучшие догадки
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ориентируемся во Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Сегодня в 10:00
14 сен в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Флоренция за 2 часа: прогулка по сердцу эпохи Возрождения
Погрузитесь в историю Флоренции, пройдя мимо её главных символов. Узнайте о людях, изменивших культуру, и почувствуйте пульс города
Начало: Около базилики Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 13:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Необычная Флоренция
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Индивидуально по договоренности.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 августа 2025Мы были во Флоренции впервые, поэтому хотелось узнать об основных достопримечательностях города. Экскурсия с Натальей была очень живой и интересной.
- ААнастасия30 июля 2025Как же прекрасно, когда экскурсию. по городу проводит человек, влюбленный в город и искусство. Гид провела нас по всем важным
- MMikhail9 июля 2025Наталья провела потрясающую, живую и увлекательную экскурсию по Флоренции. Сразу чувствуется, когда человек увлечен и горит своим делом. Было очень
- ААлина24 июня 2025хороший гид, было интересно
- ГГрибова4 июня 2025Добрый день. Очень понравился экскурсов Наталья, прекрасна провела экскурсию. Я осталась довольна!!! Советую воспользоваться этой обзорной экскурсией
- ССветлана5 мая 2025Огромное спасибо Наталии за экскурсию. Рассказывала очень интересно и увлекательно. Хотя я старалась заранее познакомиться с историей но рассказ нашего
- ДДиана23 апреля 2025Наталья. Чудесная. Образованная. О вечает на любые вопросы
- ИИрина22 апреля 2025Наталья-просто лучший гид! У нас было очень много экскурсий в разных городах и странах. Наталья точно входит в топ 3
- ЯЯна29 марта 2025Прекрасная экскурсия! Интересно была подана информация об истории города, вкладе Медичей в развитие Флоренции. Нам рассказали об известных архитекторах, художниках и скульптурах, которые творили во Флоренции в эпоху Возрождения
- ССветлана24 марта 2025Экскурсия была очень насыщенная, чувствуется что гид-Наташа очень свободно владеет информацией, предложила интересный зрительный ряд. Большое ей спасибо!
Рекомендую посетить эту экскурсию
- ЛЛюдвика24 марта 2025Очень содержательная и интересная экскурсия по Флоренции с Натальей! Экскурсия динамичная и очень обширная продолжалась 3 часа вместо заявленных 2
- ААртем22 марта 2025Был с супругой на экскурсии с гидом Натальей. Экскурсия была отличной, посетили все основные места города, так как Наталья искусствовед,
- ММария22 марта 2025Гид Наталья очень много всего рассказала с мельчайшими деталями об истории города и жителей, архитектуре в разные временные периоды. Охватывает
- AAlexander17 марта 2025Очень хорошая, интересная экскурсия. Экскурсовод рассказала очень много интересного о Флоренции. Экскурсия продолжалась 3 часа - хотя в описании было 2 часа. Я с детства интересуюсь Италией,, и мне было очень интересно. Рекомендую.
- AAndrej8 марта 2025Очень информативно и интересно.
Наталья отличный Гид. .
- VVeronika27 февраля 2025Восхитительная экскурсия познакомившая нас с историей и традициями Флоренции. Замечательный гид Наташа провела нас по знаковым достопримечательностям, рассказывая о истории города, а так же показала нам интересные маленькие «секретные» местечки. После экскурсии мы взглянули на Флоренцию новым взглядом. Спасибо большое!
- ВВладлена13 января 2025Интересная экскурсия, приятный гид, ответила на все интересующие нас походу прогулки вопросы 👍🏻
