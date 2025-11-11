Прогулка по Флоренции - это возможность узнать о винных традициях города. Участники посетят Соборную площадь, Площадь Синьории и другие знаковые места. В ходе экскурсии откроются тайны средневековых виноделов, их собраний и традиций.
Гиды расскажут о значении вина в строительстве собора Санта-Мария-дель-Фьоре и о том, как вино помогало рабочим.
Участники увидят старинные дома с загадочными отверстиями и услышат увлекательные истории о жизни флорентийцев
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Узнать о винных традициях Флоренции
- 🏛 Посетить исторические площади и мосты
- 🕵️♂️ Открыть тайны средневековых виноделов
- 🏰 Увидеть величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- 📜 Послушать увлекательные истории о городе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Площадь Синьории
- Средневековый квартал
- Старый мост
- Дворец Антинори
Описание экскурсии
Маршрут по историческому центру города будет таким:
На прогулке:
- Вы убедитесь, что вино с древних времён было неотъемлемой частью жизни флорентийцев
- Глядя на величественный купол собора, узнаете, что без ежедневного стаканчика красного вина рабочие не смогли бы закончить его строительство
- Выясните, где собирались члены гильдии виноделов и кто стал их небесным покровителем
- Найдёте старинные винные дома с загадочными отверстиями в стенах и поймёте, для чего они служили
- Послушаете реальные истории: как похудел герцог Медичи, зачем во Флоренцию приезжает «сумасшедшая телега» и для чего нужен четвёртый стаканчик вина
- Вспомним также поэму о Бахусе и божественном напитке
Организационные детали
Дегустация вин не включена в стоимость, но может быть заказана по вашей просьбе за дополнительную оплату.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza Antinori
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 133 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии
Входит в следующие категории Флоренции
