Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прогулка по Флоренции - это возможность узнать о винных традициях города. Участники посетят Соборную площадь, Площадь Синьории и другие знаковые места. В ходе экскурсии откроются тайны средневековых виноделов, их собраний и традиций.



Гиды расскажут о значении вина в строительстве собора Санта-Мария-дель-Фьоре и о том, как вино помогало рабочим.



Участники увидят старинные дома с загадочными отверстиями и услышат увлекательные истории о жизни флорентийцев