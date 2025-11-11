Мои заказы

Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе

Погрузитесь в атмосферу Флоренции, где вино - часть истории. Узнайте, как оно повлияло на строительство и культуру города
Прогулка по Флоренции - это возможность узнать о винных традициях города. Участники посетят Соборную площадь, Площадь Синьории и другие знаковые места. В ходе экскурсии откроются тайны средневековых виноделов, их собраний и традиций.

Гиды расскажут о значении вина в строительстве собора Санта-Мария-дель-Фьоре и о том, как вино помогало рабочим.

Участники увидят старинные дома с загадочными отверстиями и услышат увлекательные истории о жизни флорентийцев

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Узнать о винных традициях Флоренции
  • 🏛 Посетить исторические площади и мосты
  • 🕵️‍♂️ Открыть тайны средневековых виноделов
  • 🏰 Увидеть величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • 📜 Послушать увлекательные истории о городе
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе© Надежда
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе© Надежда
Прогулка по Флоренции с тонкими нотками тосканского санджовезе© Надежда
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Площадь Синьории
  • Средневековый квартал
  • Старый мост
  • Дворец Антинори

Описание экскурсии

Маршрут по историческому центру города будет таким:

  • Соборная площадь
  • Площадь Синьории
  • Средневековый квартал
  • Старый мост
  • Дворец Антинори

На прогулке:

  • Вы убедитесь, что вино с древних времён было неотъемлемой частью жизни флорентийцев
  • Глядя на величественный купол собора, узнаете, что без ежедневного стаканчика красного вина рабочие не смогли бы закончить его строительство
  • Выясните, где собирались члены гильдии виноделов и кто стал их небесным покровителем
  • Найдёте старинные винные дома с загадочными отверстиями в стенах и поймёте, для чего они служили
  • Послушаете реальные истории: как похудел герцог Медичи, зачем во Флоренцию приезжает «сумасшедшая телега» и для чего нужен четвёртый стаканчик вина
  • Вспомним также поэму о Бахусе и божественном напитке

Организационные детали

Дегустация вин не включена в стоимость, но может быть заказана по вашей просьбе за дополнительную оплату.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza Antinori
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 133 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии и
читать дальше

с 2006 года работаю профессиональным гидом во Флоренции и тосканских городах. Провожу всевозможные классические и тематические экскурсии по Флоренции, Сиене, Пизе и Лукке, а также винные туры. Рассказываю и о реальной истории, и о тайнах, интересных легендах и народных преданиях.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Великолепная Флоренция
Пешая
2 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Великолепная Флоренция
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, где величественные соборы и средневековые улочки хранят тайны великих мастеров и правителей
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
€134 за всё до 15 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Пешая
2 часа
-
20%
216 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€144€180 за всё до 10 чел.
Насладиться Кьянти
Пешая
7 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Греве-ин-Кьянти: капучино и миндальное печенье
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции