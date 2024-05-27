Экскурсии по паркам Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» во Флоренции на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«Пролистывая вехи создания парка, начнем издалека — с 15 века, когда земли купил флорентийский аристократ Лука Питти»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
«А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле»»
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
127 за всё до 10 чел.
Флоренция как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
«Погуляете по узким улочкам, уютным паркам и цветущим садам, подниметесь на смотровую площадку и впечатлитесь сказочной панорамой города»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
130 за всё до 3 чел.
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции
Начало: Fiesole, piazza Mino
«Вы посетите археологический парк и обойдете раскопки древнего этрусского храма, римских бань и театра»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
  • D
    Damdin
    6 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
    читать дальше

    картины и объяснит малейшие штрихи и приёмы использованные им. Глубоко эрудированная, интеллегентная, легко и просто поделится с вами с любовью к этому городу. Чему мы были только рады и поддались полному очарованию Флоренцией. Палаццо Питти - впечатляющая коллекция щедевров живописи и скульптуры в роскошно оформленных интерьерах дворца. Легкая прогулка по саду Боболи с рассказами об истории от Марины предворяла великолепный дворец.

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
  • А
    Арпине
    25 апреля 2024
    Флоренция как на ладони
    Добрый день. Брали тур по Флоренции с прекрасным гидом,с Маринной! Спасибо моя дорогая,вы смогли своей программой не просто влюбить нас во
    читать дальше

    Флоренцию,а на всегда нас оставить мыслями во Флоренции. Мы хотели погулять и по Лукке,но по уважительной причине не смогли. Скажу для тех,кто будет думать брать ли программы прекрасной Марианны,даже не сомневайтесь. А я в свою очередь по Тоскане буду впредь наслаждаться только с ней:))) Удачи прекрасному сайту и организатору. У вас прекраснэ партнеры гиды в Риме, Неаполе и во Флоренции Респект!

  • N
    Natalia
    1 марта 2024
    Флоренция как на ладони
    Спасибо за познавательную экскурсию!
  • Н
    Наташа
    29 декабря 2019
    Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
    Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то
    читать дальше

    нет. Очень тихо, уютно и спокойно. Нет суеты: 4,5 га зеленых насаждений и приятного отдыха. Можно было бы прогулятся и самим, но многое бы упустили, а так и историю создания узнали, и поняли какой это сад по-итальянски, какой по-французки, а какой по-английски. Нам понравились и гроты, и скульптуры, и фонтаны. Этот парк старше Версаля и Петергофа! Татьяна - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!

  • А
    Анна
    6 апреля 2019
    Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
    Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
  2. Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
  3. Флоренция как на ладони
  4. Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 114 до 200. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 33 ⭐ отзыва, цены от €114. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам