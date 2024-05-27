1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«Пролистывая вехи создания парка, начнем издалека — с 15 века, когда земли купил флорентийский аристократ Лука Питти»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
«А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле»»
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
«Погуляете по узким улочкам, уютным паркам и цветущим садам, подниметесь на смотровую площадку и впечатлитесь сказочной панорамой города»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции
Начало: Fiesole, piazza Mino
«Вы посетите археологический парк и обойдете раскопки древнего этрусского храма, римских бань и театра»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- DDamdin6 мая 2024Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
- ООльга29 апреля 2024Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
- ААрпине25 апреля 2024Добрый день. Брали тур по Флоренции с прекрасным гидом,с Маринной! Спасибо моя дорогая,вы смогли своей программой не просто влюбить нас во
- NNatalia1 марта 2024Спасибо за познавательную экскурсию!
- ННаташа29 декабря 2019Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то
- ААнна6 апреля 2019Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Парки»
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