Я предлагаю Вам побывать в одном из необычных мест Тосканы- средневековом итальянском Манхеттене, городе Сан-Джимимньяно. Этот город 🏙️ отнесен к мировому наследию ЮНЕСКО и не похож ни на один другой город.

Сан-Джимимньяно известен своими уникальными башнями, которые были построены разбогатевшими жителями этого городочка в 12-13 веках и остались нетронутыми до сих пор. Как это им удалось вы узнаете в ходе экскурсии 🧭