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Необычная Тоскана за 1 день

Elena K.
Elena K. – Гид из Флоренции
Буонджорно и добро пожаловать в Тоскану.

Что вы знаете об этом удивительном месте? Самые лучшие вина, нереальные пейзажи и старинные города с узкими улочками.

Все верно, это та самая Тоскана! Сюда приезжают любители искусства, гурманы и просто туристы.

У нас будет всего лишь 1 день, чтобы понять, почему Тоскана привлекает путешественников со всего света.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €240 за экскурсию

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Необычная Тоскана за 1 день
Необычная Тоскана за 1 день

Что вы увидите

  • Город Сан-Джиминьяно
  • Музей вина
  • Ферма по производству сыра пекорино
  • Родовое поместье Строцци-Гуиччардини
Я предлагаю Вам побывать в одном из необычных мест Тосканы- средневековом итальянском Манхеттене, городе Сан-Джимимньяно. Этот город 🏙️ отнесен к мировому наследию ЮНЕСКО и не похож ни на один другой город.
Сан-Джимимньяно известен своими уникальными башнями, которые были построены разбогатевшими жителями этого городочка в 12-13 веках и остались нетронутыми до сих пор. Как это им удалось вы узнаете в ходе экскурсии 🧭
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Все что вы захотите попробовать: дегустация в поместье семьи Строцци-Гуиччардини ( 35 евро)
  • музей вина Vernaccia di San Gimigniano ( от 3 евро бокал) или мороженное знаменитого Дондоли (2
  • 5 евро)
Начало и место завершения
🚩 piazzale Porta Romana, Firenze
Необычная Тоскана за 1 день
Необычная Тоскана за 1 день
Необычная Тоскана за 1 день
Необычная Тоскана за 1 день
Необычная Тоскана за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Elena K.
Elena K.
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Elena K. проводит ещё 1 экскурсию

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