Я предлагаю Вам побывать в одном из необычных мест Тосканы- средневековом итальянском Манхеттене, городе Сан-Джимимньяно. Этот город 🏙️ отнесен к мировому наследию ЮНЕСКО и не похож ни на один другой город.
Сан-Джимимньяно известен своими уникальными башнями, которые были построены разбогатевшими жителями этого городочка в 12-13 веках и остались нетронутыми до сих пор. Как это им удалось вы узнаете в ходе экскурсии 🧭
Что входит
Транспорт
услуги гида
Что не входит
Все что вы захотите попробовать: дегустация в поместье семьи Строцци-Гуиччардини ( 35 евро)
музей вина Vernaccia di San Gimigniano ( от 3 евро бокал) или мороженное знаменитого Дондоли (2
5 евро)
Начало и место завершения
🚩 piazzale Porta Romana, Firenze
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.