Eugenia U. – Гид из Флоренции

На двухчасовой прогулке 👣 по Флоренции вы, конечно, увидите все главные достопримечательности 🏛️, но главное в этой экскурсии 🧭 – малоизвестные места, о которых знают только местные жители.



Мы посмотрим на настоящий городской колорит, попробуем флорентийский стрит-фуд, а также узнаем истории 📖 о повседневной жизни горожан.