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Экскурсия по нетуристической Флоренции

4.9
12 отзывов
Eugenia U.
Eugenia U. – Гид из Флоренции
На двухчасовой прогулке 👣 по Флоренции вы, конечно, увидите все главные достопримечательности 🏛️, но главное в этой экскурсии 🧭 – малоизвестные места, о которых знают только местные жители.

Мы посмотрим на настоящий городской колорит, попробуем флорентийский стрит-фуд, а также узнаем истории 📖 о повседневной жизни горожан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €99 за экскурсию

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Экскурсия по нетуристической Флоренции
Экскурсия по нетуристической Флоренции

Что вы увидите

  • Исторический центр
  • Центральный рынок
  • Магазин настоящей итальянской еды
  • Магазины с сохранившимися в них фресками и иконами
  • Питьевые фонтаны с газированной водой
  • Дружелюбный Кабанчик, исполняющий желания
  • Джелатерия (кафе-мороженое)
Добро пожаловать в Цветущую!

Пойдёмте знакомиться с ежедневной жизнью города, посмотрев по пути ВСЕ ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ! Флоренция предстанет перед вами как живой город 🏙️, а не просто как музей 🖼 с музеями, хотя и про них я расскажу. А вот о чем еще вы узнаете на туре:

  • Во сколько встают итальянцы
  • Почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино
  • Во сколько обходится жизнь во Флоренции
  • Как в средневековом городе решается проблема с парковкой
  • Какие хитрости неплохо знать при походе в местные рестораны
  • Где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд
  • Где в городе самые свежие и вкусные продукты?
Увидеть и влюбиться ❤️ во Флоренцию по-настоящему!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Novella, у обелиска
Место завершения
🏁 Ponte Vecchio
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Экскурсия по нетуристической Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eugenia U.
Eugenia U.
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12 отзывов оставили туристы

Eugenia U. проводит ещё 1 экскурсию

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