Магазины с сохранившимися в них фресками и иконами
Питьевые фонтаны с газированной водой
Дружелюбный Кабанчик, исполняющий желания
Джелатерия (кафе-мороженое)
Добро пожаловать в Цветущую!
Пойдёмте знакомиться с ежедневной жизнью города, посмотрев по пути ВСЕ ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ! Флоренция предстанет перед вами как живой город 🏙️, а не просто как музей 🖼 с музеями, хотя и про них я расскажу. А вот о чем еще вы узнаете на туре:
Во сколько встают итальянцы
Почему они пьют кофе за барной стойкой, как в кино
Во сколько обходится жизнь во Флоренции
Как в средневековом городе решается проблема с парковкой
Какие хитрости неплохо знать при походе в местные рестораны
Где отведать настоящий флорентийский стрит-фуд
Где в городе самые свежие и вкусные продукты?
Увидеть и влюбиться ❤️ во Флоренцию по-настоящему!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало
🚩 Piazza Santa Maria Novella, у обелиска
Место завершения
🏁 Ponte Vecchio
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.