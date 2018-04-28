Узнайте историю династии Медичи, посетив их усыпальницы, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает о великих личностях
«Итак, здесь будет наш конец, и все Великие Герцоги нашей династии будут похоронены здесь!» - так началась история строительства Усыпальниц династии Медичи, которая продолжалась с длительными перерывами с начала 17 читать дальшеуменьшить
века и до 60-х годов 20 столетия.
На экскурсии пройдём по роскошным местам захоронения членов семейства, и будет рассказана история знаменитой династии, о её выдающихся личностях, об их безмерном влиянии и потрясающем наследии.
Рассмотрите три постройки, входящие в единый комплекс Cappelle Medicee: Крипту, Мавзолей Медичи и Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти.
Также осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи
«Здесь будет наш конец» — торжественно сказал Фердинанд Первый де Медичи, устало и задумчиво посмотрев на своего сына, маленького принца Козимино, которому для этого дня сшили новый бархатный камзольчик и бархатные же штаны до колена, с атласными лампасами, и даже вручили маленькую сабельку в украшенных ножнах, ведь это же он, девятилетний мальчишка, и положил начало строительству новой часовни для захоронений правящей династии, ковырнув земельку золочённой лопаточкой и ссыпав её в в золочённую же тачечку.
Что вас ожидает
На экскурсии вы рассмотрите три постройки, которые входят в единый комплекс под названием Cappelle Medicee, т. е. Усыпальницы Медичи:
Крипту, где захоронены останки известных представителей правящей династии.
Мавзолей Медичи, прославляющий династию. Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века.
Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти, которую он построил и украсил статуями по заказу Папы Римского Льва Десятого, для того, чтобы тот похоронил в ней своего великого отца — Лоренцо Великолепного. В Новой Ризнице я расскажу о символизме шедевров Микеланджело — чувственная Ночь, пробуждающаяся Аврора, могучий День и усталый Закат, и коронующие их статуи двух великих полководцев династии — Лоренцо и Джулиано.
Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти.
Организационные детали
Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 264 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. С 2008 года я лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Пизе. Есть также общая лицензия на проведение экскурсий по всей Тоскане, а это Сиена, читать дальшеуменьшить
Сан-Джиминьяно, Монтальчино, Пьенца и Монтепульчано. С 2018 года я также являюсь лицензированным сомелье. Кроме экскурсий по городам и музеям, я предлагаю посещение винодельческих хозяйств и гастрономические приключения. Моя главная задача при проведении экскурсий — это, увлёкшись объяснением, не услышать за плечами звука падающих от скуки тел, поэтому экскурсии я стараюсь проводить весело, легко и непринужденно! До встречи в Тоскане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
С
Светлана
Интересно, увлекательно, познавательно, рассказаны все тонкости "прочтения" скульптур, о чем "говорят" жесты и позы, о смысле размещения. Подтверждено стихами) Нам понравилось)) Спасибо))