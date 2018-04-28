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Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции

Светлана
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Светлана – ваш гид
«Итак, здесь будет наш конец, и все Великие Герцоги нашей династии будут похоронены здесь!» — так началась история строительства Усыпальниц династии Медичи, которая продолжалась с длительными перерывами с начала 17 века и до 60-х годов 20 столетия.

На экскурсии мы пройдем по роскошным местам захоронения членов семейства, и я расскажу вам историю знаменитой династии, о ее выдающихся личностях, об их безмерном влиянии и потрясающем наследии.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи

«Здесь будет наш конец» — торжественно сказал Фердинанд Первый де Медичи, устало и задумчиво посмотрев на своего сына, маленького принца Козимино, которому для этого дня сшили новый бархатный камзольчик и бархатные же штаны до колена, с атласными лампасами, и даже вручили маленькую сабельку в украшенных ножнах, ведь это же он, девятилетний мальчишка, и положил начало строительству новой часовни для захоронений правящей династии, ковырнув земельку золочённой лопаточкой и ссыпав её в в золочённую же тачечку.

Программа

В ходе экскурсии мы рассмотрим три постройки, которые входят в единый комплекс под названием Cappelle Medicee, т. е. Усыпальницы Медичи:

  • Крипту, где захоронены останки известных представителей правящей династии.
  • Мавзолей Медичи, прославляющий династию. Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века.
  • Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти, которую он построил и украсил статуями по заказу Папы Римского Льва Десятого, для того, чтобы тот похоронил в ней своего великого отца — Лоренцо Великолепного. В Новой Ризнице я расскажу вам о символизме шедевров Микеланджело — чувственная Ночь, пробуждающаяся Аврора, могучий День и усталый Закат, и коронующие их статуи двух великих полководцев династии — Лоренцо и Джулиано.

Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо, старую ризницу в ней, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти.

Организационные детали

Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно.

Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи
Великие усыпальницы Медичи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я гид-экскурсовод в Тоскане, провожу обзорные, исторические, винные и гастрономические туры по таким городам как Флоренция, Пиза, Пистойя, Прато, Лукка, Сиена, Сан Джиминьяно, Пьенца, Монтальчино, Монтепульчано, Сан Кирико ин Вал Дорча... Моя главная задача при проведении экскурсий — увлёкшись объяснением, не услышать за плечами звука падающих от скуки тел, поэтому экскурсии я стараюсь проводить весело, легко и непринуждённо, что мне до сих пор и удавалось!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 апреля 2018
Интересно, увлекательно, познавательно, рассказаны все тонкости "прочтения" скульптур, о чем "говорят" жесты и позы, о смысле размещения. Подтверждено стихами) Нам понравилось)) Спасибо))

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

История торговой ФлоренцииИстория торговой ФлоренцииИстория торговой Флоренции
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