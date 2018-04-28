«Здесь будет наш конец» — торжественно сказал Фердинанд Первый де Медичи, устало и задумчиво посмотрев на своего сына, маленького принца Козимино, которому для этого дня сшили новый бархатный камзольчик и бархатные же штаны до колена, с атласными лампасами, и даже вручили маленькую сабельку в украшенных ножнах, ведь это же он, девятилетний мальчишка, и положил начало строительству новой часовни для захоронений правящей династии, ковырнув земельку золочённой лопаточкой и ссыпав её в в золочённую же тачечку.
В ходе экскурсии мы рассмотрим три постройки, которые входят в единый комплекс под названием Cappelle Medicee, т. е. Усыпальницы Медичи:
Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо, старую ризницу в ней, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти.
Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно.