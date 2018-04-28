«Итак, здесь будет наш конец, и все Великие Герцоги нашей династии будут похоронены здесь!» - так началась история строительства Усыпальниц династии Медичи, которая продолжалась с длительными перерывами с начала 17

века и до 60-х годов 20 столетия. На экскурсии пройдём по роскошным местам захоронения членов семейства, и будет рассказана история знаменитой династии, о её выдающихся личностях, об их безмерном влиянии и потрясающем наследии. Рассмотрите три постройки, входящие в единый комплекс Cappelle Medicee: Крипту, Мавзолей Медичи и Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти. Также осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Здесь будет наш конец» — торжественно сказал Фердинанд Первый де Медичи, устало и задумчиво посмотрев на своего сына, маленького принца Козимино, которому для этого дня сшили новый бархатный камзольчик и бархатные же штаны до колена, с атласными лампасами, и даже вручили маленькую сабельку в украшенных ножнах, ведь это же он, девятилетний мальчишка, и положил начало строительству новой часовни для захоронений правящей династии, ковырнув земельку золочённой лопаточкой и ссыпав её в в золочённую же тачечку.

Что вас ожидает

На экскурсии вы рассмотрите три постройки, которые входят в единый комплекс под названием Cappelle Medicee, т. е. Усыпальницы Медичи:

Крипту , где захоронены останки известных представителей правящей династии.

, где захоронены останки известных представителей правящей династии. Мавзолей Медичи, прославляющий династию. Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века.

Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века. Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти, которую он построил и украсил статуями по заказу Папы Римского Льва Десятого, для того, чтобы тот похоронил в ней своего великого отца — Лоренцо Великолепного. В Новой Ризнице я расскажу о символизме шедевров Микеланджело — чувственная Ночь, пробуждающаяся Аврора, могучий День и усталый Закат, и коронующие их статуи двух великих полководцев династии — Лоренцо и Джулиано.

Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти.

Организационные детали

Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно.