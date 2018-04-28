«Здесь будет наш конец» — торжественно сказал Фердинанд Первый де Медичи, устало и задумчиво посмотрев на своего сына, маленького принца Козимино, которому для этого дня сшили новый бархатный камзольчик и бархатные же штаны до колена, с атласными лампасами, и даже вручили маленькую сабельку в украшенных ножнах, ведь это же он, девятилетний мальчишка, и положил начало строительству новой часовни для захоронений правящей династии, ковырнув земельку золочённой лопаточкой и ссыпав её в в золочённую же тачечку.

Программа

В ходе экскурсии мы рассмотрим три постройки, которые входят в единый комплекс под названием Cappelle Medicee, т. е. Усыпальницы Медичи:

Крипту , где захоронены останки известных представителей правящей династии.

, где захоронены останки известных представителей правящей династии. Мавзолей Медичи, прославляющий династию. Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века.

Я расскажу, как строили грандиозную часовню и какую мысль ее обликом хотели донести до потомков. И покажу замечательные «картины из камня», вечные и не блёкнущие в веках, сделанные из полудрагоценного твёрдого камня, реликвии Медичи, собранные во всего мира, и фрески 19 века. Новую Ризницу Микеланджело Буонарроти, которую он построил и украсил статуями по заказу Папы Римского Льва Десятого, для того, чтобы тот похоронил в ней своего великого отца — Лоренцо Великолепного. В Новой Ризнице я расскажу вам о символизме шедевров Микеланджело — чувственная Ночь, пробуждающаяся Аврора, могучий День и усталый Закат, и коронующие их статуи двух великих полководцев династии — Лоренцо и Джулиано.

Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо, старую ризницу в ней, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти.