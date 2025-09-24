Индивидуальная
Генуэзская песнь в картинах и фресках
Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Золотой век Генуи
Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику
