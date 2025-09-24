Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Генуя на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Генуэзская песнь в картинах и фресках Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения Начало: В Старом порту €160 за всё до 10 чел. 5 часов 5% 1 отзыв Водная прогулка Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах Начало: По договорённости €450 €473 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 5% 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Золотой век Генуи Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику €186 €195 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Генуя

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь