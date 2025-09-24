Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Генуя на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Генуэзская песнь в картинах и фресках
Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения
Начало: В Старом порту
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
5 часов
-
5%
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка по Чинкве-Терре вдоль Дороги любви - из Генуи
Познакомиться со сказочными городами, где оживают легенды о море, поэтах и пиратских сокровищах
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
€450€473 за всё до 6 чел.
Золотой век Генуи
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Генуи
Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику
Завтра в 09:00
30 сен в 09:00
€186€195 за всё до 6 чел.

