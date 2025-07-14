Каруджи Генуи - это увлекательное путешествие по узким улочкам, где история оживает на каждом шагу.
Участники экскурсии узнают о влиянии римской эпохи и золотого века на город, увидят, где жила муза Боттичелли, и откроют для себя загадочные символы масонов.
Прогулка по злачным кварталам подарит незабываемые впечатления от аромата экзотических фруктов и кофе.
В завершение экскурсии посетители смогут узнать, почему Генуэзская республика называлась Превосходной
Участники экскурсии узнают о влиянии римской эпохи и золотого века на город, увидят, где жила муза Боттичелли, и откроют для себя загадочные символы масонов.
Прогулка по злачным кварталам подарит незабываемые впечатления от аромата экзотических фруктов и кофе.
В завершение экскурсии посетители смогут узнать, почему Генуэзская республика называлась Превосходной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узкие улочки-лабиринты каруджи
- 🔍 Тайны тамплиеров и масонов
- 🍷 Исторический бар Belle Époque
- 🏰 Прекрасные генуэзские дворцы
- 🎨 Улица 14 века и муза Боттичелли
- ☕ Капучино Джузеппе Верди
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Каруджи
- Кафедральный собор Сан-Лоренцо
- Улица 14 века
- Исторический бар Belle Époque
Описание экскурсии
- Злачные кварталы портового города, где ароматы экзотических фруктов смешиваются с запахом сандала, песто и кофе
- Каруджи — узкие улочки-лабиринты средневековой Генуи
- Кафедральный собор Сан-Лоренцо, с 11 века хранящий Чашу Грааля
- Улица 14 века, на которой жила муза Боттичелли
- Исторический бар Belle Époque 18 века, где пил капучино Джузеппе Верди
Вы узнаете:
- Как в Генуе образовался олигархат
- Где находится настоящая Чаша Грааля
- О чём говорят знаки тамплиеров и загадочные символы масонов
- Кто владел самыми красивыми генуэзскими дворцами
- Почему Геную называли La Superba — «превосходная»
И многое другое!
Организационные детали
При желании могу забронировать вам столик в ресторане, где вы оцените вкус настоящего генуэзского соуса песто и свежайших морепродуктов Лигурии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 322 туристов
Мой личный опыт — с 2005 года в Италии (лицензия ЕС и ТО «Мамберто»). Я с радостью делюсь багажом знаний с вами, гостями Средиземноморья, и как бесценный дар оставляю себеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
14 июл 2025
Огромное спасибо Иляне!
Мы до этого ничего не знали про Геную, а теперь она укоренилась в памяти как один из исторических центров всего мира по вкладу в культуру, экономику, и географию)
Иляна
Мы до этого ничего не знали про Геную, а теперь она укоренилась в памяти как один из исторических центров всего мира по вкладу в культуру, экономику, и географию)
Иляна
Д
Дина
27 июн 2025
Прекрасный гид Иляна, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. С отличной, интересной и увлекательной манерой изложения исторических фактов, профессиональным подходом и искренней любовью к городу. Рекомендую!
Входит в следующие категории Генуя
Похожие экскурсии из Генуя
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€185
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.