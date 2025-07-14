Мои заказы

Золотой век Генуи

Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику
Каруджи Генуи - это увлекательное путешествие по узким улочкам, где история оживает на каждом шагу.

Участники экскурсии узнают о влиянии римской эпохи и золотого века на город, увидят, где жила муза Боттичелли, и откроют для себя загадочные символы масонов.

Прогулка по злачным кварталам подарит незабываемые впечатления от аромата экзотических фруктов и кофе.

В завершение экскурсии посетители смогут узнать, почему Генуэзская республика называлась Превосходной
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узкие улочки-лабиринты каруджи
  • 🔍 Тайны тамплиеров и масонов
  • 🍷 Исторический бар Belle Époque
  • 🏰 Прекрасные генуэзские дворцы
  • 🎨 Улица 14 века и муза Боттичелли
  • ☕ Капучино Джузеппе Верди
Что можно увидеть

  • Каруджи
  • Кафедральный собор Сан-Лоренцо
  • Улица 14 века
  • Исторический бар Belle Époque

Описание экскурсии

  • Злачные кварталы портового города, где ароматы экзотических фруктов смешиваются с запахом сандала, песто и кофе
  • Каруджи — узкие улочки-лабиринты средневековой Генуи
  • Кафедральный собор Сан-Лоренцо, с 11 века хранящий Чашу Грааля
  • Улица 14 века, на которой жила муза Боттичелли
  • Исторический бар Belle Époque 18 века, где пил капучино Джузеппе Верди

Вы узнаете:

  • Как в Генуе образовался олигархат
  • Где находится настоящая Чаша Грааля
  • О чём говорят знаки тамплиеров и загадочные символы масонов
  • Кто владел самыми красивыми генуэзскими дворцами
  • Почему Геную называли La Superba — «превосходная»

И многое другое!

Организационные детали

При желании могу забронировать вам столик в ресторане, где вы оцените вкус настоящего генуэзского соуса песто и свежайших морепродуктов Лигурии.

Иляна
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 322 туристов
Мой личный опыт — с 2005 года в Италии (лицензия ЕС и ТО «Мамберто»). Я с радостью делюсь багажом знаний с вами, гостями Средиземноморья, и как бесценный дар оставляю себе
читать дальше

на память тепло ваших сердец! Захватывающие дух локации, роскошные виды, изысканные вкусы на маршруте в соответствии с вашими предпочтениями растворят вас в атмосфере чудесного отдыха и эстетического наслаждения в стиле dolce vita.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Виктор
14 июл 2025
Огромное спасибо Иляне!
Мы до этого ничего не знали про Геную, а теперь она укоренилась в памяти как один из исторических центров всего мира по вкладу в культуру, экономику, и географию)

Иляна
читать дальше

очень интересно рассказывала историю города, с юмором и очень доступно. При этом учла наши пожелания о передвижении в тени (на улице было +37, было очень тяжело), переживала за наше состояние, максимально заботливо относилась к нашим просьбам и вопросам.

Мы были в Генуе один день в рамках круиза, и нам прям за глаза хватило, Иляна максимально емко, но при этом подробно все рассказала.

Очень рекомендую

Огромное спасибо Иляне!
Д
Дина
27 июн 2025
Прекрасный гид Иляна, с индивидуальным подходом к каждому клиенту. С отличной, интересной и увлекательной манерой изложения исторических фактов, профессиональным подходом и искренней любовью к городу. Рекомендую!


Входит в следующие категории Генуя

