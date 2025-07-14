читать дальше очень интересно рассказывала историю города, с юмором и очень доступно. При этом учла наши пожелания о передвижении в тени (на улице было +37, было очень тяжело), переживала за наше состояние, максимально заботливо относилась к нашим просьбам и вопросам.



Мы были в Генуе один день в рамках круиза, и нам прям за глаза хватило, Иляна максимально емко, но при этом подробно все рассказала.



Очень рекомендую

Огромное спасибо Иляне!Мы до этого ничего не знали про Геную, а теперь она укоренилась в памяти как один из исторических центров всего мира по вкладу в культуру, экономику, и географию)Иляна