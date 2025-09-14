-
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
14 сен в 13:00
17 сен в 09:00
€190
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
Завтра в 08:30
16 сен в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны и святыни Генуи
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
