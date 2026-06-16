Генуя не позирует на камеру — она живёт. И я помогу поймать её настоящую атмосферу на снимках, в центре которых — вы.
Мы пройдём по средневековым переулкам, где свет играет на каменных арках, и встретим закат в старом порту — локации выберем по настроению и под стиль съёмки. Я мягко направлю, подскажу ракурсы и создам пространство, где кадры рождаются сами.
Мы пройдём по средневековым переулкам, где свет играет на каменных арках, и встретим закат в старом порту — локации выберем по настроению и под стиль съёмки. Я мягко направлю, подскажу ракурсы и создам пространство, где кадры рождаются сами.
Описание фото-прогулки
Перед встречей
Я свяжусь с вами, чтобы узнать о пожеланиях по настроению и стилю съёмки. Это поможет мне продумать маршрут и подобрать локации именно для вас.
На фотосъёмке
Мы встретимся в самом сердце старой Генуи. Пока идём, я немного расскажу о городе — его историях, переулках, неожиданных двориках. Вас ждёт живая и непринуждённая прогулка без строгих указаний, куда встать и что делать. Часть кадров рождается сама — из движения, смеха, случайного света. Часть мы создаём вместе, когда я мягко направляю и подсказываю позу или ракурс, если это нужно.
Возможный маршрут
- Узкие улочки-тоннели Карруджи — сердце средневековой Генуи, где каждый поворот скрывает новый кадр
- Пьяцца де Феррари. После лабиринта переулков простор ощущается особенно остро. Отличный фон для портретов и атмосферных кадров
- Смотровая площадка Бельведере Кастеллетто с панорамой на черепичные крыши, порт и Лигурийское море. Здесь получатся именно те кадры, от которых захватывает дух
- Набережная у Порто Антико. Идеальное место, чтобы завершить день у воды и сделать кадры в моменте, когда небо окрашивается в розовый и золотой
Организационные детали
- Снимаю на Nikon D5100 и Sony A7III
- Вы получите 30 обработанных фотографий в течение 24 часов. Размещу их в облачном хранилище и пришлю вам ссылку по почте и в мессенджере
- Дополнительно оплачивается транспорт, если меняет локацию
- Могу посоветовать стилиста и визажиста — подробности об условиях и стоимости в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца де Феррари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Римма — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Генуе с 2022 года и могу сказать, что это очень необычный и своеобразный город. Он не впечатляет безумной красотой, а погружает в хаотичный исторический центр. Сначала он
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