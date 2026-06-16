Генуя не позирует на камеру — она живёт. И я помогу поймать её настоящую атмосферу на снимках, в центре которых — вы. Мы пройдём по средневековым переулкам, где свет играет на каменных арках, и встретим закат в старом порту — локации выберем по настроению и под стиль съёмки. Я мягко направлю, подскажу ракурсы и создам пространство, где кадры рождаются сами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Перед встречей

Я свяжусь с вами, чтобы узнать о пожеланиях по настроению и стилю съёмки. Это поможет мне продумать маршрут и подобрать локации именно для вас.

На фотосъёмке

Мы встретимся в самом сердце старой Генуи. Пока идём, я немного расскажу о городе — его историях, переулках, неожиданных двориках. Вас ждёт живая и непринуждённая прогулка без строгих указаний, куда встать и что делать. Часть кадров рождается сама — из движения, смеха, случайного света. Часть мы создаём вместе, когда я мягко направляю и подсказываю позу или ракурс, если это нужно.

Возможный маршрут

Узкие улочки-тоннели Карруджи — сердце средневековой Генуи, где каждый поворот скрывает новый кадр

— сердце средневековой Генуи, где каждый поворот скрывает новый кадр Пьяцца де Феррари . После лабиринта переулков простор ощущается особенно остро. Отличный фон для портретов и атмосферных кадров

. После лабиринта переулков простор ощущается особенно остро. Отличный фон для портретов и атмосферных кадров Смотровая площадка Бельведере Кастеллетто с панорамой на черепичные крыши, порт и Лигурийское море. Здесь получатся именно те кадры, от которых захватывает дух

с панорамой на черепичные крыши, порт и Лигурийское море. Здесь получатся именно те кадры, от которых захватывает дух Набережная у Порто Антико. Идеальное место, чтобы завершить день у воды и сделать кадры в моменте, когда небо окрашивается в розовый и золотой

Организационные детали