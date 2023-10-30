Романтические экскурсии по Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Генуя на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя - город контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    30 октября 2023
    Генуя - город контрастов
    Все понравилось
  • М
    Мария
    25 февраля 2020
    Генуя - город контрастов
    Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
  • Е
    Евгения
    16 октября 2019
    Генуя - город контрастов
    Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение … мы окунулись в итальянскую сказку!!!!! Очень внимательная, обаятельная и профессиональная девушка!!! ’ 💐💓

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуя - город контрастов
  2. Dolce Vita: Портофино и два залива
  3. Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
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  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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