1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь30 октября 2023Все понравилось
- ММария25 февраля 2020Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
- ЕЕвгения16 октября 2019Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение … мы окунулись в итальянскую сказку!!!!! Очень внимательная, обаятельная и профессиональная девушка!!! ’ 💐💓
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Романтические»
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