Геную надо обязательно увидеть своим глазами!

Я приглашаю вас пройтись по узеньким старинным улочкам исторического центра и самим прочувствовать атмосферу этого удивительного города. Шикарные Дворцы, грандиозные готические церкви и великолепные храмы в стиле «барокко», расписаны лучшими итальянскими художниками 16 и 17-го веков. Античные стены и элегантные строения 19-го века в стиле «Модерн». , узкие кривые улочки и вкусная, свежеиспечённая фокачча. Я покажу самые красивые 🤩 и значимые места Генуи и расскажу самое необычное об этом удивительном городе, в который я давно влюблена. Марко Поло, Христофор Колумб, Никола Паганини, рыцарские турниры, игра в лото и джинсовая ткань... это будет интересно.

Вам не будет скучно, гарантирую : древние легенды, криминальные хроники прошлых лет, трагические и занимательных истории 📖 о которых «молчат» самые подробные туристические справочники….