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Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи

Светлана С.
Светлана С. – Гид из Генуя
Генуя является одним из крупнейших портов Средиземноморья.

И этот статус город 🏙️ имеет уже почти тысячу лет.

В нем гармонично сочетается искусство древности и современности.

На экскурсии 🧭 вы погрузитесь в атмосферу повседневной жизни итальянцев, почувствуйте себя частью этого очаровательного города, увидите его главные достопримечательности 🏛️ и насладитесь морскими пейзажами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Сопранские ворота
  • Домик Колумба
  • Площадь де Феррари
  • Площадь Банков
  • Церковь Иисуса
Геную надо обязательно увидеть своим глазами!
Я приглашаю вас пройтись по узеньким старинным улочкам исторического центра и самим прочувствовать атмосферу этого удивительного города. Шикарные Дворцы, грандиозные готические церкви и великолепные храмы в стиле «барокко», расписаны лучшими итальянскими художниками 16 и 17-го веков. Античные стены и элегантные строения 19-го века в стиле «Модерн». , узкие кривые улочки и вкусная, свежеиспечённая фокачча. Я покажу самые красивые 🤩 и значимые места Генуи и расскажу самое необычное об этом удивительном городе, в который я давно влюблена. Марко Поло, Христофор Колумб, Никола Паганини, рыцарские турниры, игра в лото и джинсовая ткань... это будет интересно.
Вам не будет скучно, гарантирую : древние легенды, криминальные хроники прошлых лет, трагические и занимательных истории 📖 о которых «молчат» самые подробные туристические справочники….
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи — по желанию
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана С.
Светлана С.
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Светлана С. проводит ещё 1 экскурсию

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