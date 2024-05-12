1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
«Все фото к экскурсии авторские, из личного архива»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
«Все фото к экскурсии авторские, из личного архива»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
- ААлеся6 мая 2024Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
- ДДенис5 мая 2024Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
- ЛЛюдмила4 мая 2024Благодаря Светлане мы влюбились в Геную. Будем стараться вновь посетить этот город и обязательно воспользуемся услугами Светланы снова
- ННаталья22 апреля 2024Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
- ЮЮлия14 марта 2024Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
- ЛЛариса10 февраля 2024Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
- ААлександра16 ноября 2023Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
- ЭЭдуард9 октября 2023Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
- ААнтон25 сентября 2023Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Светланы, узнали много новой информации Всем советую от души
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Авторские»
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