Авторские экскурсии от местных гидов Генуя

Найдено 5 экскурсий в категории «Авторские» в Генуя на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стены, которые умеют рассказывать
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
209 отзывов
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Исторический центр гордой Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
«Все фото к экскурсии авторские, из личного архива»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Портофино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
«Все фото к экскурсии авторские, из личного архива»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
410 за всё до 4 чел.
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
Погружение в атмосферу Генуи: исторический центр, древние легенды, знаменитые личности и вкусная фокачча. Уникальная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
  • А
    Алеся
    6 мая 2024
    Экскурсия в Портофино
    Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Стены, которые умеют рассказывать
    Благодаря Светлане мы влюбились в Геную. Будем стараться вновь посетить этот город и обязательно воспользуемся услугами Светланы снова
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
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    город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ!

  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Экскурсия в Портофино
    Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
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    Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.

  • Л
    Лариса
    10 февраля 2024
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
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    высочайшего класса, который не станет излишне грузить Вас датами и именами, что не запомнить обычным людям. Светлана рассказывала нам об истории Генуи легко, как будто Шахерезада свои сказки - одна за другую цепляются и нет им конца)) И главное - очень интересно, с огоньком! Мы очень много узнали нового от нашего замечательного гида и глубоко признательны Светлане. У меня богатый опыт общения с гидами, поверьте, уважаемые путешественники, Светлана - это один из лучших за всю историю моих поездок и экскурсий! Искренне рекомендую!

  • А
    Александра
    16 ноября 2023
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
  • Э
    Эдуард
    9 октября 2023
    Исторический центр гордой Генуи
    Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
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    не утомительно, а интересно и познавательно. Светлана научила нас некоторым фишкам при съемке фото и видео; предложила интересные локации для фотосъемки и сюжеты для видеороликов. Рекомендую этого гида туристам, планирующим визит в Геную.

  • А
    Антон
    25 сентября 2023
    Нескучная авторская экскурсия по историческому центру Генуи
    Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Светланы, узнали много новой информации Всем советую от души

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Авторские»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Авторские" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 410. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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