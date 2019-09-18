2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня у каждого из нас есть возможность прийти в церковь, но не всегда мы правильно понимаем некоторые каноны, догмы, традиции и обычаи церквей. Найти подробные ответы на многие вопросы вы сможете во время этой прогулки. В спокойной атмосфере я познакомлю вас со святынями и достопримечательностями города. Экскурсия имеет историко-культурный характер и ориентирована на всех интересующихся подробностями культурно-религиозной жизни города.

Программа

Мы затронем темы таинства изображения святых ликов, причины раскола двух церквей, желание Свободного города объединить две религии в её первородное начало — Христианство, получим благословение от реликвий.

Крохотные и изящные вещицы в витринах: мощи Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосы Девы Марии, шип от тернового венца Христа, фрагменты креста Христова, блюдо св. Иоанна, на котором, как гласило предание, лежала усечённая голова Иоанна Крестителя, и Чаша Святого Грааля или блюдо, в которую Святой Никодим собирал кровь Иисуса после его снятия с креста, находятся в Ризнице Кафедрального Собора.

Тысячи паломников стремятся посетить Святую обитель и приобщиться не только к её духовным истокам, но и познакомиться с его святынями и с бесценными художественными сокровищами. В истории создания икон и росписей нам откроется смысл и содержание церковного искусства как особого, духовного измерения.