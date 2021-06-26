2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
В Генуе, городе с богатым историко-культурным наследием, сокрыты уникальные святыни, которые ждут своего открытия.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность прикоснуться к духовным сокровищам и познакомиться с историей православия в городе. читать дальшеуменьшить
Вас ждет знакомство с мощами Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосами Девы Марии, шипом от тернового венца Христа, фрагментами креста Христова и многими другими реликвиями, хранящимися в Ризнице Кафедрального Собора.
Экскурсия позволит вам не только узнать о культурно-религиозной жизни Генуи, но и глубже понять смысл и содержание церковного искусства.
Приобщитесь к духовным истокам и откройте для себя бесценные художественные сокровища, делая ваше путешествие по Генуе незабываемым
Мы затронем темы таинства изображения святых ликов, причины раскола двух церквей, желание Свободного города объединить две религии в её первородное начало — Христианство, получим благословение от реликвий.
Крохотные и изящные вещицы в витринах: мощи Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосы Девы Марии, шип от тернового венца Христа, фрагменты креста Христова, блюдо св. Иоанна, на котором, как гласило предание, лежала усечённая голова Иоанна Крестителя, и Чаша Святого Грааля или блюдо, в которую Святой Никодим собирал кровь Иисуса после его снятия с креста, находятся в ризнице кафедрального собора.
Тысячи паломников стремятся посетить Святую обитель и приобщиться не только к её духовным истокам, но и познакомиться с его святынями и с бесценными художественными сокровищами. В истории создания икон и росписей нам откроется смысл и содержание церковного искусства как особого, духовного измерения.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный читать дальшеуменьшить
гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алекс
“Очень увлекательная экскурсия, которую могу посоветовать всем! Гид Светлана Жукова вовлекает в историю города и улиц Генуа, рассказывая много деталей, подкрепляя визуальными фактами в архитектуре. Интересно будет даже тем, кто читать дальшеуменьшить
мало разбирается в истории! Началась экскурсия с порта Генуа. Узнали много нового об устройстве, быте генуэзцев и их секретах, о чем даже не подозревали. Узнали, почему Аристократы перемещались по крышам, зачем переходы между зданий (их сохранили не просто так). Остальное рассказывать не буду, вы должны это сами услышать от человека, отлично разбирающего в этих вопросах. Хочу посетить остальные экскурсии именно у этого Гида! ”
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О
Ольга
Необычный отзыв сразу двум гидам! Мы заказывали экскурсию у Светланы, но обстоятельства поменялись и она передала организацию нашей экскурсии другому гиду, Иляне. Спасибо большое Светлане, что она так внимательно относится к читать дальшеуменьшить
своим туристам и не оставляет их на произвол судьбы, а передает в надежные руки другого прекрасного гида. Экскурсия с Иляной прошла великолепно. Мы мечтаем теперь вернуться в Геную. Генуя не просто прекрасна, она восхитительна!!! Если Вы хотите таких же незабываемых впечатлений, Вы знаете к кому можно обратиться.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия с религиозным уклоном. Большую часть времени мы провели в Соборах, и были очень увлечены необыкновенно интересным рассказом Светланы. 2.5 часа пролетели в одно мгновение, экскурсия была именно таская, читать дальшеуменьшить
какой мы её хотели и представляли. Светлана очень знающая и умеет заинтересовать. Все её рассказы с душой и сердцем, это чувствуется, мы однозначно рекомендуем данную экскурсию для всех, кто хочет увидеть Православные Святыни в Генуе и узнать их историю, а так же историю раскола Христианства.
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Марина
Мне очень повезло в том, что именно Светлана первой знакомила меня с Генуей, глубоко знающий, широко образованный, с красивой правильной речью гид. При этом информация подается легко и интересно. Светлана с готовностью подстраивалась под мои интересы и нужды, корректировала маршрут. От всей души благодарю Светлану. Обязательно буду рекомендовать её экскурсии своим друзьям и знакомым.
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Лариса
Экскурсия была очень содержательной и, несомненно, понравилась. Рекомендуем даже тем путешественникам, которые уже не раз были в Генуе! Узнаете много нового и интересного. Спасибо Светлане!
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В
Валентина
Большое спасибо Светлане за интересную и информативную экскурсию. Светлана приоткрыла для меня дверцу в загадочные историю и жизнь Генуи.
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