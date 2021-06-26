2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Генуе, городе с богатым историко-культурным наследием, сокрыты уникальные святыни, которые ждут своего открытия.Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность прикоснуться к духовным сокровищам и познакомиться с историей православия в городе.

Вас ждет знакомство с мощами Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосами Девы Марии, шипом от тернового венца Христа, фрагментами креста Христова и многими другими реликвиями, хранящимися в Ризнице Кафедрального Собора. Экскурсия позволит вам не только узнать о культурно-религиозной жизни Генуи, но и глубже понять смысл и содержание церковного искусства. Приобщитесь к духовным истокам и откройте для себя бесценные художественные сокровища, делая ваше путешествие по Генуе незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мы затронем темы таинства изображения святых ликов, причины раскола двух церквей, желание Свободного города объединить две религии в её первородное начало — Христианство, получим благословение от реликвий.

Крохотные и изящные вещицы в витринах: мощи Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосы Девы Марии, шип от тернового венца Христа, фрагменты креста Христова, блюдо св. Иоанна, на котором, как гласило предание, лежала усечённая голова Иоанна Крестителя, и Чаша Святого Грааля или блюдо, в которую Святой Никодим собирал кровь Иисуса после его снятия с креста, находятся в ризнице кафедрального собора.

Тысячи паломников стремятся посетить Святую обитель и приобщиться не только к её духовным истокам, но и познакомиться с его святынями и с бесценными художественными сокровищами. В истории создания икон и росписей нам откроется смысл и содержание церковного искусства как особого, духовного измерения.