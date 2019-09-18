2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы затронем темы таинства изображения святых ликов, причины раскола двух церквей, желание Свободного города объединить две религии в её первородное начало — Христианство, получим благословение от реликвий.
Крохотные и изящные вещицы в витринах: мощи Св. Лаврентия, Св. Анны и Св. Иоакима, волосы Девы Марии, шип от тернового венца Христа, фрагменты креста Христова, блюдо св. Иоанна, на котором, как гласило предание, лежала усечённая голова Иоанна Крестителя, и Чаша Святого Грааля или блюдо, в которую Святой Никодим собирал кровь Иисуса после его снятия с креста, находятся в Ризнице Кафедрального Собора.
Тысячи паломников стремятся посетить Святую обитель и приобщиться не только к её духовным истокам, но и познакомиться с его святынями и с бесценными художественными сокровищами. В истории создания икон и росписей нам откроется смысл и содержание церковного искусства как особого, духовного измерения.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
Мне очень повезло в том, что именно Светлана первой знакомила меня с Генуей, глубоко знающий, широко образованный, с красивой правильной речью гид. При этом информация подается легко и интересно. Светлана с готовностью подстраивалась под мои интересы и нужды, корректировала маршрут. От всей души благодарю Светлану. Обязательно буду рекомендовать её экскурсии своим друзьям и знакомым.
Лариса
29 апреля 2017
Экскурсия была очень содержательной и, несомненно, понравилась. Рекомендуем даже тем путешественникам, которые уже не раз были в Генуе! Узнаете много нового и интересного. Спасибо Светлане!
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой.
Лифты, фуникулеры, подъемники, лестницы — самое интересное на лучших вертикалях города и между ними
Лифты, фуникулеры, подъемники, великое множество лестниц, тянущихся улочек «крезе» — на этой экскурсии в любом месте вас будет ждать неожиданные ракурсы, ведь Генуя построена по вертикали. Сверху город кажется раскинувшимся между горами и морем «с небрежностью королевы» — в этом вы убедитесь сами.
Дворцы ЮНЕСКО — роскошное наследие самых богатых семейств Генуи
Генуя как город сформировался из множества самостоятельных владений, принадлежащих могущественным кланам Генуэзской республики. Такие кварталы имели собственные церковь, площадь, дворцы и дома. Каждое семейство стремилось превзойти соседей в роскоши, и результатом этой острой борьбы тщеславий теперь наслаждаемся мы: генуэзские дворцы — великолепны, церкви — восхитительны, фасады домов украшены фресками и лепниной.
Уникальные религиозные реликвии города и их значение — пешеходный тур
После раскола христианской религии на католицизм и православие долгие десятилетия генуэзцы стараются сохранить единство двух церквей. Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющий тур по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение.
Экскурсия по следам знаменитого первооткрывателя и великого музыканта в их родном городе
Приглашаю прогуляться по местам жизни двух выдающихся личностей Генуи — первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506) и гения скрипичной музыки Никколо Паганини (1782-1840). Я расскажу, как сложились их жизненные пути, как эти выходцы из небогатых семей стали мастерами своего дела и навсегда вписали свои имена в историю.
Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
Пёстрая, с узкими улочками и тесными проходами, бывшая когда-то величайшей морской державой — вас приветствует Генуя! У столицы Лигурии крупнейший исторический центр в Европе, и на этой экскурсии вы увидите его главные жемчужины. Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и Кафедральный собор, который строили три столетия. Сопранские ворота — быший вход в город — и дом выдающегося генуэзца Колумба. Я расскажу вам не только о великих временах в истории Генуи, но и поделюсь уникальными фактами, необыкновенными случаями и легендами.
Погулять по историческому центру и насладиться местными напитками и закусками в окружении итальянцев
Вы погрузитесь в атмосферу настоящего итальянского шарма: впечатлитесь архитектурными красотами города в волшебном свете фонарей и посетите оживленный локальный бар, где проникнетесь местным стилем жизни и попробуете «аперитиво».