Ночные прогулки и экскурсии Генуя

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Генуя на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Генуя - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
147 за всё до 6 чел.
Великая и противоречивая Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
    Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помоглаМирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла
  • A
    Aharon
    2 июня 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
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    главной удачей оказалась сама Мирослава. Благодаря высокой общей эрудиции и прекрасному владению предметом, позитивной энергии она легко и ненавязчиво превратила нашу экскурсию в увлекательное путешествие по вековой истории, культуре, архитектуре, кухне, и современности великого гороода. Мирослава отличный профессионал, добрый и отзывчивый человек. Знаток различых нюансов и оттенков Лигурии (и что немаловажно) местной кухни, вина и ресторанов. Ее компетентные советы и привязки к продолжению нашего маршрута оказались очень полезными Обязательно будем рекомендавать Геную с Мирославой

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
  • А
    Алла
    25 мая 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
  • I
    Inna
    1 апреля 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.
  • М
    Марина
    13 января 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Мирослава, спасибо за вашу экскурсию. У нас был один день в Генуя, я думала, у меня ничего не останется в памяти
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    о ней, но благодаря вашей экскурсии, все сложилось иначе. Даже одного дня хватило, чтобы влюбиться в этот город. Экскурсия очень грамотно спланирована, подача материала прекрасная, живая, оставляющая много фактов в памяти. Бонусом были рекомендации Мирославы, как провести следующий день, куда сходить, где поесть, что купить. Все в десяточку, полное совпадение с нашими вкусами.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Генуя - любовь с первого взгляда
  2. Великая и противоречивая Генуя
  3. Dolce Vita: Портофино и два залива
  4. Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Какие места ещё посмотреть в Генуя
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  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 400. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 89 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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