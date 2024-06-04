1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
- AAharon2 июня 2024Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
- ААндрей27 мая 2024Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- IInna1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.
- ММарина13 января 2024Мирослава, спасибо за вашу экскурсию. У нас был один день в Генуя, я думала, у меня ничего не останется в памяти
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Ночные»
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