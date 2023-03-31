Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб

Прогулка по самому гостеприимному городу на озере Маджоре

Описание
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Ответы на вопросы
Прогулка по самому гостеприимному городу на озере Маджоре – Арона. Это самый ближайший от Милана туристический город на озере с тысячелетней насыщенной историей.

Расположенная на юго-западном побережье озера Арона издревле являлась важнейшим транспортным узлом для водных и наземных коммуникаций и неспроста считается «волшебными вратами Вербано» - знаменитой исторической зоны озера Маджоре. Въезжая в эти ворота, вы попадаете в настоящий рай природной и рукотворной красоты и роскоши.
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб
Арона: волшебные врата на озеро Маджоре + экскурсия в сырный погреб

Что вас ожидает 🤩

  • Арона
  • Рокка Борромео
  • Приходская церковь
  • Статуя Святого Карла Борромео
  • Производство и выдержка сыров
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Описание

Набережная Ароны

Современная благоустроенная набережная Ароны растянулась на целый километр вдоль темно-синих глубоких вод альпийского озера, обрамленных горными вершинами, с прекрасной панорамой на противоположный берег и на средневековый замок Анжера. Прогуливаясь по набережной, вы обнаружите множество симпатичных ресторанчиков, баров, винотек, джелатерий, магазинов на любой вкус. А может, попадете на фестиваль каштанов, поленты или ретро автомобилей.

Останки замка

В Ароне очень любят праздники и почти каждые выходные устраивают разнообразные фестивали и сагры. Но не только этим знаменит город. Когда-то здесь на скалистом горном отроге возвышался грозный замок и укрепленные высокие стены спускались прямо к воде. Они защищали городских жителей и служили для надзора за южной частью масштабного водного транспортного пути, связывавшего северную Италию и южные кантоны Швейцарии. Останки замка, разрушенного в 18 веке знаменитым французским полководцем, горожане бережно хранят и с гордостью показывают туристам.

История и культура

В разные исторические периоды Арона принадлежала таким знатным семействам Италии, как Торриани, Висконти и Борромео. Все они оставили заметные следы на территории города и вокруг, поэтому город насыщен историческими артефактами, достопримечательностями, местами религиозного культа и произведениями искусства. Некоторые из них мы исследуем вместе во время нашей прогулки по красивой набережной и историческому центру города Ароны.
Я расскажу об истории и культуре этих мест, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете, кто из знаменитых исторических личностей здесь родился и жил, кто разрушил замок, почему внутри церкви на центральной площади спряталась святая хижина, и каким образом Статуя Свободы Нью-Йорка связана с Ароной.

Деликатесные сыры

Во второй части нашей прогулки мы посетим одного из крупнейших итальянских производителей деликатесных сыров. В начале нашего визита вы попадете в заповедные погреба для выдержки, где вы непосредственно прикоснетесь к истории появления сыра на земле, увидите редкие деликатесные сорта и необычные виды сыров, узнаете секреты производства и выдержки разнообразных форм.

Вкусная часть

Самое вкусное ждет вас в конце – дегустация лучших образцов итальянского сыроделия: Пармезан, Горгонзола, Тома, Качокавалло с бокалом ароматного вина (выбор сыров для дегустации зависти от сезона и наличия в магазине). Вы узнаете о секретах сервировки и сочетания сыров с вином и с блюдами, об отличиях в сыроделии северных и южных регионов Италии, и, конечно же, о безраздельной любви итальянцев к сырам!

Важно знать:

  • При желании экскурсию можно продлить и дополнительно посетить статую Святого Карла Борромео – самую высокую статую Европы, внутри которой возможно подняться на смотровую площадку на уровень 35 метров и насладиться прекрасной панорамой озера.
  • Экскурсия проводится при заказе как минимум для 2-х человек.
  • Гид не несет ответственность за форс мажорные обстоятельства – природные катаклизмы, отмену транспорта, закрытие церквей и достопримечательностей без официального предупреждения.
  • стоимость посещения и дегустации сыров оплачивается отдельно на месте - 30 евро/чел.

По договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, переводы, организация.
  • Экскурсия возможна при заказе от 2-х человек или от 120 евро
Что не входит
  • Посещение сыродельни с дегустацией (легкий ланч) - 30 евро/персона
  • Проезд Милан - Арона (электрички ежечасно) - 6,80 евро /персона в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
Завершение: Сыродельня в Ароне, недалеко от жд станции
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проводится при заказе как минимум 2 х человек. Гид не несет ответственность за форс мажорные обстоятельства – природные катаклизмы
  • Отмену транспорта
  • Закрытие церквей и достопримечательностей без официального предупреждения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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