Прогулка по самому гостеприимному городу на озере Маджоре
Прогулка по самому гостеприимному городу на озере Маджоре – Арона. Это самый ближайший от Милана туристический город на озере с тысячелетней насыщенной историей.
Расположенная на юго-западном побережье озера Арона издревле являлась важнейшим транспортным узлом для водных и наземных коммуникаций и неспроста считается «волшебными вратами Вербано» - знаменитой исторической зоны озера Маджоре. Въезжая в эти ворота, вы попадаете в настоящий рай природной и рукотворной красоты и роскоши.
Расположенная на юго-западном побережье озера Арона издревле являлась важнейшим транспортным узлом для водных и наземных коммуникаций и неспроста считается «волшебными вратами Вербано» - знаменитой исторической зоны озера Маджоре. Въезжая в эти ворота, вы попадаете в настоящий рай природной и рукотворной красоты и роскоши.
Что вас ожидает 🤩
- Арона
- Рокка Борромео
- Приходская церковь
- Статуя Святого Карла Борромео
- Производство и выдержка сыров
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Набережная Ароны
Современная благоустроенная набережная Ароны растянулась на целый километр вдоль темно-синих глубоких вод альпийского озера, обрамленных горными вершинами, с прекрасной панорамой на противоположный берег и на средневековый замок Анжера. Прогуливаясь по набережной, вы обнаружите множество симпатичных ресторанчиков, баров, винотек, джелатерий, магазинов на любой вкус. А может, попадете на фестиваль каштанов, поленты или ретро автомобилей.
Останки замка
В Ароне очень любят праздники и почти каждые выходные устраивают разнообразные фестивали и сагры. Но не только этим знаменит город. Когда-то здесь на скалистом горном отроге возвышался грозный замок и укрепленные высокие стены спускались прямо к воде. Они защищали городских жителей и служили для надзора за южной частью масштабного водного транспортного пути, связывавшего северную Италию и южные кантоны Швейцарии. Останки замка, разрушенного в 18 веке знаменитым французским полководцем, горожане бережно хранят и с гордостью показывают туристам.
История и культура
В разные исторические периоды Арона принадлежала таким знатным семействам Италии, как Торриани, Висконти и Борромео. Все они оставили заметные следы на территории города и вокруг, поэтому город насыщен историческими артефактами, достопримечательностями, местами религиозного культа и произведениями искусства. Некоторые из них мы исследуем вместе во время нашей прогулки по красивой набережной и историческому центру города Ароны.
Я расскажу об истории и культуре этих мест, о традициях и обычаях местных жителей. Вы узнаете, кто из знаменитых исторических личностей здесь родился и жил, кто разрушил замок, почему внутри церкви на центральной площади спряталась святая хижина, и каким образом Статуя Свободы Нью-Йорка связана с Ароной.
Деликатесные сыры
Во второй части нашей прогулки мы посетим одного из крупнейших итальянских производителей деликатесных сыров. В начале нашего визита вы попадете в заповедные погреба для выдержки, где вы непосредственно прикоснетесь к истории появления сыра на земле, увидите редкие деликатесные сорта и необычные виды сыров, узнаете секреты производства и выдержки разнообразных форм.
Вкусная часть
Самое вкусное ждет вас в конце – дегустация лучших образцов итальянского сыроделия: Пармезан, Горгонзола, Тома, Качокавалло с бокалом ароматного вина (выбор сыров для дегустации зависти от сезона и наличия в магазине). Вы узнаете о секретах сервировки и сочетания сыров с вином и с блюдами, об отличиях в сыроделии северных и южных регионов Италии, и, конечно же, о безраздельной любви итальянцев к сырам!
Важно знать:
- При желании экскурсию можно продлить и дополнительно посетить статую Святого Карла Борромео – самую высокую статую Европы, внутри которой возможно подняться на смотровую площадку на уровень 35 метров и насладиться прекрасной панорамой озера.
- Экскурсия проводится при заказе как минимум для 2-х человек.
- Гид не несет ответственность за форс мажорные обстоятельства – природные катаклизмы, отмену транспорта, закрытие церквей и достопримечательностей без официального предупреждения.
- стоимость посещения и дегустации сыров оплачивается отдельно на месте - 30 евро/чел.
По договорённости
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида, переводы, организация.
- Экскурсия возможна при заказе от 2-х человек или от 120 евро
- Что не входит
- Посещение сыродельни с дегустацией (легкий ланч) - 30 евро/персона
- Проезд Милан - Арона (электрички ежечасно) - 6,80 евро /персона в одну сторону
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: жд станция Арона - 1 час езды на поезде от МиланаЗавершение: Сыродельня в Ароне, недалеко от жд станции
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договорённостиЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия проводится при заказе как минимум 2 х человек. Гид не несет ответственность за форс мажорные обстоятельства – природные катаклизмы
- Отмену транспорта
- Закрытие церквей и достопримечательностей без официального предупреждения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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