Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Милан с высоты крыши знаменитого собора. Погрузитесь в историю, узнав о строительстве Дуомо и его уникальных статуях.
5 причин купить этот билет
- 🍷 Дегустация итальянских вин
- 🏛️ Посещение Миланского собора
- 🌆 Виды с крыши Дуомо
- 🕒 Билеты без очереди
- 🎨 Исторические достопримечательности
Что можно увидеть
- Миланский собор
- Галерея Витторио Эмануэле II
- Площадь Пьяцца делла Скала
Описание билетаЧто вас ждёт? Вы продегустируете знаменитые итальянские вина в модном винном баре. Ваш местный гид-эксперт проведёт подробный тур по самым значимым достопримечательностям Милана, включая посещение Дуомо и его подземной части, Галереи Витторио Эмануэле II и площади Пьяцца делла Скала. Экскурсия начинается на площади Дуомо, где вы сможете полюбоваться уникальной готической архитектурой самой большой церкви в Италии, на завершение строительства которой ушло 6 веков. Заранее забронировав и гарантированно пропустив очередь в Дуомо и на его террасу на крыше, Вы сразу же попадете в собор Дуомо (доступ на лифте на крышу). Миланский собор Дуомо — самая большая церковь в Италии и четвёртая по величине в мире, вмещающая до 40 000 человек. В 1930-х годах в Милане был введён специальный закон (как вы узнаете во время экскурсии, впоследствии он не соблюдался…), по которому ни одно здание не могло быть выше самой высокой точки Дуомо. На его крышах расположено около 3400 статуй, и не все они являются святыми или ангелами. Например, вы можете полюбоваться статуей боксёра Примо Карнеры (чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в 1930-х годах — он был первым итальянцем, получившим этот титул), статуей голубя, статуей теннисной ракетки и статуей Свободы (миф гласит, что именно она вдохновила Нью-Йорк!). Экскурсия включает в себя всемирно известную площадь Пьяцца делла Скала, где вы полюбуетесь самым знаменитым оперным театром Италии, и историческую торговую галерею Галерея Витторио Эмануэле II, которая была названа в честь первого короля Италии. Построенная в XIX веке, Галерея была возведена по инициативе короля с целью представить модернизацию Милана и соединить Ла Скала и Пьяцца Дуомо, самые важные достопримечательности того времени. Сейчас это грандиозная выставка множества красивых модных бутиков и знаменитых ресторанов, и все это под огромной декорированной стеклянной крышей Галереи. В конце экскурсии вы присоединитесь к дегустации вина и еды, где специалист по винам объяснит и представит вам итальянские вина, от знаменитой Тосканы до престижного Пьемонта, и вы сможете отличить их по аромату, вкусу, цвету и вкусу. Каждое вино в Италии строго маркировано, и чтобы получить статус фирменного вина, виноделы должны соблюдать точный состав винограда, предписанный регионами. Дегустация вин включает в себя большую вкусную тарелку итальянских холодных закусок, сыра и т. д., поэтому большинству клиентов не нужно идти на обед/ужин после этой экскурсии. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- 3 бокала сезонных итальянских вин (на человека)
- Блюдо с традиционными мясными нарезками, сыром, фокаччей
- Билеты без очереди в Миланский собор и на его панорамную крышу с доступом на лифте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F58R+847 Милан, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
