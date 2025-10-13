Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка
Откройте для себя сердце Милана за 2 часа: Дуомо, галерея Виктора Эммануила, Ла Скала и скрытые уголки города ждут вас на этой насыщенной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Милана на увлекательной экскурсии.
За 2 часа вы увидите величественный Дуомо, пройдётесь по галерее Виктора Эммануила и узнаете тайны Ла Скала. Вас ждут средневековые уголки, легенды о Леонардо и скандальные памятники. Завершите прогулку у замка Сфорца и отдохните в парке Семпионе. Прогулка проходит в комфортном темпе, позволяя насладиться атмосферой и сделать памятные фото
Начнём с площади Дуомо — сердца Милана. Не только рассмотрим знаменитый собор, но и обсудим его загадки, символику и мистические детали.
Заглянем в изящную галерею Виктора Эммануила II, которая стала «гостиной города». И выясним, чем занимался Леонардо да Винчи — его памятник встречает гостей рядом с театром Ла Скала — настоящим брендом Милана.
Вы пройдётесь по Пьяцца Мерканти — уголку средневекового города, который старше Дуомо. Отправитесь к Королевскому дворцу и узнаете, что скрывает Амброзианская пинакотека: Рафаэль, Боттичелли, Караваджо — это только начало.
Вас ждут неожиданные повороты маршрута: церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей, «свадебный» фонтан с местными суевериями, самый скандальный памятник Милана и самый известный Starbucks в мире.
Завершим прогулку у замка Сфорца — когда-то оборонительного, а сегодня одного из самых богатых культурных комплексов города. За ним раскинулся парк Семпионе — идеальное место, чтобы перевести дух после насыщенной прогулки.
Организационные детали
Прогулка проходит в комфортном темпе — без спешки, с возможностью сделать фото, задать вопросы и насладиться атмосферой
Все локации мы осматриваем снаружи
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды — опытных, внимательных и влюблённых в Милан
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
Д
Дарья
13 окт 2025
Всё прошло замечательно! Анна очень увлекательно рассказала о таком прекрасном городе как Милан. Обязательно, как будем в Риме снова, обратимся к Анне для новой экскурсии!! Спасибо!
А
Арина
6 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, узнала много интересных фактов, особенно хотелось бы выделить вторую часть экскурсии по галерее, никогда не испытывала такого интереса к искусству как во время экскурсии по Уффици, большое спасибо Светлане 🔥
Станислава
18 июл 2025
Так получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, которая сама еще и архитектор, поэтому понимает и знает больше обычного. Даже несмотря на то читать дальше
что в Милане я была проездом, за 2 часа мы успели посмотреть все самые важные точки. интересно, смешно и познавательно, советую! Отдельное спасибо Вадиму, он всегда был на связи и нашел возможность провести для меня экскурсию, хотя я забронировала ее в час ночи перед поездкой;)
А
Алексей
15 июн 2025
Честно говоря, ехал в Милан скорее “по пути” — галочку поставить. Но экскурсия изменила всё. Вместо сухих дат — интересные истории, вместо туристических штампов — неожиданные факты. Особенно впечатлили детали читать дальше
о Леонардо, история создания Дуомо и рассказ о том, как город менялся после войны. Было ощущение, что гуляешь не с гидом, а с человеком, который по-настоящему любит этот город и умеет это передать. Понравилось, что без спешки, но и без лишнего — идеально выстроенный маршрут. Спасибо!