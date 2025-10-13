Мои заказы

Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка

Откройте для себя сердце Милана за 2 часа: Дуомо, галерея Виктора Эммануила, Ла Скала и скрытые уголки города ждут вас на этой насыщенной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Милана на увлекательной экскурсии.

За 2 часа вы увидите величественный Дуомо, пройдётесь по галерее Виктора Эммануила и узнаете тайны Ла Скала. Вас ждут средневековые уголки, легенды о Леонардо и скандальные памятники. Завершите прогулку у замка Сфорца и отдохните в парке Семпионе. Прогулка проходит в комфортном темпе, позволяя насладиться атмосферой и сделать памятные фото
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Посетите знаковые места Милана
  • 🎭 Узнайте о легендах и суевериях
  • 🏰 Откройте средневековые уголки
  • 🖼️ Полюбуйтесь шедеврами искусства
  • 🌳 Отдохните в парке Семпионе
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка© Вадим
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка© Вадим
Добро пожаловать в Милан: ежедневная обзорная прогулка© Вадим
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 15:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Дуомо
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Ла Скала
  • Замок Сфорца
  • Пьяцца Мерканти
  • Королевский дворец
  • Амброзианская пинакотека
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса

Описание экскурсии

Начнём с площади Дуомо — сердца Милана. Не только рассмотрим знаменитый собор, но и обсудим его загадки, символику и мистические детали.

Заглянем в изящную галерею Виктора Эммануила II, которая стала «гостиной города». И выясним, чем занимался Леонардо да Винчи — его памятник встречает гостей рядом с театром Ла Скала — настоящим брендом Милана.

Вы пройдётесь по Пьяцца Мерканти — уголку средневекового города, который старше Дуомо. Отправитесь к Королевскому дворцу и узнаете, что скрывает Амброзианская пинакотека: Рафаэль, Боттичелли, Караваджо — это только начало.

Вас ждут неожиданные повороты маршрута: церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей, «свадебный» фонтан с местными суевериями, самый скандальный памятник Милана и самый известный Starbucks в мире.

Завершим прогулку у замка Сфорца — когда-то оборонительного, а сегодня одного из самых богатых культурных комплексов города. За ним раскинулся парк Семпионе — идеальное место, чтобы перевести дух после насыщенной прогулки.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в комфортном темпе — без спешки, с возможностью сделать фото, задать вопросы и насладиться атмосферой
  • Все локации мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды — опытных, внимательных и влюблённых в Милан

ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€44
Дети 8-12 лет€24
Дети до 7 лет€8
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
читать дальше

других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
Дарья
13 окт 2025
Всё прошло замечательно! Анна очень увлекательно рассказала о таком прекрасном городе как Милан. Обязательно, как будем в Риме снова, обратимся к Анне для новой экскурсии!!
Спасибо!
А
Арина
6 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, узнала много интересных фактов, особенно хотелось бы выделить вторую часть экскурсии по галерее, никогда не испытывала такого интереса к искусству как во время экскурсии по Уффици, большое спасибо Светлане 🔥
Станислава
Станислава
18 июл 2025
Так получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, которая сама еще и архитектор, поэтому понимает и знает больше обычного. Даже несмотря на то
читать дальше

что в Милане я была проездом, за 2 часа мы успели посмотреть все самые важные точки. интересно, смешно и познавательно, советую!
Отдельное спасибо Вадиму, он всегда был на связи и нашел возможность провести для меня экскурсию, хотя я забронировала ее в час ночи перед поездкой;)

Так получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, котораяТак получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, котораяТак получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, котораяТак получилось, что у меня была индивидуальная прогулка с Алисой по Милану. Чудесная интересующаяся девушка, которая
А
Алексей
15 июн 2025
Честно говоря, ехал в Милан скорее “по пути” — галочку поставить. Но экскурсия изменила всё. Вместо сухих дат — интересные истории, вместо туристических штампов — неожиданные факты. Особенно впечатлили детали
читать дальше

о Леонардо, история создания Дуомо и рассказ о том, как город менялся после войны. Было ощущение, что гуляешь не с гидом, а с человеком, который по-настоящему любит этот город и умеет это передать. Понравилось, что без спешки, но и без лишнего — идеально выстроенный маршрут. Спасибо!

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка
Пешая
2 часа
-
10%
37 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
13 ноя в 13:00
€45€50 за человека
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
Пешая
3 часа
-
25%
201 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€138€183 за всё до 6 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Пешая
3 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Завтра в 15:00
13 ноя в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане