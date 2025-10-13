Погрузитесь в атмосферу Милана на увлекательной экскурсии. За 2 часа вы увидите величественный Дуомо, пройдётесь по галерее Виктора Эммануила и узнаете тайны Ла Скала. Вас ждут средневековые уголки, легенды о Леонардо и скандальные памятники. Завершите прогулку у замка Сфорца и отдохните в парке Семпионе. Прогулка проходит в комфортном темпе, позволяя насладиться атмосферой и сделать памятные фото

Описание экскурсии

Начнём с площади Дуомо — сердца Милана. Не только рассмотрим знаменитый собор, но и обсудим его загадки, символику и мистические детали.

Заглянем в изящную галерею Виктора Эммануила II, которая стала «гостиной города». И выясним, чем занимался Леонардо да Винчи — его памятник встречает гостей рядом с театром Ла Скала — настоящим брендом Милана.

Вы пройдётесь по Пьяцца Мерканти — уголку средневекового города, который старше Дуомо. Отправитесь к Королевскому дворцу и узнаете, что скрывает Амброзианская пинакотека: Рафаэль, Боттичелли, Караваджо — это только начало.

Вас ждут неожиданные повороты маршрута: церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой из человеческих костей, «свадебный» фонтан с местными суевериями, самый скандальный памятник Милана и самый известный Starbucks в мире.

Завершим прогулку у замка Сфорца — когда-то оборонительного, а сегодня одного из самых богатых культурных комплексов города. За ним раскинулся парк Семпионе — идеальное место, чтобы перевести дух после насыщенной прогулки.

