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Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо

Наталья
Наталья – Гид из Милана
Романтика небольшого итальянского городка на берегу одного из самых живописных озер во всей Италии подарит вашим снимкам неповторимое очарование.

Увлекательный рассказ гида сделает прогулку 👣 по Варенне незабываемой, а профессиональный фотограф сохранит ваши яркие воспоминания на долгие годы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €312 за экскурсию

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Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо

Что вы увидите

  • Озеро Комо
  • Центр города Варенна
  • Вилла Монастеро (Villa Monastero )
Варенна — городок с миниатюрными улочками и пестрыми фасадами домов. Прогуляемся от причала к центру городу по «тропе влюбленных», наслаждаясь восхитительными пейзажами озера Комо, окружённого горами. Здесь же расположена одна из красивейших вилл на озере Комо — Villa Monastero (вилла Монастеро).
Обещаю не вымученные постановочные фотографии 📸, а лёгкую прогулку 👣 с динамичными и живыми кадрами.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги фотографа
  • от 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью
Что не входит
  • личные расходы
  • билет на поезд до Варенны
  • входной билет на Villa Monasterо
Начало и место завершения
🚩 Варенна
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо
Фотопрогулка из Милана в Варенну на озере Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья
Наталья
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