Варенна — городок с миниатюрными улочками и пестрыми фасадами домов. Прогуляемся от причала к центру городу по «тропе влюбленных», наслаждаясь восхитительными пейзажами озера Комо, окружённого горами. Здесь же расположена одна из красивейших вилл на озере Комо — Villa Monastero (вилла Монастеро).
Обещаю не вымученные постановочные фотографии 📸, а лёгкую прогулку 👣 с динамичными и живыми кадрами.
Что входит
услуги гида
услуги фотографа
от 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью
Что не входит
личные расходы
билет на поезд до Варенны
входной билет на Villa Monasterо
Начало и место завершения
🚩 Варенна
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.