Варенна — городок с миниатюрными улочками и пестрыми фасадами домов. Прогуляемся от причала к центру городу по «тропе влюбленных», наслаждаясь восхитительными пейзажами озера Комо, окружённого горами. Здесь же расположена одна из красивейших вилл на озере Комо — Villa Monastero (вилла Монастеро).

Обещаю не вымученные постановочные фотографии 📸, а лёгкую прогулку 👣 с динамичными и живыми кадрами.