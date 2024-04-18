V Valeriya Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!

А Алла Шопинг-прогулка по Милану читать дальше в этой поездке Анастасия. Одна голова хорошо. А две лучше. Не успели в аутлет в след раз хотим съездить туда, чтобы иметь полное впечатление. Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила

G Gurban Шопинг-прогулка по Милану Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание

Н Николай Шопинг-прогулка по Милану Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!

Е Елена Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете Велопрогулка по Милану - лучшее решение) Интересно, красиво, ветер в лицо) кайф! З часа вполне достаточно - не много и не мало. Спасибо организаторам! Было круто! Готова рекомендовать друзьям 😃👍

е елена Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете Полина, чудесная прогулка по Милану. Спасибо!

А Адия Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek

Ж Жукова Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.