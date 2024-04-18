Активности – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Милане на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Шопинг-прогулка по Милану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 130 за человека
Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от 280 за всё до 7 чел.
Прогулка над озером Изео
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valeriya
    18 апреля 2024
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!
  • А
    Алла
    1 февраля 2024
    Шопинг-прогулка по Милану
    Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
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    в этой поездке Анастасия. Одна голова хорошо. А две лучше. Не успели в аутлет в след раз хотим съездить туда, чтобы иметь полное впечатление.

  • G
    Gurban
    18 декабря 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
  • Н
    Николай
    25 ноября 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Велопрогулка по Милану - лучшее решение) Интересно, красиво, ветер в лицо) кайф! З часа вполне достаточно - не много и не мало. Спасибо организаторам! Было круто! Готова рекомендовать друзьям 😃👍
    Велопрогулка по Милану - лучшее решение)Велопрогулка по Милану - лучшее решение)Велопрогулка по Милану - лучшее решение)Велопрогулка по Милану - лучшее решение)
  • е
    елена
    7 июля 2023
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Полина, чудесная прогулка по Милану. Спасибо!
  • А
    Адия
    17 марта 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
  • Ж
    Жукова
    9 января 2023
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2019
    Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
    Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
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    с шеф-поваром, а потом съели результаты наших трудов за ужином в приватной зоне ресторана. Татьяна - замечательный гид. Всегда очень интересно пообщаться с человеком из местных. И ещё отдельное спасибо за рекомендации по нашему дальнейшему маршруту!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Активности»

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  1. Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
  2. Шопинг-прогулка по Милану
  3. Мастер-класс итальянской кухни в Пьемонте
  4. Прогулка над озером Изео
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 280. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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