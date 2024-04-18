1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шопинг-прогулка по Милану: индивидуальная экскурсия с посещением лучших магазинов
Шопинг-прогулка по Милану - это незабываемое путешествие по модным бутикам и старинным улицам города с профессиональным гидом
Начало: Duomo
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от €130 за человека
Индивидуальная
4 часа
Узнайте секреты итальянской кухни на мастер-классе в Пьемонте
Приготовьте пасту и ризотто на мастер-классе с шеф-поваром в Милане. Узнайте секреты итальянской кухни и насладитесь дегустацией приготовленных блюд
Начало: Ж/д станция Арона
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от €280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValeriya18 апреля 2024Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!
- ААлла1 февраля 2024Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок. очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
- GGurban18 декабря 2023Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
- ННиколай25 ноября 2023Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!
- ЕЕлена12 августа 2023Велопрогулка по Милану - лучшее решение) Интересно, красиво, ветер в лицо) кайф! З часа вполне достаточно - не много и не мало. Спасибо организаторам! Было круто! Готова рекомендовать друзьям 😃👍
- еелена7 июля 2023Полина, чудесная прогулка по Милану. Спасибо!
- ААдия17 марта 2023Классный мастер класс в итальянском ресторане 👍! Тиана все хорошо организовала, объяснила как приехать с Милана! Я все сняла на видео и скоро выложу в инста, шикарные лайф хаки и рецепты, смотрите у меня в инста@adiyabillek
- ЖЖукова9 января 2023Самый лучший кулинарный мастер-класс в моей жизни! Уютно, по-итальянски вкусно, семейно, тепло и душевно. Но самое главное-ВКУСНО! Очень рекомендую.
- ЮЮлия21 мая 2019Отличная экскурсия! Мы в восторге от кулинарного мастер-класса! Вместе с Татьяной мы побывали на кухне ресторана и приготовили блюда вместе
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Активности»
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