Милан — не только столица мировой моды. Это древний город монументальных шедевров, музей многовековой истории и родина легендарных творцов.
Со мной вы прогуляетесь по историческому центру города, увидите величественное здание театра
Со мной вы прогуляетесь по историческому центру города, увидите величественное здание театра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Парк Семпионе и Замок Сфорца, сердце средневекового Милана
- Площадь Кордузио, где раньше находился зал криков, а теперь первая в Италии кофейня Старбакс
- Ратуша, где сохранился позорный колодец, к которому привязывали мелких преступников
- Площадь Аффари с самой скандальной скульптурой Мауриццио Каттелана
- Известный на весь мир оперный театр Ла Скала, где вам расскажут, как попасть на спектакль не разорившись
- Галерея Витторио Эмануэле II, первый крытый торговый пассаж Европы
- Собор Дуомо, главная достопримечательность города внутри и снаружи
Описание экскурсии
Прогулка по Милану Это захватывающее путешествие по одному из самых культурно насыщенных городов Италии. Экскурсия начинается с обзорной прогулки по историческому центру Милана, где профессиональный гид рассказывает участникам о богатой истории и архитектуре города. Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции. Главный шпиль собора венчает золотая статуя Мадонны, покровительницы города, а с крыши открывается невероятный обзор на окрестности. Мы увидим статую мученика Варфоломея, узнаем, как Дуомо связан с судьбой Наполеона Бонапарта и, конечно, восхитимся внешней красотой и внутренним убранством.
Вт., чт., сб. в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€63.80
|Дети до 5 лет
|€0
|67 лет и выше
|€59.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Семпионе и Замок Сфорца, сердце средневекового Милана
- Площадь Кордузио, где раньше находился зал криков, а теперь первая в Италии кофейня Старбакс
- Ратуша, где сохранился позорный колодец, к которому привязывали мелких преступников
- Площадь Аффари с самой скандальной скульптурой Мауриццио Каттелана
- Известный на весь мир оперный театр Ла Скала, где вам расскажут, как попасть на спектакль не разорившись
- Галерея Витторио Эмануэле II, первый крытый торговый пассаж Европы
- Собор Дуомо, главная достопримечательность города внутри и снаружи
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входной билет в собор и музей без крыши - 10 евро для взрослых, 5 льготный.
- Билет с подъемом на крышу по лестнице - 20 евро полный, 10 льготный.
- С подъемом на лифте - 25 евро полный, 12, 5 льготный.
- Билет только на крышу: на лифте - 16 евро для взрослых и 8 евро льготный по лестнице - 14 евро для взрослых и 7 евро льготный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzale Cadorna
Завершение: Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., чт., сб. в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются во время экскурсии без очереди с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
15 мая 2024
Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор
В
Валерия
25 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
В
Валерия
25 апр 2024
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