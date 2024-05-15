Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо

Милан — не только столица мировой моды. Это древний город монументальных шедевров, музей многовековой истории и родина легендарных творцов.

Со мной вы прогуляетесь по историческому центру города, увидите величественное здание театра
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Ла Скала и средневековый замок Сфорца, узнаете, где находится позорный колодец для мелких преступников и почему площадь Кордузио была залом криков.

Конечно же, мы не пройдем мимо главной достопримечательности города — Миланского собора Дуомо, лучшего образца «пламенеющей готики».

5
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Что вас ожидает:

  • Парк Семпионе и Замок Сфорца, сердце средневекового Милана
  • Площадь Кордузио, где раньше находился зал криков, а теперь первая в Италии кофейня Старбакс
  • Ратуша, где сохранился позорный колодец, к которому привязывали мелких преступников
  • Площадь Аффари с самой скандальной скульптурой Мауриццио Каттелана
  • Известный на весь мир оперный театр Ла Скала, где вам расскажут, как попасть на спектакль не разорившись
  • Галерея Витторио Эмануэле II, первый крытый торговый пассаж Европы
  • Собор Дуомо, главная достопримечательность города внутри и снаружи

Описание экскурсии

Прогулка по Милану Это захватывающее путешествие по одному из самых культурно насыщенных городов Италии. Экскурсия начинается с обзорной прогулки по историческому центру Милана, где профессиональный гид рассказывает участникам о богатой истории и архитектуре города. Отдельного внимания достоин собор Дуомо — роскошное здание «пламенеющей готики», возводимое в течение нескольких веков архитекторами Италии, Германии и Франции. Главный шпиль собора венчает золотая статуя Мадонны, покровительницы города, а с крыши открывается невероятный обзор на окрестности. Мы увидим статую мученика Варфоломея, узнаем, как Дуомо связан с судьбой Наполеона Бонапарта и, конечно, восхитимся внешней красотой и внутренним убранством.

Вт., чт., сб. в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет€63.80
Дети до 5 лет€0
67 лет и выше€59.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Семпионе и Замок Сфорца, сердце средневекового Милана
  • Площадь Кордузио, где раньше находился зал криков, а теперь первая в Италии кофейня Старбакс
  • Ратуша, где сохранился позорный колодец, к которому привязывали мелких преступников
  • Площадь Аффари с самой скандальной скульптурой Мауриццио Каттелана
  • Известный на весь мир оперный театр Ла Скала, где вам расскажут, как попасть на спектакль не разорившись
  • Галерея Витторио Эмануэле II, первый крытый торговый пассаж Европы
  • Собор Дуомо, главная достопримечательность города внутри и снаружи
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в собор и музей без крыши - 10 евро для взрослых, 5 льготный.
  • Билет с подъемом на крышу по лестнице - 20 евро полный, 10 льготный.
  • С подъемом на лифте - 25 евро полный, 12, 5 льготный.
  • Билет только на крышу: на лифте - 16 евро для взрослых и 8 евро льготный по лестнице - 14 евро для взрослых и 7 евро льготный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzale Cadorna
Завершение: Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., чт., сб. в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Входные билеты не включены в стоимость и приобретаются во время экскурсии без очереди с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 мая 2024
Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор
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Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал.
Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек.
Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества.
До следующей встречи в Милане!

В
25 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
В
25 апр 2024

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