читать дальше Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал.

Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек.

Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества.

До следующей встречи в Милане!

Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор