Озерный Милан или Второй Милан — это экскурсия по пейзажным и элитарным местам на озерах. Эти озера воспевали поэты романтики уже в 18 и в 19 веках.
Наш круиз позволит не только полюбоваться живописными берегами озер, но и посетить известные исторические виллы осмотреть их художественные полотна и скульптуры, экзотические парки.
Наш круиз позволит не только полюбоваться живописными берегами озер, но и посетить известные исторические виллы осмотреть их художественные полотна и скульптуры, экзотические парки.
Описание экскурсииЧтобы Ваше путешествие не превратилось в изнуряющее стояние в очередях. надо правильно и заранне обдумать логистику, программу и закзазать билеты на все виды траспорта. Потому рекомендую закзывать экскрусию на озеро Комо зараннее!!!!! Есть край, где свежий альпийский ветер ласкает мягкие прибрежные холмы и высокие горные вершины, обрамляющие озера, а солнечные лучи придают блеск великолепию архитектуры богатых дворцов и согревают маленькие и гостеприимные селенья. Это Ломбардия, расположенная совсем недалеко от Милана. Самые романтические особняки — вилла Карлотта и вилла Бальбьянелло. Одну из них мы посетим по желанию туристов. Какую именно, решим во время тура. Навигация на корабле Комо — Тремеццо длится 1,5 часа (28 км. вдоль берегов озера от Комо). На противоположном берегу расположился городок Белладжио, где любит отдыхать мировая элита. Важная информация:
- Обратите внимание! Стоимость указана за 1 человека.
- Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. При заказе экскурсии напишите сколько человек будет на экскурсии и приблизительный возраст участников (дети, подростки до 14, люди старше 65).
- Во время знакомства с городом Комо можно посмотреть на исторические памятники (церкви, строения, улицы).
- Билеты на корабль выкупаются заранее, поэтому бронируйте экскурсию минимум за сутки до удобной вам даты.
ежедневно в 09:20
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комо
- Тремеццо
- Вилла Карлотта или Бальбьянелло
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер. билкты на поезд
- Билеты на корабль
- Билеты для посещения исторических вилл
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяццале Луиджи Кадорна или Станционе Централе
Завершение: Como центр города или жд станция
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:20
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Стоимость указана за 1 человека
- Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. При заказе экскурсии напишите сколько человек будет на экскурсии и приблизительный возраст участников (дети, подростки до 14, люди старше 65)
- Во время знакомства с городом Комо можно посмотреть на исторические памятники (церкви, строения, улицы)
- Билеты на корабль выкупаются заранее, поэтому бронируйте экскурсию минимум за сутки до удобной вам даты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии!
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но
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