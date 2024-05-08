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Круиз Комо-Тремеццо из Милана (от 3 человек)

Озерный круиз по Ломбардии: групповая экскурсия из Милана с услугами гида
Озерный Милан или Второй Милан — это экскурсия по пейзажным и элитарным местам на озерах. Эти озера воспевали поэты романтики уже в 18 и в 19 веках.

Наш круиз позволит не только полюбоваться живописными берегами озер, но и посетить известные исторические виллы осмотреть их художественные полотна и скульптуры, экзотические парки.
5
2 отзыва
Круиз Комо-Тремеццо из Милана (от 3 человек)
Круиз Комо-Тремеццо из Милана (от 3 человек)
Круиз Комо-Тремеццо из Милана (от 3 человек)

Описание экскурсии

Чтобы Ваше путешествие не превратилось в изнуряющее стояние в очередях. надо правильно и заранне обдумать логистику, программу и закзазать билеты на все виды траспорта. Потому рекомендую закзывать экскрусию на озеро Комо зараннее!!!!! Есть край, где свежий альпийский ветер ласкает мягкие прибрежные холмы и высокие горные вершины, обрамляющие озера, а солнечные лучи придают блеск великолепию архитектуры богатых дворцов и согревают маленькие и гостеприимные селенья. Это Ломбардия, расположенная совсем недалеко от Милана. Самые романтические особняки — вилла Карлотта и вилла Бальбьянелло. Одну из них мы посетим по желанию туристов. Какую именно, решим во время тура. Навигация на корабле Комо — Тремеццо длится 1,5 часа (28 км. вдоль берегов озера от Комо). На противоположном берегу расположился городок Белладжио, где любит отдыхать мировая элита. Важная информация:
  • Обратите внимание! Стоимость указана за 1 человека.
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. При заказе экскурсии напишите сколько человек будет на экскурсии и приблизительный возраст участников (дети, подростки до 14, люди старше 65).
  • Во время знакомства с городом Комо можно посмотреть на исторические памятники (церкви, строения, улицы).
  • Билеты на корабль выкупаются заранее, поэтому бронируйте экскурсию минимум за сутки до удобной вам даты.

ежедневно в 09:20

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комо
  • Тремеццо
  • Вилла Карлотта или Бальбьянелло
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Трансфер. билкты на поезд
  • Билеты на корабль
  • Билеты для посещения исторических вилл
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяццале Луиджи Кадорна или Станционе Централе
Завершение: Como центр города или жд станция
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:20
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Стоимость указана за 1 человека
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. При заказе экскурсии напишите сколько человек будет на экскурсии и приблизительный возраст участников (дети, подростки до 14, люди старше 65)
  • Во время знакомства с городом Комо можно посмотреть на исторические памятники (церкви, строения, улицы)
  • Билеты на корабль выкупаются заранее, поэтому бронируйте экскурсию минимум за сутки до удобной вам даты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии!
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но
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важно чтобы вам об этом интересно рассказывал максимально компетентный человек, в нашем случае так и было! Плюс наш гид решала все вопросы по ходу экскурсии - все билеты были заранее куплены, мы нигде не стояли в очереди, наша задача была только получать удовольствие от прекрасных видов озера, шикарных вилл и интереснейшего рассказа гида! Галина, спасибо большое вам за работу! А для тех кто решает выбрать ли экскурсию с гидом Галиной – рекомендуем от всей души!

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