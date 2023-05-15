Необъятное не обнимешь за два часа, но я постараюсь показать вам город от лица миланцев… Вы увидите главные исторические памятники города и просто прогуляемся по центру.
Описание экскурсииНеобъятное не обнимешь за два часа, но я постараюсь показать вам город от лица миланцев… Мы увидим главные исторические памятники города и познакомися с центральными кварталами Милана и спрогуляемся по центру. В программе:
- площадь Дуомо, и Собор Дуомо * без посещения Дуомо внутри.
- Галерея Виттория Эммануэля, • театр Ла Скала, Площадь Старого Рынка Piazza dei mercanti • замок династии Сфорца, Парк Семпьонэ и арка Мира • улица Данте, • дом «Дамы с горностаем» и многое другое. В этой экскурси не включено посещение Собора Дуомо внутри. Просьба - пишите пожалуйста сколько человек будет на эксксурсии и если принимают участие в экскурсии дети. возраст детей.
Все дни недели 9.00 - 17.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дуомо - CoБор Дуомо Santa Maria Nascente
- Галерея Виттория Эммануэля
- Площадь Ла Скала
- Театр Ла Скала (без посещения)
- Замок династии Сфорца
- Старая Торгрвая плошадь 14 века
- Дворец Юрисконсульстыа
- Палатинские школы
- Парк Семпьонэ и Триуффальная Арка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Дуомо,1
Завершение: Piazza Castello
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели 9.00 - 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление
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A
Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление
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A
Доброе время суток!
Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.
Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело
Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.
Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело
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А
Доброе время суток!
Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.
Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело
Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.
Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело
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Y
Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
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И
Очень понравилось, много информации и интересно.
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