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A Andrei Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Andrey Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Airat Доброе время суток!

Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.

Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Айрат Доброе время суток!

Спасибо огромное гиду Галине! Это была очень насыщенная / наполненная позитивной атмосферой и полным погружением в атмосферу исторического мила.

Галина профессионал с большой буквы Спасибо! Это большое везение и удача провести несколько часов с человеком любящим свое дело Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Y Yulia Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет