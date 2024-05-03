Откройте для себя мифы и легенды Милана с нашими экскурсиями

Найдено 8 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Милане на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
«Я хочу развеять этот миф и пригласить вас на велопрогулку по нетуристическим местам Милана»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Всё о Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 5 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
254 за всё до 4 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Милан: легенды и контрасты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
«Я расскажу местные легенды о разных эпохах города, дам гастрономические советы, покажу самые фотогеничные места и поделюсь секретной информацией: где в Милане увидеть розовых фламинго и в какие музеи зайти бесплатно»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
187 за всё до 4 чел.
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Мы отправимся в места, о которых слагают жутковатые легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Милан: легенды и контрасты
    Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
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    все по порядку) Анастасия прекрасно ориентируется и отлично подготовлена (фото интересных мест и объектов которые не возможно рассмотреть) однозначно рекомендую perfecto 🤩

  • V
    Valeriya
    18 апреля 2024
    Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
    Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!
  • О
    Олег
    9 апреля 2024
    Милан: легенды и контрасты
    Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и внимательная подготовилась на пять
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    с плюсом даже воду нам взяла это не мало важно когда очень много ходить. Познакомились и пошли в метро потом пешая программа по красивым местам и т д время пролетело не заметно а расставания были можно сказать со слезами🥲 расстались мы возле хорошего ресторана потом еще долго слезы 😪 вытирали пока не принесли аппероль!!!! Анастасия не теряемся будем в Италии спишемся вам удачи и женского счастья! 🍷💪🙏💖

    Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная иМы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и
  • В
    Валентин
    31 марта 2024
    Всё о Дуомо
    Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Милан: легенды и контрасты
    У нас был только этот одинственный день насладиться Миланом, к сожалению очень подвела погода, но зато как же нам повезло
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    с Анастасией! У нас сразу возникло чувство, как будто мы знаем друг друга вечность., как было уже упомянуто в другом отзыве, как будто гуляли с хорошим другом, к которому приехали в гости, а не просто гидом. Настя показала нам не только знаменитые, известные шедевры архитектуры, но и наши индивидуальные пожелания также были учтены. Очень приятное, легкое общение, все мелочи продуманы, для нас был даже дополнительный зонтик, чтоб нам не мокнуть под одним вдвоем. И несмотря на потоки, низвергающиеся с неба, мы чудесно провели время, и закончили экскурсию в потрясающем кафе, которому 200 лет, и где можно насладиться миланскими вкусняшками и окунуться в незабываемую винтажную атмосферу. Мы от всего сердца рекомендуем Настю как гида и душевного человека, и наверняка сами будем еще к ней обращать, когда снова будем в тех краях. Огромное спасибо!!!!

  • Т
    Татьяна
    9 марта 2024
    Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
    Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
  • к
    ксения
    17 января 2024
    От Дуомо до каналов Навильи
    Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
  • Я
    Яна
    24 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
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    главное - умеет интересно преподнести информацию и ответить на мои вечные вопросы. Всё сложилось! Благодарю от всего сердца!!! Теперь немного формальностей. Билет можно купить в кассе и прийти заранее минут на 40-50, очередь электронная, двигается стремительно. Прямо напротив Дуомо можно поменять деньги по адекватному курсу. Обязательно взять подъем на террасы - можно и по лестнице, это не слишком сложно. Но атмосфера сразу становится понятной!

  • S
    Svetlana
    11 октября 2023
    Всё о Дуомо
    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
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    часа прошли как двадцать минут, обязательно вернёмся к Елизавете, спасибо ей огромное. И Трипстеру тоже за то, что организовали нам такого замечательного экскурсовода.

    Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    От Дуомо до каналов Навильи
    Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Мифы и легенды»

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  4. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 254. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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