1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе Tre Torri
«Я хочу развеять этот миф и пригласить вас на велопрогулку по нетуристическим местам Милана»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
«Изео сядем на кораблик и поедем к острову, вокруг которого ходит множество легенд и забавных историй»
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Милан: легенды и контрасты - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальный мир Милана: от статуи Наполеона до секретных фламинго. Экскурсия для тех, кто ценит историю и стиль
«Я расскажу местные легенды о разных эпохах города, дам гастрономические советы, покажу самые фотогеничные места и поделюсь секретной информацией: где в Милане увидеть розовых фламинго и в какие музеи зайти бесплатно»
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от €180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Милана: мистика и мифы
Проникнуть в тайны храма на костях, церкви с оптической иллюзией и проклятого дома
«Мы отправимся в места, о которых слагают жутковатые легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил3 мая 2024Все было великолепно! Встретились во время отличная погода! Свободный стиль изложение материала всегда можно задать любой вопрос! (нет загрузки датами
- VValeriya18 апреля 2024Очень приятный формат экскурсии и дружелюбная, эмпатичная и грамотная Полина в качестве гида. Захотелось посетить другие предложения гида:) Однозначная рекомендация!
- ООлег9 апреля 2024Мы были 8 Апреля 24 года была у нас прекрасный человечек Анастасия это очень интересная и внимательная подготовилась на пять
- ВВалентин31 марта 2024Большое спасибо Наталье, это было просто замечательно и великолепно, мы узнали все о Дуомо, и еще очень много замечательной и интересной информации, очень рекомендую Наталью, это просто замечательный экскурсовод и человек. Наталья огромное Вам спасибо за такой замечательный экскурс
- ИИрина13 марта 2024У нас был только этот одинственный день насладиться Миланом, к сожалению очень подвела погода, но зато как же нам повезло
- ТТатьяна9 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Невероятной красоты озеро, горы, милые уютные городки, и, конечно же, замечательный гид Тиана! Очень интересная программа, великолепная организация, вкусный обед в местном ресторанчике, дегустация!!! Получили массу приятных эмоций!!!
- кксения17 января 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
- ЯЯна24 октября 2023Экскурсия неожиданно оказалась индивидуальной и это было просто подарком судьбы! Елизавета просто прекрасный человек начитанная, явно знающая свое дело, а
- SSvetlana11 октября 2023Прекрасная экскурсия, рекомендую всем Елизавету! Я очень рада, что встретила такого знающего гида, который поделился своими знаниями с нами. Два
- ООльга20 августа 2023Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Милане в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 254. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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