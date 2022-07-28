Научиться готовить пасту и ризотто на настоящей кухне итальянской остерии в центре древнего городка? – легко! Мастер класс с шеф поваром – отличная возможность прикоснуться в живую к итальянской кухне и секретам профессионального приготовления знаменитых блюд. Улыбчивая и приветливая шеф-повар Сабина с многолетним опытом работы в том числе и в звездных ресторанах, заведующая частной школой кулинарного искусства в Пьемонте, доходчиво расскажет обо всех нюансах северной итальянской кухни и с удовольствием покажет, что приготовление аньолотти, ньокки и ризотто – задача, доступная для всех.

Кухня северо-западных регионов Италии значительно отличается от кухни южных или центральных областей. Например, здесь намного меньше используется оливковое масло, а паста - далеко не основное первое блюдо. Ей на замену приходят вкуснейшие полента и ризотто. Огромное влияние на кулинарные привычки северо-западной Италии оказали и знаменитые соседи. Вина, многочисленные виды сыров, колбас, продуктов из дичи, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты – в появлении всего этого гастрономического разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.

Во время мастер класса с Сабиной вы сможете приготовить два вида первых блюд и классический итальянский десерт. Первыми блюдами в Италии считаются блюда из пасты, ньокки, ризотто, с различными соусами и наполнителями.

Примерное меню для урока может быть таким:

1)Равиоли с рикоттой и шпинатом/равиоли с тыквой/ аньолотти с мясной начинкой/ тальятеле с рагу или грибами.

2)Ризотто с горгонзолой/ ризотто с вином/ ньокки с соусом из 4 сыров/ ньокетти с горгонзолой.

3)Тирамису/ панна котта/ кростата с фруками или ягодами.

Под веселым и ненавязчивым руководством Сабины вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты и готовить ньокки в домашних условиях, определять готовность ризотто и пасты аль денте, быстро собирать тирамису, правильно подбирать и сочетать ингредиенты для блюд и многим другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу вам об истории приготовленных вами блюд, об особенностях региональной кухни и традициях северных итальянцев, связанных с едой.

И конечно, в процессе вас ждет обязательная дегустация всех блюд, которые вы приготовите. Дегустацию будет сопровождать сюрприз!

Ресторан, где проходит кулинарный мастер класс, находится недалеко от знаменитого альпийских озер Маджоре и Орта. До урока или после - по вашему желанию - мы можем прогуляться по средневековым улочкам одного из прибрежных городков и красивейшей набережной с видами на древние замки и горы.