Мастер класс итальянской кухни и обед на озере

Мастер класс итальянской кухни и обед на озере
Мастер класс итальянской кухни и обед на озере
Мастер класс итальянской кухни и обед на озере
Мастер класс итальянской кухни и обед на озере
Мастер класс итальянской кухни и обед на озере
Мастер класс итальянской кухни и обед на озере

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Арона или Орта Сан Джулио
  • Озеро Маджоре или Орта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Научиться готовить пасту и ризотто на настоящей кухне итальянской остерии в центре древнего городка? – легко! Мастер класс с шеф поваром – отличная возможность прикоснуться в живую к итальянской кухне и секретам профессионального приготовления знаменитых блюд. Улыбчивая и приветливая шеф-повар Сабина с многолетним опытом работы в том числе и в звездных ресторанах, заведующая частной школой кулинарного искусства в Пьемонте, доходчиво расскажет обо всех нюансах северной итальянской кухни и с удовольствием покажет, что приготовление аньолотти, ньокки и ризотто – задача, доступная для всех.
Кухня северо-западных регионов Италии значительно отличается от кухни южных или центральных областей. Например, здесь намного меньше используется оливковое масло, а паста - далеко не основное первое блюдо. Ей на замену приходят вкуснейшие полента и ризотто. Огромное влияние на кулинарные привычки северо-западной Италии оказали и знаменитые соседи. Вина, многочисленные виды сыров, колбас, продуктов из дичи, полента, ньокки и блюда из картофеля, изысканные десерты – в появлении всего этого гастрономического разнообразия приняли прямое участие Франция, Швейцария и Австрия.
Во время мастер класса с Сабиной вы сможете приготовить два вида первых блюд и классический итальянский десерт. Первыми блюдами в Италии считаются блюда из пасты, ньокки, ризотто, с различными соусами и наполнителями.

Примерное меню для урока может быть таким:

  • 1)Равиоли с рикоттой и шпинатом/равиоли с тыквой/ аньолотти с мясной начинкой/ тальятеле с рагу или грибами.
  • 2)Ризотто с горгонзолой/ ризотто с вином/ ньокки с соусом из 4 сыров/ ньокетти с горгонзолой.
  • 3)Тирамису/ панна котта/ кростата с фруками или ягодами.
  • Под веселым и ненавязчивым руководством Сабины вы научитесь замешивать и раскатывать тесто для свежей пасты и готовить ньокки в домашних условиях, определять готовность ризотто и пасты аль денте, быстро собирать тирамису, правильно подбирать и сочетать ингредиенты для блюд и многим другим кулинарным секретам Бель Паэзе. Я расскажу вам об истории приготовленных вами блюд, об особенностях региональной кухни и традициях северных итальянцев, связанных с едой.
И конечно, в процессе вас ждет обязательная дегустация всех блюд, которые вы приготовите. Дегустацию будет сопровождать сюрприз!
Ресторан, где проходит кулинарный мастер класс, находится недалеко от знаменитого альпийских озер Маджоре и Орта. До урока или после - по вашему желанию - мы можем прогуляться по средневековым улочкам одного из прибрежных городков и красивейшей набережной с видами на древние замки и горы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Небольшая экскурсия по г. Арона или Орта Сан Джулио. Услуги гида, переводы, организация.
  • Мастер класс возможен при заказе от 2-х человек или от 120 евро
Что не входит
  • Проезд Милан - Арона (ежечасные электрички) - 6,80 евро/персона в одну сторону
  • Трансфер Арона- Ресторан - 60 евро за 1-4 человека в обе стороны
  • Вознаграждение повара и обед из приготовленных блюд -80-100 евро за 1человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: жд станция Арона - 1 час езды на поезде от Милана
Завершение: жд станция Арона
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности с поваром
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для бронирования экскурсии необходимо получить подтверждение шеф повара
  • Начало мастер класса в 9.00-10.00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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