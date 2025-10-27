Мои заказы

Добро пожаловать в Милан

Погрузитесь в атмосферу Милана, где современность встречается с историей. Узнайте о традициях и менталитете этого удивительного города
Милан - это город, где современность и история идут рука об руку. На экскурсии вы увидите памятник Леонардо да Винчи, театр Ла Скала и галерею Виктора Эммануила II. Прогуляетесь по
площади Дуомо и откроете для себя тайны Королевского дворца. Посетите церковь Сан-Бернардино-алле-Осса и узнайте о её уникальной капелле. Пьяцца Мерканти и Амброзианская пинакотека дополнят ваш маршрут. Узнайте, как Милан менялся с римских времён до наших дней

4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Театр Ла Скала - символ Милана
  • 🏛 Площадь Дуомо и её загадки
  • 🖼 Шедевры Амброзианской пинакотеки
  • 🕍 История Королевского дворца
  • 🦴 Уникальная капелла Сан-Бернардино-алле-Осса
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Памятник Леонардо да Винчи
  • Театр Ла Скала
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Площадь Дуомо
  • Королевский дворец
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
  • Пьяцца Мерканти
  • Амброзианская пинакотека
  • Замок Сфорца
  • Фонтан «Свадебный торт»

Описание экскурсии

  • Памятник Леонардо да Винчи и рассказ о том, чем занимался мастер в Милане
  • Театр Ла Скала — один из главных брендов Милана, с историей которого вы познакомитесь
  • Галерея Виктора Эммануила II — изящная «гостиная» Милана
  • Площадь Дуомо с величественным собором, полным загадок и скульптурных чудес
  • Королевский дворец и сокровища живописи разных эпох
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой, украшенной человеческими костями
  • Пьяцца Мерканти — уголок средневекового Милана, который старше миланского собора
  • Амброзианская пинакотека с шедеврами Рафаэля, Боттичелли, Караваджо и других мастеров
  • Церковь Гроба Господня, балкон Муссолини и памятник Гарибальди

А ещё на нашем маршруте:

  • Самый скандальный памятник Милана и самый знаменитый Starbucks в мире
  • Фонтан «Свадебный торт», его легенды и суеверия
  • Замок Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело
  • Старинный пейзажный парк «Семпионе»

Вы узнаете:

  • Как менялся Милан от римской эпохи до современности
  • Где скрываются призраки Дуомо
  • Какие легенды связаны с театром Ла Скала
  • О самой знаменитой галерее Италии
  • И многое другое!

Организационные детали

Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Дуомо»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эльвира
Эльвира
28 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия по всем знаковым местам центра Милана! Аня также поделилась с нами локациями, где можно вкусно поесть)
Т
Татьяна
27 окт 2025
Анна прекрасно провела экскурсию, прошли по всем основным направлениям, интересно рассказала, дала рекомендации. Спасибо!!!
Ф
Федор
7 июн 2025
Все понравилось, мног чего узнал про Милан)👍🏼
I
Ilia
9 мая 2025
Мы были только вдвоем на экскурсии.
Все было очень хорошо организовано, экскурсовод Виолетта в самом деле профессионал.
Единственно что хотелось бы пожелать, это присылать позиционирование по maps вместе с билетом.

Входит в следующие категории Милана

