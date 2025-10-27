Милан - это город, где современность и история идут рука об руку. На экскурсии вы увидите памятник Леонардо да Винчи, театр Ла Скала и галерею Виктора Эммануила II. Прогуляетесь по
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Театр Ла Скала - символ Милана
- 🏛 Площадь Дуомо и её загадки
- 🖼 Шедевры Амброзианской пинакотеки
- 🕍 История Королевского дворца
- 🦴 Уникальная капелла Сан-Бернардино-алле-Осса
Что можно увидеть
- Памятник Леонардо да Винчи
- Театр Ла Скала
- Галерея Виктора Эммануила II
- Площадь Дуомо
- Королевский дворец
- Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
- Пьяцца Мерканти
- Амброзианская пинакотека
- Замок Сфорца
- Фонтан «Свадебный торт»
Описание экскурсии
- Памятник Леонардо да Винчи и рассказ о том, чем занимался мастер в Милане
- Театр Ла Скала — один из главных брендов Милана, с историей которого вы познакомитесь
- Галерея Виктора Эммануила II — изящная «гостиная» Милана
- Площадь Дуомо с величественным собором, полным загадок и скульптурных чудес
- Королевский дворец и сокровища живописи разных эпох
- Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса с капеллой, украшенной человеческими костями
- Пьяцца Мерканти — уголок средневекового Милана, который старше миланского собора
- Амброзианская пинакотека с шедеврами Рафаэля, Боттичелли, Караваджо и других мастеров
- Церковь Гроба Господня, балкон Муссолини и памятник Гарибальди
А ещё на нашем маршруте:
- Самый скандальный памятник Милана и самый знаменитый Starbucks в мире
- Фонтан «Свадебный торт», его легенды и суеверия
- Замок Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело
- Старинный пейзажный парк «Семпионе»
Вы узнаете:
- Как менялся Милан от римской эпохи до современности
- Где скрываются призраки Дуомо
- Какие легенды связаны с театром Ла Скала
- О самой знаменитой галерее Италии
- И многое другое!
Организационные детали
Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Дуомо»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эльвира
28 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия по всем знаковым местам центра Милана! Аня также поделилась с нами локациями, где можно вкусно поесть)
Т
Татьяна
27 окт 2025
Анна прекрасно провела экскурсию, прошли по всем основным направлениям, интересно рассказала, дала рекомендации. Спасибо!!!
Ф
Федор
7 июн 2025
Все понравилось, мног чего узнал про Милан)👍🏼
I
Ilia
9 мая 2025
Мы были только вдвоем на экскурсии.
Все было очень хорошо организовано, экскурсовод Виолетта в самом деле профессионал.
Единственно что хотелось бы пожелать, это присылать позиционирование по maps вместе с билетом.
Все было очень хорошо организовано, экскурсовод Виолетта в самом деле профессионал.
Единственно что хотелось бы пожелать, это присылать позиционирование по maps вместе с билетом.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
14 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
€145 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
С Екатериной мы увидели Милан с новой стороны, хотя казалось, что знаем его вдоль и поперёк!
Начало: В районе метро Cairoli Castello
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€138
€183 за всё до 6 чел.