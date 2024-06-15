Е Елена Путешествие в Орта Сан Джулио Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично

И Илья Путешествие в Орта Сан Джулио Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!

Е Евгения Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!

М Марина Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова читать дальше преподнесением истории и интересных фактов,приятно непринужденно и комфортно. Чудесные рекомендации для фототочек и много удачных фото,которые останутся на память об этом чудесном месте Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего. Отличный маршрут с легким

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В Виталий Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова Вся экскурсия прошла великолепно. Мой поезд опоздал, но меня дождались. Все было супер!) Рекомендую всем.