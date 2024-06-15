От ж/д вокзала – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Милане на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Орта Сан Джулио
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
4 авг в 12:00
от 180 за всё до 7 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
1 авг в 08:00
90 за человека
Город Комо и круиз по озеру. Из Милана
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Центральный вокзал Милана
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированныйОгромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!
  • Е
    Евгения
    21 марта 2024
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего. Отличный маршрут с легким
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    преподнесением истории и интересных фактов,приятно непринужденно и комфортно. Чудесные рекомендации для фототочек и много удачных фото,которые останутся на память об этом чудесном месте

    Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всегоОчень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего
  • E
    Elena
    20 июля 2023
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Шикарное путешествие у нас получилось! ❤️Очень красивое место! Замечательная экскурсия! Приятная в общении, грамотная и очень душевная Тиана рассказала много
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    интересного, показала красоту этих мест с лучших ракурсов! Хороший гид - это 99% успеха вашего путешествия! И поверьте, вы получите 199% от путешествия! Благодарим Тиану за прекрасные дни в Италии, за эту экскурсию, за путешествие на озеро Комо в ее компании, за всю оказанную помощь и советы!

  • В
    Виталий
    2 июня 2023
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Вся экскурсия прошла великолепно. Мой поезд опоздал, но меня дождались. Все было супер!) Рекомендую всем.
  • Е
    Елена
    4 апреля 2019
    Круиз по райским островам
    Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «От ж/д вокзала»

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  3. Город Комо и круиз по озеру. Из Милана
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  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Район Навильи
  10. Галерея Витторио Эммануэле II
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 190. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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