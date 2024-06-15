1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
4 авг в 12:00
от €180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
1 авг в 08:00
€90 за человека
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Центральный вокзал Милана
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за знакомство с озером Орта и окрестностями. День прошел замечательно. Татьяна - эрудированный, внимательный к пожеланиям клиентов гид. Общение с ней доставило нам удовольствие. Оцениваем эту экскурсию на отлично
- ИИлья15 апреля 2024Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!
- ЕЕвгения21 марта 2024Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!
- ММарина16 сентября 2023Очень понравилось. Маршрут понравился тем что заходили в интересные места,в которые бы сам не попал скорее всего. Отличный маршрут с легким
- EElena20 июля 2023Шикарное путешествие у нас получилось! ❤️Очень красивое место! Замечательная экскурсия! Приятная в общении, грамотная и очень душевная Тиана рассказала много
- ВВиталий2 июня 2023Вся экскурсия прошла великолепно. Мой поезд опоздал, но меня дождались. Все было супер!) Рекомендую всем.
- ЕЕлена4 апреля 2019Круиз по райским островамОзеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
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