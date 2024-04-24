Вы отправитесь на обзорную экскурсию по Милану, знаменитой итальянской столице моды по синему маршруту.
За время прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи.
Вы увидите знаменитую Санта-Мария-делле-Грацие — главную церковь доминиканского монастыря, памятник-символ моды и дизайна и много другое.
За время прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи.
Вы увидите знаменитую Санта-Мария-делле-Грацие — главную церковь доминиканского монастыря, памятник-символ моды и дизайна и много другое.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
9
мая
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
|Дети до 5 лет
|€0
|67 лет и выше
|€24
Что вас ожидает:
- Игла, Нить и Узел
- Санта Мария делла Грацие (без посещения)
- Музей науки и техники Леонардо да Винчи
- Колонна Дьявола
- Базилика Св. Амвросия
- Базилика Св. Лоренцо
- Тичинские ворота
- Базилика Св. Евстрогия
Описание
Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей. Полный обзорный маршрут (синий маршрут) Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через Санта Мария делла Грацие (без посещения), вы увидите Иглу, Нить и Узел, Музей науки и техники Леонрадо да Винчи, Колонну Дьявола, Базилику Св. Амвросия, Базилику Св. Лоренцо, Тичинские ворота, Базилику Св. Евстрогия и многие другие места. Приходите – все это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать! Лучшая цена в городе Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные. Важная информация:
- Экскурсия состоится при любой погоде! Не забывайте хорошее настроение, ведь от улыбки и хмурый день светлей. Приходите в удобной одежде по погоде;
- Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов. Но мы покажем вам самые интересные и значимые места – и вы сами сможете заглянуть туда после экскурсии;
- Мы проходим 6.5-7 км. за 2 часа, ходим быстро, поэтому рассчитывайте свои силы!
- Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичным Миланом на нашей экскурсии по каналам: https://www.sputnik8.com/ru/milan/activities/15275-navili-mechta-soedinitsya-s-morem
пт, сб, вскр 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Игла, Нить и Узел
- Санта Мария делла Грацие (без посещения)
- Музей науки и техники Леонардо да Винчи
- Колонна Дьявола
- Базилика Св. Амвросия
- Базилика Св. Лоренцо
- Тичинские ворота
- Базилика Св. Евстрогия
Что включено
- Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
- Советы и подсказки, как ориентироваться в городе, рекомендации, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.
Что не входит в цену
- Еда и вода
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: metro Cadorna
Завершение: Брера
Когда и сколько длится?
Когда: пт, сб, вскр 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 436 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
24 апр 2024
В
Виктория
27 мар 2024
К сожалению, данная экскурсия проводилась в формате лекции в университете. Сложилось ощущение, что мы снова на парах и должны чётко запоминать все даты и исторические события, а также отвечать на вопросы лектора. Но так как мы были на отдыхе, хотелось просто наслаждаться видом в непринуждённой обстановке. Этого получить не удалось.
Е
Евгения
26 фев 2024
Гид Елизавета- кладезь невероятного количества знаний! Мы в полном восторге и благодарим Елизавету за эти прекрасные часы, проведенные вместе! Даже дети сумели удержать внимание и усвоить много информации. Спасибо!
P
Pavels69
12 фев 2024
Большое удовольствие получил от эксурсии
E
Ekaterina
20 окт 2023
Замечательная экскурсия с прекрасной Натальей! Рекомендуем ♥️
О
Ольга
2 окт 2023
Ж
Жанна
21 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Гид Наталья занимательно рассказывает, продуманный интересный маршрут. Очень рекомендую
В
Владимир
20 сен 2023
Очень приятная экскурсия, интересная и полезная информация, рекомендую всем, особенно когда впервые в городе.
Y
Yulia
15 сен 2023
Кроме того, что Наталья замечательный гид, она очень приятный человек!
Получили массу положительных эмоций, прекрасно провели время!
Наталья владеет информацией, историческими датами, и еще очень любит свою профессию!
Очень рекомендуем!
Получили массу положительных эмоций, прекрасно провели время!
Наталья владеет информацией, историческими датами, и еще очень любит свою профессию!
Очень рекомендуем!
Т
Татьяна
9 сен 2023
Очень жалею, что выделила для этого города мало времени.
Шикарный город, прекрасный гид, Елизавета. Благодарим от всего сердца!
Шикарный город, прекрасный гид, Елизавета. Благодарим от всего сердца!
Н
Никита
3 сен 2023
Очень хороший экскурсовод. Все подробно рассказала и показала. Экскурсия очень понравилась!
Н
Наталья
7 апр 2023
Наталья отличный экскурсовод! Очень хорошо все рассказала и показала! Интересная экскурсия. Отдельное спасибо за рекомендации где покушать и посетить самостоятельно.
Л
Людмила
21 фев 2023
На экскурсии была с двумя детьми подростками. Кроме нас была ещё одна девушка, так что, экскурсия получилась индивидуальная.
Экскурсовод Юлия приятная, лёгкая в общении девушка с красивой речью. Чувствуется знание материала, но не было скучно. Остались довольны даже подростки, за что отдельное спасибо Юлии!
Экскурсовод Юлия приятная, лёгкая в общении девушка с красивой речью. Чувствуется знание материала, но не было скучно. Остались довольны даже подростки, за что отдельное спасибо Юлии!
Y
Yuliia
20 фев 2023
Н
Наталья
17 фев 2023
Все очень понравилось.
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