Что вас ждет

Геркуланум находится к Везувию намного ближе чем Помпеи, город буквально лежит у его ног. Поэтому пирокластический поток, состоящий из вулканической грязи, настиг Геркуланум первым. Город был стерт с лица земли за несколько секунд.

Вулканическая грязь застыв, превратилась в твердейший камень, который запечатал как в вакуумную капсулу весь город, создав уникальные характеристики консервации. Такой органический материал, как дерево, хоть и в обугленном виде, но дошел до наших дней. Мы увидим деревянные элементы зданий, обугленная деревянная мебель и даже обугленный хлеб, зерна.

В Геркулануме крыши не обвалились под весом камней и пепла, множество из них сохранились, поэтому мы полной мере ощутим высоту города. Осмотрим сохранившуюся часть города с домами, храмами, форумом, термами.

Геркуланум был элегантным и спокойным местечком для аристокартических семей, не зря известнейшая Вилла Папирусов находится здесь совсем рядом. Здесь меньше турисов, очередей и толкучки — мы по-настоящему насладимся городком.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: