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Помпеи: прикосновение к вечности (из Неаполя)

Прогулка по улицам, застывшим во времени, и история одной из самых трагичных цивилизаций Античности
Откройте для себя легендарные Помпеи — древний город, уничтоженный извержением Везувия и сохранившийся практически в первозданном виде.

Вы пройдёте по улицам, по которым ходили римляне, увидите жилые кварталы, форумы, пекарни, купальни и амфитеатр.

Это живой музей под открытым небом, где каждая улица рассказывает историю повседневной жизни античного мира.
Помпеи: прикосновение к вечности (из Неаполя)
Помпеи: прикосновение к вечности (из Неаполя)
Помпеи: прикосновение к вечности (из Неаполя)

Описание экскурсии

Древний город Помпеи

Прогулка по одному из самых известных археологических комплексов мира, сохранившему атмосферу античного Рима.

Форум — сердце города

Вы увидите центральную площадь, где проходила общественная, политическая и торговая жизнь Помпей.

Улица Изобилия

Пройдёте по одной из главных улиц города с сохранившимися пекарнями, лавками и элементами древней торговли.

Быт древних римлян

Узнаете, как жили жители города: чем они питались, как строили дома и как были устроены их системы водоснабжения и термы.

Амфитеатр Помпей

Увидите место гладиаторских боёв и массовых зрелищ, являвшихся важной частью римской культуры.

Фрески и искусство

Познакомитесь с настенной живописью, узнаете, из чего создавались краски и как украшались дома богатых горожан.

Прачечные и купальни

Рассмотрите элементы древней городской инфраструктуры и узнаете, как работала система общественных услуг.

Везувий и судьба города

Послушаете о самом известном извержении вулкана в истории и его влиянии на жизнь и гибель Помпей.

Организационные детали

  • В стоимость входит комфортабельный трансфер на микроавтобусе
  • Предусмотрена кофе-пауза

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 630 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии
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не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.

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