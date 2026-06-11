Прогулка по улицам, застывшим во времени, и история одной из самых трагичных цивилизаций Античности
Откройте для себя легендарные Помпеи — древний город, уничтоженный извержением Везувия и сохранившийся практически в первозданном виде.
Вы пройдёте по улицам, по которым ходили римляне, увидите жилые кварталы, форумы, пекарни, купальни и амфитеатр.
Это живой музей под открытым небом, где каждая улица рассказывает историю повседневной жизни античного мира.
Описание экскурсии
Древний город Помпеи
Прогулка по одному из самых известных археологических комплексов мира, сохранившему атмосферу античного Рима.
Форум — сердце города
Вы увидите центральную площадь, где проходила общественная, политическая и торговая жизнь Помпей.
Улица Изобилия
Пройдёте по одной из главных улиц города с сохранившимися пекарнями, лавками и элементами древней торговли.
Быт древних римлян
Узнаете, как жили жители города: чем они питались, как строили дома и как были устроены их системы водоснабжения и термы.
Амфитеатр Помпей
Увидите место гладиаторских боёв и массовых зрелищ, являвшихся важной частью римской культуры.
Фрески и искусство
Познакомитесь с настенной живописью, узнаете, из чего создавались краски и как украшались дома богатых горожан.
Прачечные и купальни
Рассмотрите элементы древней городской инфраструктуры и узнаете, как работала система общественных услуг.
Везувий и судьба города
Послушаете о самом известном извержении вулкана в истории и его влиянии на жизнь и гибель Помпей.
Организационные детали
В стоимость входит комфортабельный трансфер на микроавтобусе
Предусмотрена кофе-пауза
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 630 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии читать дальшеуменьшить
не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.
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