Откройте для себя легендарные Помпеи — древний город, уничтоженный извержением Везувия и сохранившийся практически в первозданном виде. Вы пройдёте по улицам, по которым ходили римляне, увидите жилые кварталы, форумы, пекарни, купальни и амфитеатр. Это живой музей под открытым небом, где каждая улица рассказывает историю повседневной жизни античного мира.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €570 за экскурсию

Ваш гид в Неаполе

Описание экскурсии

Древний город Помпеи

Прогулка по одному из самых известных археологических комплексов мира, сохранившему атмосферу античного Рима.

Форум — сердце города

Вы увидите центральную площадь, где проходила общественная, политическая и торговая жизнь Помпей.

Улица Изобилия

Пройдёте по одной из главных улиц города с сохранившимися пекарнями, лавками и элементами древней торговли.

Быт древних римлян

Узнаете, как жили жители города: чем они питались, как строили дома и как были устроены их системы водоснабжения и термы.

Амфитеатр Помпей

Увидите место гладиаторских боёв и массовых зрелищ, являвшихся важной частью римской культуры.

Фрески и искусство

Познакомитесь с настенной живописью, узнаете, из чего создавались краски и как украшались дома богатых горожан.

Прачечные и купальни

Рассмотрите элементы древней городской инфраструктуры и узнаете, как работала система общественных услуг.

Везувий и судьба города

Послушаете о самом известном извержении вулкана в истории и его влиянии на жизнь и гибель Помпей.

Организационные детали