Что вас ждет

Античный город Помпеи является вторым после музеев Ватикана по посещаемости туристами, т. к. это уникальный город в истории человечества, другого такого во всем мире не найти, здесь можно ощутить себя древним римляном на 100%, окунувшись во все сферы их жизни.

Мы посетим места, отображающие разные сферы жизни древних помпеян. Все, что увидят путешественники будет подпитано не только «техническим описанием» зданий, но и моим красочным рассказом.

Два театра и фойе

Мы узнаем как были построены театры, что смотрели в большом, а что в маленьком, как рассаживались посетители, кто они были и что ели во время представления, раскроем секрет почему фойе зовут казармой гладиаторов.

Я расскажу как строились римские дороги. Мы увидим следы их использования.

Посетим дом родственников Поппеи — второй жены Нерона и узнаем, что могли себе позволить римские аристократы.

Поиграем в игру – как отличить магазин от богатого особняка.

Заглянем в прачечную Стефано и узнаем насколько важна была данная профессия, что же использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан.

Полюбуемся на Общественный фонтан, я расскажу как собирали дождевую воду, когда появился первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.

А еще вас ждут истории об общественных банях и публичном доме «Лупанарий», слепках Помпей и Форуме.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: