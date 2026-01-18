Найдено 5 экскурсий в категории « Развлечения » в Неаполе на русском языке, цены от €47. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На мотоцикле 10 часов 22 отзыва Индивидуальная Мотоэкскурсия по Неаполю Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города Начало: По месту вашего проживания €300 за человека 4 часа 15 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии от €200 за всё до 5 чел. Пешая Канатная дорога 4 часа 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Неаполь на ладони Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности Начало: Центральный вокзал €135 за всё до 4 чел. 2 часа 2 отзыва Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы Начало: На Via delle Zite Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00 €47 за человека Пешая 3.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу Побывать в монастырях и средневековых особняках и увидеть дом, где снималась Софи Лорен Начало: В районе станции метро «Муниципалитет» €225 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Неаполя

Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 81 ⭐ отзыв, цены от €47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март