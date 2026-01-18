Индивидуальная
Мотоэкскурсия по Неаполю
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€300 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь на ладони
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Побывать в монастырях и средневековых особняках и увидеть дом, где снималась Софи Лорен
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€225 за всё до 10 чел.
