2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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нравы и характер итальянцев, находясь в самой Италии.



Елена прекрасно знает предмет,"на пальцах" объясняет, что и как было устроено в древнеримском городе и в целом является по-настоящему своим человеком для русских туристов, приезжающих в Италию.



И последнее - о пользе посещения таких мест с экскурсоводами. Если Вы до этого не знакомились с устройством древнеримского города или с историей Древнего Рима в целом, то вряд ли Вы сможете всё увиденное понять без комментария от знающего человека. Когда мы были на форуме в Помпеях, Елена показала нам палатку с различными сосудами, позволявшими покупателям проверить объём и вес только приобретённого товара на недалеко расположенном рынке. Мимо проходили русскоязычные туристы, остановились у этой палатки и сошлись на том, что в ней находился какой-то фаст фуд. Это я не к тому, что всем во что бы то ни стало нужно знать, что находилось в той конкретной палатке (она вряд ли даже палаткой называется), а к тому, что такие маленькие неправильные представления и выводы накапливаются по мере путешествия по городу. И это может привести к тому, что после посещения города без самостоятельной подготовки или без экскурсовода в голове может быть настоящая историческая каша. Вроде и сходил, а вроде ничего и не понял, и ничего и не отложилось.