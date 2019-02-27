2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История города, разрушенного извержением вулкана — экскурсия в музей раскопок

Елена
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Елена – ваш гид
По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи.

Посещение этого музея оставляет сильное впечатление.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса

Эрколано

Извержение вулкана в 79 году н.э. оставило после себя несколько разрушенных городов. Среди них особое место занимает город Эрколано, по легендам, получивший свое название в честь путешествующего по этим землям знаменитого героя греческих эпосов, Геркулеса. Не удивительно, что герой захотел посетить эти места, ведь расположение города на скале над заливом, действительно располагало к приятному отдыху. Этим город и славился в античном мире.

Во время раскопок, которые велись с небольшими перерывами с 18 века, обнаружено много оригинальных зданий, возведенных для летнего отдыха римских аристократов. На момент гибели отдыхающие уже покинули уютные летние резиденции, оставив их на попечение слуг, это и объясняет незначительное количество жертв этой трагедии. Но состояние останков вызывает понятный ужас: ведь от высокой температуры пирокластического потока череп жертв буквально взрывался. Несчастные люди в поисках спасения бежали к морю в надежде переждать катастрофу в прибрежных эллингах для хранения лодок. А в итоге оказались замурованы заживо потоком раскаленной грязи.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты (11 евро за человека), для детей до 18 лет вход бесплатный (при наличии паспорта).
  • В зависимости от вашего желания мы можем встретиться в Помпеях или же вместе доехать на вашем автомобиле или арендованном мной (за дополнительную плату) из Неаполя.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2019
Это было моим лучшим погружением в историю в жизни - находясь в реальном историческом городе намного лучше представляешь себе жизнь людей из давно ушедшей эпохи. Как, наверное, лучше представляешь себе нравы и характер итальянцев, находясь в самой Италии.

Елена прекрасно знает предмет, "на пальцах" объясняет, что и как было устроено в древнеримском городе и в целом является по-настоящему своим человеком для русских туристов, приезжающих в Италию.

И последнее - о пользе посещения таких мест с экскурсоводами. Если Вы до этого не знакомились с устройством древнеримского города или с историей Древнего Рима в целом, то вряд ли Вы сможете всё увиденное понять без комментария от знающего человека. Когда мы были на форуме в Помпеях, Елена показала нам палатку с различными сосудами, позволявшими покупателям проверить объём и вес только приобретённого товара на недалеко расположенном рынке. Мимо проходили русскоязычные туристы, остановились у этой палатки и сошлись на том, что в ней находился какой-то фаст фуд. Это я не к тому, что всем во что бы то ни стало нужно знать, что находилось в той конкретной палатке (она вряд ли даже палаткой называется), а к тому, что такие маленькие неправильные представления и выводы накапливаются по мере путешествия по городу. И это может привести к тому, что после посещения города без самостоятельной подготовки или без экскурсовода в голове может быть настоящая историческая каша. Вроде и сходил, а вроде ничего и не понял, и ничего и не отложилось.
24 октября 2018
Елена нас встретила на станции в Неаполе и отвезла в Геркуланум. Замечательная экскурсия. Отвезли обратно на станцию. Спасибо.

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