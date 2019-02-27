2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Извержение вулкана в 79 году н.э. оставило после себя несколько разрушенных городов. Среди них особое место занимает город Эрколано, по легендам, получивший свое название в честь путешествующего по этим землям знаменитого героя греческих эпосов, Геркулеса. Не удивительно, что герой захотел посетить эти места, ведь расположение города на скале над заливом, действительно располагало к приятному отдыху. Этим город и славился в античном мире.
Во время раскопок, которые велись с небольшими перерывами с 18 века, обнаружено много оригинальных зданий, возведенных для летнего отдыха римских аристократов. На момент гибели отдыхающие уже покинули уютные летние резиденции, оставив их на попечение слуг, это и объясняет незначительное количество жертв этой трагедии. Но состояние останков вызывает понятный ужас: ведь от высокой температуры пирокластического потока череп жертв буквально взрывался. Несчастные люди в поисках спасения бежали к морю в надежде переждать катастрофу в прибрежных эллингах для хранения лодок. А в итоге оказались замурованы заживо потоком раскаленной грязи.