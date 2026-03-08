2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История города, разрушенного извержением вулкана - экскурсия в музей раскопок
По сравнению с Помпеями музей раскопок Эрколано уступает по площади, но в нем прекрасно сохранились многие детали устройства жилищ, замурованных под слоем грязи. Посещение этого музея оставляет сильное впечатление.
Извержение вулкана в 79 году н. э. оставило после себя несколько разрушенных городов. Среди них особое место занимает город Эрколано, по легендам, получивший свое название в честь путешествующего по этим землям знаменитого героя греческих эпосов, Геркулеса. Не удивительно, что герой захотел посетить эти места, ведь расположение города на скале над заливом, действительно располагало к приятному отдыху. Этим город и славился в античном мире.
Во время раскопок, которые велись с небольшими перерывами с 18 века, обнаружено много оригинальных зданий, возведенных для летнего отдыха римских аристократов. На момент гибели отдыхающие уже покинули уютные летние резиденции, оставив их на попечение слуг, это и объясняет незначительное количество жертв этой трагедии. Но состояние останков вызывает понятный ужас: ведь от высокой температуры пирокластического потока череп жертв буквально взрывался. Несчастные люди в поисках спасения бежали к морю в надежде переждать катастрофу в прибрежных эллингах для хранения лодок. А в итоге оказались замурованы заживо потоком раскаленной грязи.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты (11 евро за человека), для детей до 18 лет вход бесплатный (при наличии паспорта)
В зависимости от вашего желания мы можем встретиться в Помпеях или же вместе доехать на вашем автомобиле или арендованном мной (за дополнительную плату) из Неаполя
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 2438 туристов
Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию.
Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками.
Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсию нам проводила Ольга, прекрасный гид! Очень интересная и увлекательная прогулка, два часа прошли как 15минут! Рекомендуем!
Елена
Ответ организатора:
Огромное спасибо за оценку работы нашего гида, Ольги. Нам дорого ваше мнение!!
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А
Александр
Это было моим лучшим погружением в историю в жизни - находясь в реальном историческом городе намного лучше представляешь себе жизнь людей из давно ушедшей эпохи. Как, наверное, лучше представляешь себе читать дальшеуменьшить
нравы и характер итальянцев, находясь в самой Италии.
Елена прекрасно знает предмет,"на пальцах" объясняет, что и как было устроено в древнеримском городе и в целом является по-настоящему своим человеком для русских туристов, приезжающих в Италию.
И последнее - о пользе посещения таких мест с экскурсоводами. Если Вы до этого не знакомились с устройством древнеримского города или с историей Древнего Рима в целом, то вряд ли Вы сможете всё увиденное понять без комментария от знающего человека. Когда мы были на форуме в Помпеях, Елена показала нам палатку с различными сосудами, позволявшими покупателям проверить объём и вес только приобретённого товара на недалеко расположенном рынке. Мимо проходили русскоязычные туристы, остановились у этой палатки и сошлись на том, что в ней находился какой-то фаст фуд. Это я не к тому, что всем во что бы то ни стало нужно знать, что находилось в той конкретной палатке (она вряд ли даже палаткой называется), а к тому, что такие маленькие неправильные представления и выводы накапливаются по мере путешествия по городу. И это может привести к тому, что после посещения города без самостоятельной подготовки или без экскурсовода в голове может быть настоящая историческая каша. Вроде и сходил, а вроде ничего и не понял, и ничего и не отложилось.
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К
Кристина
Елена - профессионал своего дела, хорошо владеет информацией. Экскурсия прошла четко, и несмотря на наше опоздание, провела с нами всю заявленную программу. Показала все основные дома/места в Эрколано, не спешила, интерсно и основательно все рассказала. Также подемтила некоторые детали, которые мы не видели/узнали в Помпеях. Рекомендую Елену, если подите в Эрколано/Помпеи.
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И
Ирина
Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так увлекательно,что время пролетело мгновенно,полностью ответила на все нас интересующие вопросы и расширила представления о быте и жизни людей того исторического периода. Спасибо большое!
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И
Ила
Нам очень понравилась Елена как профессиональный экскурсовод и как очень приятный человек. 2х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Несколько лет назад мы побывали в городе Помпеи,а вот теперь с удовольствием и огромным интересом посетили город Эрколано. Большое спасибо Елене за интересную и познавательную экскурсию!
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Д
Даниил
Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!
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