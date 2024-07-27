Экскурсии в Геркуланум из Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Геркуланум» в Неаполе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Восхождение на Везувий
На автобусе
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
31 июл в 13:00
2 авг в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Завтра в 09:30
31 июл в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Везувий - дышащий вулкан
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Везувий - дышащий вулкан
Начало: Naples
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
268 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    27 июля 2024
    Восхождение на Везувий
    Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!
  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Восхождение на Везувий
    Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так
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    увлекательно,что время пролетело мгновенно,полностью ответила на все нас интересующие вопросы и расширила представления о быте и жизни людей того исторического периода. Спасибо большое!

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Елена очень профессиональный гид, нам понравилось. Без гида было бы совсем другое впечатление от древнего города. Спасибо, было интересно!
  • Д
    Даниил
    3 марта 2024
    Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
    Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!
  • O
    Olga
    30 июля 2023
    Помпеи и Везувий с винной дегустацией
    Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
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    заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Геркуланум»

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  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Кастель-дель-Ово
  5. Амальфитанское побережье
  6. Санта-Кьяра
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Геркуланум" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 268. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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