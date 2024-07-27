3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
31 июл в 13:00
2 авг в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Завтра в 09:30
31 июл в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Везувий - дышащий вулкан
Начало: Naples
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€268 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана27 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!
- ККристина16 июня 2024Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
- ИИрина25 апреля 2024Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так
- ААнна25 марта 2024Елена очень профессиональный гид, нам понравилось. Без гида было бы совсем другое впечатление от древнего города. Спасибо, было интересно!
- ДДаниил3 марта 2024Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!
- OOlga30 июля 2023Помпеи и Везувий с винной дегустациейЭкскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Геркуланум»
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