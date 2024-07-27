Д Диана Восхождение на Везувий Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!

К Кристина Восхождение на Везувий Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.

Н Наталия Восхождение на Везувий Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию

И Ирина Эрколано-город, носящий имя Геркулеса читать дальше увлекательно,что время пролетело мгновенно,полностью ответила на все нас интересующие вопросы и расширила представления о быте и жизни людей того исторического периода. Спасибо большое! Благодарим команду Трипстера и Елену за возможность содержательно и познавательно ознакомиться с историческими местами. Елена провела экскурсию по Геркулануму так

А Анна Эрколано-город, носящий имя Геркулеса Елена очень профессиональный гид, нам понравилось. Без гида было бы совсем другое впечатление от древнего города. Спасибо, было интересно!

Д Даниил Эрколано-город, носящий имя Геркулеса Отличная экскурсия. Легкая и познавательная. Рекомендуем всем даже посещавшим Помпеи. Спасибо огромное Елене, и отдельно за возможность подстроиться под наше время!