Неаполь — это не только пицца и Везувий. У города есть и другая сторона — мрачная, запутанная и тоже своего рода бренд.
Приглашаю вас познакомиться с изнанкой Неаполя — тайными кланами, громкими преступлениями и скрытым уголкам столицы Каморры — неаполитанской мафии, которая жила (или живёт?) по собственным законам.
Описание экскурсии
- Мы проедем и пройдём по местам, где разворачивались реальные истории Каморры
- Вы услышите о громких преступлениях, скандальных расследованиях, тайных обществах и знаменитых кланах
- Я расскажу, как мафия формировала городскую жизнь, какие неписаные законы действуют в криминальном мире. И чем Каморра принципиально отличается от сицилийской Коза Ностры
На нашем маршруте:
- архитектурная утопия «Паруса» и его запутанная история
- подъём к замку Сант-Эльмо — высшей точке города
- прогулка по колоритным улочкам Вомеро
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volkswagen Tiguan
- Билеты в замок оплачиваются отдельно — €5 за чел.
- Рекомендую не надевать украшения из драгоценных металлов
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 652 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
